El festival más importante de la bebida tradicional colombiana, el Coffee Fest Bogotá 2023, vuelve para llevar a cabo su cuarta edición. Este evento, que se ha convertido en un punto de encuentro para expertos y entusiastas del café, será del 28 al 30 de julio en el Museo El Chicó, en la carrera Novena No. 93 - 38.



(Le puede interesar: ¿Qué pasará con el abandonado Cici Aquapark en Bogotá?)

Este año, Coffee Fest Bogotá 2023 se realizará en el marco de la Semana del Café en Colombia, una iniciativa que busca amplificar a todo el país el reconocimiento de esta bebida emblemática y honrar el arduo trabajo de los caficultores colombianos.



El evento, contará con la participación de más de 40 productores de café de diferentes regiones del país. Durante el festival, se llevarán a cabo diversas experiencias cafeteras, como catas para no conocedores, charlas y conversatorios, cata de cafés del mundo, el III Campeonato Nacional de Arte Latte, la rotonda de cafés filtrados, y el salón de equipos para hoteles, restaurantes y tiendas de café.



"Coffee Fest se ha convertido en ese lugar especial de encuentro de conocedores y no conocedores del mundo del café, que año a año lo esperan para conocer y probar lo mejor de nuestra caficultura en un espacio exquisito por excelencia. Es una cita que no se pueden perder", afirma Lucía Londoño, Gestora y Directora Ejecutiva de Coffee Fest.



(Además: Mintransporte anunció que se habilitará paso alterno de Vía al Llano la próxima semana)

La entrada al festival tiene un costo de 25.000 pesos por persona, que incluye todas las actividades programadas y la entrega de la tacita Coffee Fest, que se ha convertido en el símbolo distintivo del evento. Los interesados en asistir pueden adquirir sus boletas en la página web www.coffeefest.com.co.





Cabe mencionar que, el evento en sus tres ediciones anteriores, ha congregado a más de 20.000 personas, y este año se espera que hayan alrededor de 15.000 asistentes más.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá