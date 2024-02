‘Bogotá y Cundinamarca no necesitan 20 planes estratégicos, sino solo uno’

Con el objetivo de avanzar en la consolidación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, el urbanista inglés Greg Clark, quien ha asesorado a más de 300 ciudades en el mundo, visitó la capital colombiana en compañía de ProBogotá para analizar y dar una guía con respecto a este nuevo modelo asociativo entre la ciudad y el departamento.



Greg Clark, escritor y urbanista británico. Foto: ProBogotá

En entrevista con EL TIEMPO, Clark habló acerca de la expansión que está viviendo Bogotá y sobre la importancia de crear un plan estratégico, articulando el transporte y los principales servicios de los habitantes. El experto tiene una mirada diferente sobre las ciudades de 15 minutos y sobre el argumento de que los municipios asociados pierden autonomía.

“Con el proyecto regional metropolitano tenemos la oportunidad de ver, no lo que Bogotá puede hacer por su cuenta, no lo que Cundinamarca puede hacer por sí sola, sino lo que pueden hacer juntas”, afirma el experto.

¿Qué piensa de la Región Metropolitana que se creó entre Bogotá y su entorno?



Ha sido genial estar aquí trabajando con ProBogotá y con el nuevo equipo regional metropolitano entre la ciudad y Cundinamarca. He estado pensando mucho en Berlín y Brandeburgo, porque son algunas de las grandes urbes donde hay una separación entre la ciudad y la región, y están organizadas y dirigidas por diferentes organismos.

Pero en el mundo en el que vivimos ahora -en el que vamos camino a tener 10.000 millones de personas viviendo en 10.000 ciudades en el año 2100- las ciudades que tendrán éxito son las que están bien organizadas en el área metropolitana, por lo que no pueden darse el lujo de tener un programa separado para la ciudad y otro para la región, son lugares interdependientes.

¿A qué se debe esta interdependencia?



La ciudad y la región se apoyan mutuamente. La ciudad le da a la región trabajo, productividad, impuestos, conectividad y experiencias. La región le proporciona a la ciudad mercado inmobiliario, alimentos, agua y un entorno natural. Así que aquí, en Bogotá, hay un nuevo gran cambio.

Para Clark, hay que conectar los principales sistemas de intercambio de pasajeros con los sistemas de transporte local. Foto: Archivo EL TIEMPO

Con el proyecto regional metropolitano tenemos la oportunidad de ver, no lo que Bogotá puede hacer por su cuenta, no lo que Cundinamarca puede hacer por sí sola, sino lo que pueden hacer juntas, y eso es muy emocionante.



¿Cómo se puede organizar la expansión territorial que está teniendo Bogotá, sobre todo por la informalidad?



Es un desafío. En todas las ciudades de éxito la población crece. Cuando la población aumenta, como lo está haciendo Bogotá, parte del crecimiento demográfico se produce dentro de la ciudad y otra parte en la región.

Así que lo que tenemos que hacer es tener una estrategia regional integrada, un plan estratégico, una visión para el futuro FACEBOOK

TWITTER

El problema es que el crecimiento demográfico por sí solo no es bueno, ya que debe ser bien organizado. Así que lo que tenemos que hacer es tener una estrategia regional integrada, un plan estratégico, una visión para el futuro de la región, que pone juntas las cosas que tienen que estar juntas.

¿Cuáles son esas cosas que deben unirse?



Sistema de transporte, ordenamiento territorial, vivienda, empleo, agua, alimentos y un sistema que nos permita no contribuir aún más al cambio climático. Así que la única manera de hacerlo es reconociendo que necesitamos un solo plan estratégico, no 20 planes como pasa en Bogotá y Cundinamarca.



Si tenemos esto, podemos crear una forma específica en la que se producirá el crecimiento, vinculando la vivienda, la planificación de uso del suelo y el transporte de forma coordinada.

En todas las exitosas y principales ciudades del mundo esto es lo que ocurre. En Singapur, en París, en Tokio tenemos un plan estratégico y los municipios y las organizaciones sectocoordinación, y ahora hay mucho en la región que hay que ‘subsanar’ proporcionando conectividad y servicios públicos a los lugares donde vive la gente.

¿Cuáles son los pasos esenciales para empezar a crear un transporte público integrado?



Son tres aspectos. El primero es tener las grandes raíces de la movilidad muy claras, que son las líneas del metro. Cualquier sistema de transporte metropolitano empieza con una o dos líneas.

En Londres, Tokio o Nueva York no comenzaron con 20 líneas, sino con una y dos, las cuales deben entregarse y funcionar bien. Tienen que brindar una experiencia eficiente y asequible a las personas que viajan, esto traerá confianza.



