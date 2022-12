La larga fila de jóvenes sobre la calle 63, en medio de un intempestivo sol que brilló a lo largo de ese viernes, no podía ser más elocuente. Cientos de pelados lo soportaban, no obstante, con tal de llegar hasta la plaza de los Artesanos animados por el único propósito de aspirar a una beca para la universidad.

Por un instante me recordó la misma fila de muchachos que se presentaron hace poco para definir su situación militar. Y entonces y ahora tuve el mismo pensamiento: cuánto futuro hay aquí. Allí estaban: con sus pintas, sus colores, sus cortes de pelo; con sus silencios y sus algarabías, pero con un profundo respeto por la institución que les aclararía también parte de su futuro.



Entre quienes soñaban con la beca, había una chica, con sus flecos a la mitad, camiseta blanca y una cadena que le colgaba del cuello. No miraba nadie a su alrededor, solo se concentraba en los documentos que llevaba a la mano. No decía nada, pero su rostro reflejaba los intentos fallidos por conseguir una oportunidad de acceder a educación superior. Detrás de ella, otro joven con lentes, jeans raídos y chaqueta roja, escuchaba atento las explicaciones de los orientadores. Su juventud dejaba ver que apenas estaba saliendo del colegio y que la oportunidad de contar con una beca estaba justo ahí. Solo era cuestión de aplicar, rezar y esperar.



Y así fueron pasando las horas. Y centenares de jóvenes seguían arribando al lugar. Deseosos de ser parte de esas 17.000 almas que, si todo sale bien, tendrán dicho beneficio. En eso consiste la estrategia de la Secretaría de Educación, que espera otorgar, además de 10.000 becas para bachilleres, otras 7.400 para mayores de 18 que harán parte del programa Todos a la U y tendrán 500 horas de formación en los Andes, la Sergio Arboleda, la Distrital y el IME.



Ese día caluroso también abrazó a padres y madres que llegaron con la ilusión a flor de piel, rogando para que su muchacho o su muchacha consiguieran lo que ellos no habían podido brindarles. Y es que debe ser muy duro para un papá o una mamá transmitir a su hijo la sentencia que jamás hubieran querido transmitirle: “trabaje porque no hay para la universidad”.

Los Jóvenes a la U que resulten seleccionados podrán acceder a una de las 47 universidades que tienen convenio con la Secretaría. Hay que reconocer, en ese sentido, el esfuerzo que estas instituciones han hecho para albergar en sus aulas a muchachos que de ninguna otra forma habrían podido hallar el camino hacia una profesión. En el caso de los 7.400 que podrán hacerlo a programas de formación, cuentan además con la posibilidad de adelantar cursos de inglés, gracias a que la misma entidad logró acuerdos con el Consejo Británico.



En la ciudad, cada año, alrededor de 73.000 jóvenes salen del colegio en tránsito hacia la universidad, pero menos del 50 por ciento lo consigue. Por eso resulta tan emotivo lo que se vivió esta semana. Aquí se han conjugado muchas cosas: voluntad política, voluntad privada, una estrategia bien concebida, recursos y un público objetivo. Impactar de esta manera es mucho mejor que andar regalando plata o dando subsidios sin contraprestación; es mucho mejor brindar oportunidades de crecimiento para la vida que andar dando subsidios a motos que acaban con vidas diariamente.



A la Alcaldía podrán criticársele muchas cosas, pero también hay que reconocerle aciertos como este. Que se suman a lo hecho durante la pandemia para que los niños pudieran atender sus clases en casa o para que los colegios retornaran a sus actividades pese a un sindicato indolente. Gracias a Dios los profesores sacaron la cara.



Ojalá que en la discusión sobre el presupuesto del próximo año no vayan a cometer la torpeza de reducir recursos para la educación, la movilidad o la seguridad. La primera porque ha dado resultados palpables y las otras dos porque son los dolores diarios de la gente.



Volviendo al tema, ya son 16.000 muchachos los que hoy pueden decir que ingresaron a la universidad gracias a este programa de la Secretaría de Educación. La meta es cubrir a 76.000 en total, 48.000 becas para Jóvenes a la U y 28.000 para Todos a la U. De conseguirse, habrá sido una pequeña revolución educativa digna de ser emulada por otros, una pequeña revolución que redundará en cosas grandes para la ciudad y el país. El 3 de enero, esos cientos de jóvenes que salieron aquella mañana calurosa de viernes en busca de una mano salvadora que los ponga de nuevo frente a un pupitre y un pizarrón verán cumplido su sueño. Pero no olvidemos que otros miles seguirán esperando.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

