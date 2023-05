Quizás porque llevamos décadas, siglos si se quiere, de conflictos que van y vienen –y si no existen nos los inventamos, con tal de seguir haciéndole homenaje a la muerte–, es que hoy no nos conmueven las masacres que a diario titulan los periódicos.



Quizás porque nos acostumbramos a que quienes se matan en montañas y selvas son campesinos puestos por el destino en distintos bandos es que creemos que esas muertes nos son ajenas. Y si se produce una reyerta en una finca utilizada para lucir excentricidades de traqueto, entonces pensamos que allí se matan porque el que a hierro mata a hierro muere.



Nos hemos acostumbrado tanto a estas escenas que sin darnos cuenta clasificamos las muertes entre justas e injustas, como si la vida no tuviera valor, cuando Antanas nos enseñó todo lo contrario.



Esta semana, dos muertes conmovieron a los bogotanos: la de Érika, a manos de su expareja, y la de Sebastián, de 19 años, en medio de un atraco. No fueron víctimas de ninguna de nuestras guerras. Ni tenían deudas con mafia alguna. Ni pertenecían a bandos contrarios. Solo eran personas buenas. Amaban la vida porque tenía hijos por los cuales responder y madres que los aguardaban en casa.



En inmediaciones al centro comercial Salitre Plaza, fue el crimen contra Sebastián Valverde. Foto: César Melgarejo | El Tiempo

Pero Érika y Sebastián resumen esas otras guerras que se han venido colando en nuestra ciudad: la de la intolerancia y violencia contra la mujer, y la del fleteo. O quizás hayan existido siempre, solo que hoy la gente las reporta en vivo. Y las difunde. Y especula con ellas. Y morbosea con ellas. Y se indigna, porque es lo único que queda: indignarnos.



¿Qué puede hacer una madre ante un tipo que la sentencia a muerte? Acudir a las autoridades, claro, y seguir protocolos, y pedir medidas de restricción. Pero esa mujer tiene que trabajar y ver por su hijo, y tiene derecho a una vida normal. Pero nadie puede garantizarle un trabajo en otro país, como tampoco nadie puede evitar que su acosador cumpla con la restricción de no acercársele.



Las mujeres en esta situación están condenadas; perdonen la franqueza, pero eso fue lo que le pasó a Érika.



La muerte de Sebastián es otro golpe a la vida. Y a la fe en la gente. Y a la fe en las autoridades. Un golpe a la confianza en las estrategias de seguridad. Un golpe al ánimo colectivo. ¿Cuándo parará?



Quienes tenemos hijos de la misma edad de Sebastián, vemos estas historias y no podemos evitar que se nos desgarre el alma. Porque justo estamos cruzando el umbral del empujón definitivo para que los hijos emprendan el vuelo. Porque estamos en la etapa del “ten cuidado”, “ojo con las compañías”, “no te equivoques”, “asume tu responsabilidad”, “mira para todos lados”. Pero Sebastián nunca regresará a seguir escuchando esa cantaleta.



Morir bajo balas asesinas de fleteros es descorazonador. Y duele más porque se supone que los jóvenes no llegaron a esta tierra a morir jóvenes. Ni para ser el símbolo de las muertes absurdas, ni para ser una cifra más. Ser joven no puede seguir siendo sinónimo de tragedias.



¿Que qué pide la gente? Solo pide tranquilidad, la tranquilidad de andar por su ciudad sin que acechen los criminales. Que los muchachos puedan rodar en sus bicicletas sin ser apuñalados o sin ser asesinados por un energúmeno en el transporte público.



De acuerdo con fuentes oficiales, en el mismo sector donde robaron y asesinaron a Sebastián, los hurtos aumentaron 56 por ciento. Hay una banda organizada en el sector que no consigue ser desarticulada por la Policía y continúa haciendo de las suyas.



¿Y mientras tanto? Mientras tanto nos alistamos para debatir un proyecto de ley de humanización carcelaria con el que podrían salir a la calle más de 6.000 delincuentes presos por hurto, según se denunció esta semana en el Concejo.



Mientras tanto, seguimos esperando a que el Gobierno Nacional ayude a descongestionar cárceles y estaciones autorizando la ampliación de centros de reclusión.



Mientras tanto, Bogotá sigue sin aumentar su número de policías; por el contrario, el Gobierno le quita los que ha ayudado a formar. Que alguien les explique al hijo de Érika o a la madre de Sebastián por qué, mientras tanto, pasa todo esto.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com