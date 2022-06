Hasta la Procuraduría llegó el concejal Jorge Colmenares, del Centro Democrático, para denunciar a la alcaldesa Claudia López por presunta participación en política. El cabildante le exigió al ente de control que al igual como fue sancionado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, debía hacerlo con la mandataria de la capital del país.



Hay que recordar que esta polémica se desató desde el día que la alcaldesa de Bogotá hizo pública una carta en la que le solicitaba a ambos candidatos en la carrera por la presidencia que se acercaran hasta su despacho para discutir los proyectos vigentes y las proyecciones de la ciudad.

Es #UnDesastre que @ClaudiaLopez esté usando su cargo como Alcaldesa para apoyar en segunda vuelta a Petro. Su permanencia en este cargo representa un peligro democrático. Daniel Quintero fue sancionado por esta razón, ¿por qué no hacen lo mismo con Claudia López? ¿Qué opinan? 👀 pic.twitter.com/rESuIRutN7 — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) June 3, 2022

"Le solicito a la procuradora que así como sancionó al alcalde Daniel Quintero por participación política también lo haga con la alcaldesa Claudia López". Así lo solicitó Colmenares es un documento oficial de nueve página que envió a la procuradora Cabello y que contiene no solo la denuncia sino que además adjunta una seria de pruebas y fotografías de redes sociales con las que el concejal asegura se podría probar la falta en la que, supuestamente, incurrió la alcaldesa.

Facebook Twitter Linkedin

El Concejal Jorge Colmenares asegura que la alcaldesa participó abiertamente en política. Foto: Concejal Jorge Colmenares

Colmenares no ha sido el único en demostrar su inconformidad con las actuaciones de la alcaldesa López. La concejala Lucia Bastidas, en medio de una sesión del Concejo de Bogotá, también señaló que López estaba incurriendo en dicha falta. "La alcaldesa está participando en política en cuerpo ajeno, ahora con su mamá y antes con 'líos Ernesto' que lo degradaron de secretario de Gobierno a secretario privado", señaló.



Por otro lado, el concejal Diego Cancino del partido Alianza Verde, dijo que si bien había una incidencia en la profundización de la democracia no era incidencia política por uno u otro candidato, "ese acto lo celebramos".



No obstante, el penalista Francisco Bernate explicó que es la Procuraduría la que puede suspender provisionalmente o sancionar a un funcionario público al que se le demuestre que uso el poder de su cargo para perjudicar o favorecer a un determinado candidato.



REDACCIÓN BOGOTÁ