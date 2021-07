Así estafaron a un cirujano plástico a través de WhatsApp

Hace diez días, un médico, que prefiere ocultar su identidad recibió una saludo muy cordial a través de su chat de WhatsApp, algo normal en su cotidianeidad porque es un cirujano plástico que recibe muchas notificaciones de sus clientes.

Le generó confianza que lo saludaran con nombre propio. “*Fernando, ¿Cómo va la vida?”, le dijeron. En ese momento pensó que se trataba de algún paciente pero cuando abrió el perfil de quien supuestamente le escribía se trataba de Sergio Araujo. “Yo conozco a esa familia. A María Consuelo Araujo y a su familia, no somos amigos íntimos pero sí los reconozco, eso me generó mucha más tranquilidad. Además ella ha tenido cargos públicos importantes”. Nunca sospechó que se podía tratar de una suplantación de identidad.

Luego, esta misma persona le dice que está buscando a personas interesadas en comprar dólares a través de la aplicación Zelle, un sistema de pago electrónico con sede en Estados Unidos propiedad de Early Warming Services, una empresa privada de servicios financieros de varios bancos.



Luego le detalló que se trataba de 920 dólares. “Yo le dije que sí se los compraba y él me dio el nombre de dos supuestos empleados suyos, sus cédulas, y su número de cuenta en Bancolombia. Asumí que había trazabilidad y, lamentablemente, no me generó ninguna sospecha”.

Facebook Twitter Linkedin

Con estos perfiles y estos datos se realizó la estafa. se desconoce aún si hay suplantación de identidad. Foto: Archivo particular.

Luego de finiquitar la llamada Fernando entró a cirugía y le dijo a su asistente que se encargara de todo. “De hecho ella le pregunta si tiene más dólares. Él le dice que sí”.

Este médico tiene a su hija estudiando en el exterior y suele hacer este tipo de transacciones todo el tiempo. “Cuando fui a revisar si me había llegado el dinero me di cuenta que no había recibido nada. Le preguntó a la persona y esta me manda pantallazos de las transferencias. Luego de un rato me dice que va a llamar el banco al siguiente día y con eso no me quedó nada más que esperar”.

Facebook Twitter Linkedin

Con estos perfiles y estos datos se realizó la estafa. se desconoce aún si hay suplantación de identidad. Foto: Archivo particular.

Pero, al día siguiente, se dio cuenta que habían desocupado sus cuentas. “Solo pude bloquear la de un banco, Inmediatamente denuncié el caso en una página de la Policía Nacional. Busqué los nombres de los tipos y ninguno tenía antecedentes”.



Luego investigó a las dos personas que le habían recomendado en Facebook y se dio cuenta que estaban conectadas en esa red social. “Todo eso se lo comenté a personal de la Policía”.



Lo peor de todo es que cuando este médico socializó lo que le pasó con algunos conocidos el mismo personaje seguía intentando estafar a otras personas. “Ese mismo tipo se comunicó con un amigo. Yo no puedo creer que en pleno siglo XXI la Policía no pueda intervenir un celular, ver cuál fue la participación de la banca, la trazabilidad de los movimientos. Estamos viviendo en un mundo de hampones”.

Facebook Twitter Linkedin

Con estos perfiles y estos datos se realizó la estafa. se desconoce aún si hay suplantación de identidad. Foto: Archivo particular.

Este profesional aún guarda las fotos de quienes se comunicaron con él. Solo espera que las autoridades desarticulen esta banda. Hoy los fiscales delegados no han autorizado el bloqueo de los números celulares de los delincuentes. "Siguen robando con el mismo número", contó la víctima.

Facebook Twitter Linkedin

Con estos perfiles y estos datos se realizó la estafa. se desconoce aún si hay suplantación de identidad. Foto: Archivo particular.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos su historia a carmal@eltiempo.com