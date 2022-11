Hace aproximadamente cinco meses no se volvió a saber de los delincuentes que para hurtar casas usaban la modalidad de escalera humana, pero este miércoles sobre las 2:00 de la mañana, volvieron a aparecer en el barrio Candelaria La Nueva, en la localidad de La Candelaria. Fueron tres sujetos los que se entraron a una vivienda.



(Le recomendamos:

Los tres personajes, tenían en sus espaldas morrales y en cuestión de segundos ingresaron a una de las viviendas del barrio ya mencionado, y requisaron una de las viviendas, y huyeron del sitio.



Los habitantes del sector, se encuentran nuevamente muy preocupados, porque al parecer volvieron al barrio los delincuentes que usan la modalidad de la escalera humana.



"Yo estaba despierta, y siempre mantengo mirando las cámaras, entonces cuando de pronto ví que los mucachos pasaban para aquí, para allá, y de pronto se quedaron acá y miraron hacía arriba. Eran tres tipos, cuando empezaron a hacer la escalera humana y eso fue rápido que subieron. Pero no se demoró mucho, yo creo que un minuto, y ya después bajó y lo recibieron los otros dos", dijo una habitante del sector a City Tv.

Los habitantes del sector dicen que la vivienda a la que ingresaron esta mañana, ya ha sido en varias ocasiones, víctima de estos delincuentes.



Entre las cosas que se han robado en otras ocasiones, están: electrodomésticos, televisores, guacamaya, ciclas, coches, entre otros. Según los vecinos, no se puede dejar la ventana abierta en ningún momento porque o sino los delincuentes aprovechan para meterse a las casas.



"Toda está cuadra la tienen azotada, gracias a Dios nosotros contamos con cámaras. Mi mamá me llamó y nosotros alcanzamos a activar la alarma para que no le sacaran nada a los señores de la casa a la que se estraon", dijo otra habitante del barrio Candelaria Nueva.



Los residentes pidieron a la policía ayudarles con está situación.



REDACCIÓN BOGOTÁ