Willington Ortiz, otra víctima del atraco en Bogotá

Willington Ortiz denunció que el jueves 5 de noviembre de 2020 fue atracado por hombres que lo atacaron en frente de su restaurante en el barrio Prado Veraniego.

El ex jugador de América, Deportivo Cali y Millonarios contó que todo sucedió a plena luz del día. Los atacantes tenían revólveres y, según dice, se hicieron pasar por policías de civil.



(Además: Recompensa de 20 millones por información sobre asesinato en TM)



"Me llamaron desde un vehículo. Cuando me acerqué me dijeron que hubo un robo. Entonces un tipo me agarra y me dice que le dé el dinero. Me sacó la cadena. Yo tuve que sacarle la plata y entregarla”.

El famosos exfutbolista dijo que los atracadores ahora buscan es secuestrar a los ciudadanos, buscar plata a toda costa. “Esto es terrible para el ciudadano y las personas de bien".



(Lea también: Hombre que disparó cerca del Liceo Francés tiene salvoconducto)

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com