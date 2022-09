La gloria del fútbol Willington Ortiz vuelve a ser víctima de los delincuentes. El hampa volvió a atacar su restaurante en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba.

Una banda de ladrones rompió la reja de seguridad del establecimiento e irrumpió en su negocio con violencia. Una vecina contó que escuchó ruidos en la zona, pero que cuando salió a percatarse no había nadie en la calle. “Escuché un estruendo y me asomé, pero no había nadie. Bajé por la escalera, mientras bajaba del quinto piso, y ya no había nadie”, indicó la mujer a ese medio.

Los delincuentes llegaron hasta el restaurante de Willington Ortiz y violentaron la puerta de seguridad. Posteriormente, ingresaron y al ver que no se podían llevar objetos de valor destruyeron algunas mesas del establecimiento.

El pasado 5 de noviembre de 2020 Ortiz fue atracado por hombres que lo atacaron en frente de su restaurante en el barrio Prado Veraniego, exactamente en la calle 127 con carrera 54, muy cerca del sector de Niza IX.

El ex jugador de América, Deportivo Cali y Millonarios contó aquella vez que todo sucedió a plena luz del día, a eso del medio día. Los atacantes tenían revólveres y, según dice, se hicieron pasar por policías vestidos de civil.

Willington Ortiz en su restaurante, en el norte de Bogotá. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

"Me llamaron desde un vehículo. Cuando me acerqué me dijeron que estaban investigando unos robos. Entonces, en ese momento, un tipo me agarra y me dice que le dé el dinero. Me sacó la cadena y tuve miedo porque se me enredó en la cabeza. Yo tuve que sacar todo lo que tenía y entregárselo”.



La banda estaba conformada por tres hombres. Dos de ellos estaban dentro del vehículo y todos decían que eran policías vestidos de civil. Se movilizaban en un carro Volkswagen Jetta de color gris. No solo pararon al famoso jugador sino que muchas más personas estuvieron a punto de caer en sus redes.



"Mi hijo y yo reaccionados diez minutos después del robo pero ya era demasiado tarde. Los tipos huyeron con facilidad. Luego fui a un CAI de la zona y puse en conocimiento de las autoridades todo lo que pasó y luego un mayor me guió para hacer la respectiva denuncia".

Según le explicaron a Ortíz los investigadores de la Sijín conocen de esta forma de operar pues ha habido muchas más víctimas. "Me dijeron que han ocurrido muchos robos por el estilo en el norte de Bogotá y que buscan a esta banda desde hace varios meses".



El famoso exfutbolista dijo que los atracadores ahora buscan es secuestrar a los ciudadanos, buscar plata a toda costa. “Esto es terrible para las personas de bien. Este barrio tiene muchas dificultades por la inseguridad, yo sí espero que las autoridades puedan solucionar todo esto que está pasando y bueno, hago esto público para que la gente no caiga en las redes de esta banda".

REDACCIÓN BOGOTÁ

