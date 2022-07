Producciones audiovisuales nacionales e internacionales tienen escenario en Bogoshorts, el festival de cortometrajes que se realiza anualmente en la capital del país y que este año en su edición número 20, se realizará del 6 al 13 de diciembre.



Los asistentes del festival pueden inscribir sus producciones para que compitan en categorías como ficción, documental, animación, experimental y videoclip.



Asimismo, las cortometrajes con temáticas de terror, ciencia ficción, fantasía, comedia negra, crimen, realismo mágico, acción, suspenso, sobre superhéroes y otros pueden competir en la F3 - Fanático Freak Fantástico.



El festival ha sido reconocido de manera internacional. De hecho, los Premios Oscar de la Academia, reconocieron en el 2018 a Bogoshorts como parte de la lista de festivales calificadores de cortometrajes y de igual forma sucedió este año con los Premios Goya.



Los interesados en participar pueden inscribir los cortometrajes hasta el 6 de agosto en la página de Short Film Depot. Además deben tener en cuenta que las producciones inscritas no deben sobrepasar los 30 minutos, deben haber sido elaboradas desde el 1 de enero del 2021 y no pueden haber tenido exposición pública en Colombia o estar publicados en internet, a no ser que sean videoclips.

