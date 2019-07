‘Colgué mi bata de profesor y presenté candidatura para Gobernación’

Un ingeniero industrial con doctorado en Administración y con vocación de profesor es uno de los candidatos a la gobernación de Cundinamarca para los próximos comicios. Se trata de Wilson Flórez, aspirante al cargo por el partido Centro Democrático, que le dio el aval hace apenas cuatro meses, cuando Flórez decidió dar un paso hacia la política:



“Hablamos mal de lo que pasaba en la región, pero pensé en ir de la crítica a la acción, por eso colgué la bata de profesor y presenté mi hoja de vida al Centro Democrático para aspirar a la gobernación de Cundinamarca”, explicó Flórez en su entrevista en CityTv.

El candidato está recorriendo municipios y veredas del departamento. Ha visitado más de 50 en la primera de sus tres giras. Su agenda se centra en tres ejes: educación, salud y desarrollo en la ruralidad.

En cuanto a educación, Flórez ve con preocupación cómo la mayoría de jóvenes de Cundinamarca no alcanzan la educación superior después del colegio. Por eso, una de sus banderas de campaña es la construcción de 15 colegios comunitarios, uno por cada provincia. Dice que el modelo es inspirado en la educación norteamericana.



“Es un espacio de formación público que se da en los dos primeros años de educación superior. La idea es que los muchachos tomen mejor la decisión de su futuro profesional. Una vez lo hagan, los conectaremos en convenio con universidades que los acepten desde quinto semestre. Los que acepten serán profesionales; los que no, tecnólogos”, explicó el candidato.



En cuanto al tema de salud, Flórez asegura que el sistema actual está afectado por “politiquería y corrupción”. Entre sus propuestas está mejorar el sistema de compras y hacer más eficiente la estructura administrativa. “Pienso en la posibilidad de que un director pueda coordinar varios hospitales de la provincia, para que el personal se pueda concentrar más en actividades médicas y menos en las administrativas”, apuntó.



Finalmente, Flórez reconoció que uno de los focos que más demandan trabajo es el campo. “Vamos a hacer que los campesinos aumenten la productividad y tengan mejores ingresos a través de un sistema logístico departamental”, afirmó, y sostuvo que una de las estrategias para lograrlo es trabajarlo desde la ciencia y la tecnología para que, desde lo rural, se desarrollen productos con valor agregado, circule mayor dinero (que no se quedará en los intermediarios) y se den nuevas dinámicas en la región.

Ahora, el candidato dice saber que estos y otros temas deben trabajarse en conjunto con Bogotá para hablar de una verdadera integración regional. “Estamos haciendo un pacto por Bogotá-región. No puede ser una campaña de Bogotá por un lado y una de Cundinamarca por otro. Hay que hablar de movilidad, seguridad y medioambiente”, menciona.



Frente al ‘volteo de tierras’ o el cambio de usos del suelo para dar paso a proyectos urbanísticos a través de modificaciones a los planes de ordenamiento territorial, Flórez dijo que sería especialmente estricto. “Para enfrentarlos, proponemos pasar de una planificación meramente normativa a una estratégica. Nos toca hacer también fiscalización para supervisar que todo se haga bien. Además, es clave que los POT y Pbot se hagan no solo desde visiones municipales, sino desde la provincia. Nuestro lema es ‘Cero corrupción, manos limpias’ ”, detalló.

Por ahora, el candidato continuará en su primera gira departamental, dialogando con comunidades e identificando retos para la región.

BOGOTÁ