Lo segundo es que tenemos que conectar los principales sistemas de intercambio de pasajeros con los sistemas de transporte local como autobuses, bicicletas y los viajes a pie, para que tengamos un sistema, no sistemas fragmentados. Y, por último, tenemos que compartir los ingresos y las finanzas para que el sistema sea sostenible, esto significa que todos los que viajan deben pagar, que el costo tiene que ser compartido por todos los que se benefician.

Render de la segunda línea del metro de Bogotá, que será subterránea. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo este sistema de transporte ayudaría a mejorar la calidad de vida de las personas?



Cuando creas un medio de transporte creas valor. Valor en el sistema inmobiliario, en la economía, porque puedes generar más trabajos. También se incrementa en el comercio minorista, ya que se realizan más intercambios.

Por otro lado, se crea una comunidad con más ahorros, debido a que muchos habitantes se trasladan del carro al transporte público. Además, tienes mejor calidad del aire y la gente respira mejor, no se enferma tanto.

Por lo tanto, cuando creas un sistema de transporte público integrado, estás creando un mejor entorno, mejor salud, viviendas más accesibles, más empleos, mejores ingresos, más opciones para los ciudadanos y más ingresos fiscales para invertir en el sistema, por lo que el transporte no es solo transporte, es lo que da forma a toda el área metropolitana y brinda los recursos para hacer otras cosas.

¿Cómo acercar los servicios a todos los habitantes de Bogotá y la región, para que hagan viajes más cortos?



No es necesario que todos vivan cerca de su trabajo, escuela u hospital, lo necesario es que los servicios sean accesibles. No estoy de acuerdo con que algunas personas quieran vivir en una ciudad de 15 minutos donde tengan una vida muy local y todo para ellos esté muy cerca. Hay muchos trabajos con los que toda la región se beneficia.

Por ejemplo, en medicina, no te conviertes en un médico de clase mundial trabajando en una pequeña clínica local, sino en un gran hospital especializado que necesita toda la población.

Así que no pensemos que la respuesta a todo es local, la respuesta a algunas cosas es local y a otras es metropolitana, pero estar bien organizado y ser muy eficiente, especialmente para los negocios, es clave si vamos a tener industrias creativas de clase mundial, servicios financieros, empresas fuertes a nivel global.

¿Cree que con la Región Metropolitana lo municipios pierden su autonomía?



Se requiere que las personas pongan en común su autonomía para combinarla en una especie de enfoque de asociación, porque si hay dos municipios, uno al lado del otro, que no colaboran entre sí, no pueden lograr un resultado. Entonces, hay autonomía política, pero también hay algo en común. Trabajar en esta Región Metropolitana no le quita la autonomía a nadie, les da la oportunidad de trabajar juntos.

Región metropolitana Corabastos Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué ciudades del mundo pueden ser ejemplo para Bogotá en cuanto organización territorial?



Barcelona y Bilbao, dos ciudades de España, ahora son ciudades metropolitanas bien organizadas, con un buen plan y un buen sistema de transporte público que funciona adecuadamente.

Hace 50 años todavía estaban superando el legado de la dictadura franquista. Eran ciudades empobrecidas, habían sido gravemente aplastadas por la dictadura y estaban tratando de encontrar una nueva historia sobre su futuro, así que ambas hicieron un muy buen trabajo y ahora pensamos en ellas como ciudades de clase mundial.

Lo mismo ocurre con Singapur, que en 1962 era una isla muy pobre de un millón de habitantes, que no tenía agua para su población. Ahora es una de las mejores ciudades del mundo debido a que ha tenido un plan de desarrollo que utiliza la planificación estratégica y el transporte en el mundo actual.

¿Qué ciudades estarían actualmente en una posición similar a la de Bogotá?



Estambul es un buen ejemplo. Acaban de elaborar un fantástico plan, Estambul 2030, para integrar tres nuevas líneas de metro, dos nuevos túneles, una nueva carretera de circunvalación y un aeropuerto adicional, creando múltiples centros en la ciudad. Estambul es un buen ejemplo de ciudad de ingresos medios, pero que tiene una gran visión del futuro.

También se podría decir lo mismo de Amber, en la India. No es una ciudad muy famosa, pero tiene 8 millones de habitantes y es la capital de la provincia de Gujarat. Es una ciudad muy importante que ha creado un fantástico sistema de transporte metropolitano y ha desarrollado un plan realmente bueno.

REDACCIÓN BOGOTÁ

LAURA VALENTINA MERCADO