Y después de la llegada de los buses, ¿qué sigue para TransMilenio?

A pesar de que hoy en Bogotá ya circulan 506 buses nuevos de TransMilenio (TM), de los 1.441 que deben llegar hasta mediados del 2020, este sistema debe afrontar otros retos que son claves para mejorar su servicio y devolverles la confianza a los usuarios.

Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que estos son: ponerle freno a los colados, mejorar las frecuencias, terminar la ampliación de las estaciones y controlar a los vendedores ambulantes. TM se pronunció sobre las estrategias implementadas.

En un estudio de la Universidad Nacional se estableció que al día se cuelan 384.000 personas, es decir, el 15,36 por ciento del total de viajes que se realizan a diario (2’500.000).



Para afrontar esto, TM aseguró que en esta administración han invertido más de $ 3.500 millones en las campañas de cultura ciudadana ‘El pato paga’ y ‘Equipo T’, esta última se reforzará en lo que queda del año, ya que “se logró impactar de manera directa a 488.420 usuarios y se evitaron 44.966 ingresos prohibidos durante su ejecución”, aseguraron.



También se invirtieron 8.000 millones de pesos en los cierres perimetrales (barreras anticolados) de 40 estaciones, lo que, según el sistema, no solo ha ayudado a que se disminuya el ingreso irregular por las puertas laterales de las estaciones, sino que también ha evitado que se registren accidentes entre los buses y los colados.



Aunque se ha hablado de nuevos torniquetes antievasión –piso techo, como los de TransMiCable–, este diario estableció que eso aún está en proceso de evaluación para determinar en dónde se podrían instalar.



Ómar Oróstegui, director de Bogotá, Cómo Vamos, dijo que “se habla del cambio de torniquetes, y si bien esto puede ayudar a reducir el 10 por ciento de los colados, también puede tener un efecto no deseado, como hacer más lento el ingreso a las estaciones”.

Comparendos

Según el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNM), desde agosto del 2017 a junio del 2019 la Policía impuso 85.363 multas. 52.900 fueron por evadir el pasaje y solo 17.116 hicieron el curso. Las otras 32.273 sanciones fueron por salir o ingresar por sitios diferentes a las puertas o torniquetes. 10.000 hicieron el curso.



Edder Velandia, docente de la Universidad de La Salle, destacó que con los nuevos buses existe una promesa de mejora en comodidad y condiciones ambientales abordo de los vehículos, así como una mejora de corto plazo de la capacidad de transporte del sistema. “Sin embargo, los colados son un problema creciente que le cuesta a la ciudad una pérdida de un 15 por ciento de sus ingresos”, agregó.

se de manera directa a 488.420 usuarios del sistema y se evitaron 44.966 ingresos por pasos prohibidos durante su ejecución

Las estaciones

Con la entrada en operación de los nuevos buses –el 67 por ciento son biarticulados (964)– se requiere la adecuación de 48 estaciones, trabajo que está a cargo del IDU y que empezará en mes y medio. Según la entidad, en total son cuatro los contratos, que agrupan 17 estaciones que tendrán nuevos vagones, y 31 ampliaciones de los vagones actuales. Los primeros trabajos en campo se realizarán en las estaciones: Niza 127, Calle 95, Rionegro, Carrera 47 y Avenida 68.



Sobre esto Velandia manifestó que la única alternativa es acelerar para que se puedan adecuar las estaciones lo más rápido posible y evitar ineficiencias operacionales. Destacó que aunque la adecuación de las estaciones no se ajustó al tiempo de entrada de los vehículos nuevos, se debe resaltar que no podía seguir operando con buses contaminantes.



Ricardo Montezuma, experto en movilidad y urbanismo, fue un poco más allá y aseguró que los temas técnicos son inversiones y acciones concretas sobre la infraestructura o la operación. “Para todos estos retos hay muy buenas alternativas tecnológicas contemporáneas, pero para recuperar la cultura ciudadana y el aprecio por el sistema se requiere un trabajo social y cultural muy complejo”.

Frecuencias

Una de las quejas más frecuentes de los usuarios es la demora en la llegada de algunas rutas. TM explicó que hoy los buses pasan con un intervalo de 7 y 11 minutos, y que si en algunos casos se registran retrasos, es por eventuales accidentes, al igual que por congestiones en las intersecciones.



La solución a la espera en las estaciones, según el sistema, se mejora cuando ya esté completa la nueva flota, pues se tendrá un 42 por ciento más de espacio en los buses y así evacuarán más rápido las estaciones.



“Hay que evitar los bloqueos en las intersecciones viales, la atención rápida de incidentes y la interconexión entre troncales”, destaca Oróstegui.

Vendedores ambulantes

Según el Ipes, en TM hay 1.591 vendedores informales, y para mitigar este impacto, el Distrito ha realizado recientemente cuatro ferias laborales que tienen como propósito ofrecer opciones de empleo a estas personas. A esto se suma la campaña ‘Di no, gracias’, que busca que los usuarios no compren ni consuman estos productos en el sistema.



Velandia asegura que si no hay cultura, no sirve el control de vendedores, ya que si hay demanda, existirá oferta de ventas informales y artistas en los buses.

JOHN CERÓN

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO