Voy y vuelvo | ¡Y llegaron los impuestos!

Así es. Apenas han transcurrido unos meses desde el último ‘tarjetazo’ en Navidad y ya empiezan a anunciarnos –y cobrarnos– el impuesto predial, el ICA y el tributo por usar carro. Y no demora en aparecer la declaración de renta de este año. Y acabamos de ‘saltar matones’ para el semestre del hijo en la universidad. Y en la asamblea del edificio nos despidieron con el anuncio de una cuota extra de administración para ‘impermeabilización de la fachada’. Y no sigo para no preocuparlos.

Aprendí lo que era pagar impuestos porque desde los 12 años mi padre me enviaba con el recibo rosado hasta el edificio de Catastro. Allí hacía una fila de dos horas y solo escuchaba lamentos y reclamos. Yo iba siempre con lo justo, papá no dejaba ni para la gaseosa. Solo lo del bus. Así entendí el valor de lo que significaba pagar impuestos en esta ciudad.

Para entonces, solo veía en ello un tema legal. Un asunto de ciudad: pagar por vivir aquí. Un asunto en todo caso delicado. Imaginaba que si no se pagaba la obligación, al otro día tendríamos que salir desterrados.

Hoy es distinto. Claro, se mantienen los lamentos y los reclamos, pero el concepto lo hemos aprendido, ninguna ciudad prospera si no tiene con qué. Todos tenemos que pagar impuestos por tener vivienda, carro o un negocio. Y pagar sobretasas y valorizaciones por distintos motivos. Una ciudad sin impuestos no puede existir.

Que cómo se administran esos recursos, en qué se priorizan, cómo se reflejan en el bienestar de la gente y qué ganamos los ciudadanos con pagarlos es tema de los gobiernos de turno. Y hoy son esas mismas preguntas las que me temo generan las mayores críticas de la gente, que ha aprendido que ya no paga por pagar, sino que paga por ver. Y es mucha plata la que han pagado y poco lo que han visto.

Por eso, cuando los medios denunciamos un hecho de corrupción, el robo descarado a una entidad, los elefantes blancos, los ‘carruseles’ en los contratos o las maniobras para quedarse con un porcentaje de un proyecto, no solo saltamos en cólera, sino que nos hacemos la pregunta obligada: ¿para qué pago impuestos?

Tal vez fue Antanas Mockus quien nos enseñó el valor de pagar tributos. Lo hizo de tal manera que nos convertimos en referente internacional porque éramos de los pocos en el mundo que no solo pagábamos impuestos, sino que donábamos un porcentaje adicional. Sí: ¡regalábamos más plata para la ciudad!

Y no recuerdo que la gente protestara. Al contrario, tenía la opción de escoger a qué programa de gobierno quería donarle ese diez por ciento que sugería la administración.

La medida se quedó. Todos los gobiernos sucesivos dejaron ese ítem de donar impuestos a cambio de obras o programas.

No obstante, a juzgar por lo que se escuchaba, el compromiso y la generosidad de la gente disminuyeron. Quizás porque no confiaban en el Gobierno, particularmente cuando se descubrió el ‘carrusel’ de la contratación en la administración Moreno. Eso fue fatal. La gente perdió la confianza y muchos dejaron de hacer el aporte voluntario.

Yo doné varias veces. Otras tantas no. Y ahora que vuelven los mensajes para pagar impuestos y la estrategia del diez por ciento se mantiene, me he preguntado si vale la pena hacerlo; si vale la pena donarle a esta alcaldía un porcentaje de mis ingresos para que pueda cumplir con su plan de gobierno; si pese a lo desbarajustado que anda el país, vale la pena contribuir con Bogotá.

Y he decidido que sí. Pagaré mis impuestos y donaré ese diez por ciento aunque tengamos que apretarnos el cinturón. ¿Y por qué lo hago? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Primero, porque creo en el alcalde Galán. Fue precisamente él quien junto a otros concejales en su momento descubrieron y destaparon el peor caso de corrupción que se haya visto en Bogotá. Lo hago porque esta vez ese diez por ciento tiene como destino la seguridad de la ciudad. Allá irán esos recursos.

Y qué duda cabe de que si no es con plata, será muy difícil combatir delincuentes y organizaciones criminales. Y lo hago porque la ciudad necesita que la apoyemos, los recursos están limitados, hay mucho tema pendiente y mucha infraestructura que mantener, como los nuevos colegios.

Pero eso sí, espero que el aporte que haga y que hagan los bogotanos se traduzca en resultados, que la policía sea efectiva, que los indicadores demuestren que hay mejoras, que dejemos de sentir miedo, que habrá más tecnología, más motos, más cámaras y más medios para atender una emergencia. Para eso es que se dona, para ver que los impuestos se invierten bien y los resultados son palpables.

Por el tren de gastos que tiene Bogotá y porque hay prioridades más importantes como la educación o la salud, la seguridad resulta siendo la más perjudicada en la repartición de la torta del presupuesto local.

Y el Gobierno Nacional tampoco colabora en demasía. Pues bien, donar parte de nuestros impuestos puede ayudar a aliviar la situación. Pero insisto, la gente tiene que percibir un cambio, y en este caso, percibir que vivirá más tranquila. De lo contrario, haré como mi padre: la próxima vez, ni para la gaseosa...

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

@ERNESTOCORTES28

EL TIEMPO