Voy y vuelvo | TransMilenio, tarifas y pedagogía

El palo no está para cucharas, suelen repetir las abuelas. Y la situación en Bogotá no está para anunciar alzas, diríamos hoy, a propósito de la notificación de la Administración Distrital de congelar la tarifa de TransMilenio o, mejor, de unificarla en 2.950 pesos para todo el componente troncal y zonal, si bien para este último hay un ajuste de 200 pesos.



(También puede leer: El alcalde y la seguridad / Voy y vuelvo).

Desde finales del año pasado, los bogotanos estaban a la expectativa de saber de cuánto iría a ser el incremento del pasaje de TransMilenio. Se habló de una cifra concreta de 3.150 pesos, si mal no recuerdo.



Ello significaría un ingreso adicional para el sistema de cerca de 350.000 millones de pesos, que no le vienen nada mal. Sin embargo, cualquier alza de TransMilenio no cubre el hueco fiscal de tres billones de pesos o más que hoy tiene y que sigue siendo el gran dolor de cabeza. Un hueco que crece cada día y ha obligado al Concejo a autorizar billonarios recursos para su sostenimiento y al Gobierno Nacional a aportar dineros adicionales. Este año se prevé que la ayuda del Ejecutivo ronde los 800.000 millones de pesos.



(Le puede interesar: Voy y vuelvo | Vivir la ciudad, un propósito para el 2024).



Con semejante panorama, la pregunta obligada es por qué se congelan tarifas si el faltante es tan grande. Y la respuesta es la de la abuela: porque el palo no está para cucharas. Enero es tiempo de alzas, de útiles escolares, de pago de tarjetas, de ajuste de la canasta familiar. Adicionalmente, los temas de inseguridad y esta ola de incendios que ha golpeado como nunca a Bogotá, junto con las medidas excepcionales como el pico y placa los sábados, tienen el ánimo de la gente a la baja. Y si a eso usted le suma un alza de TransMilenio, la luna de miel con el alcalde acaba antes de lo previsto.



Porque hay que reconocer que hasta este momento a Carlos Fernando Galán la ciudadanía lo está respaldando mayoritariamente. Ven sinceridad y honestidad en él y en su equipo. Creen que ha manejado con acierto el tema de los incendios y que ha dejado notar su carácter a la hora de tomar decisiones. Ahora falta que en seguridad ocurra lo mismo.



Pero volviendo al asunto del congelamiento de las tarifas, y ante las coyunturas antes descritas, es una salida políticamente correcta, si bien, insisto, no es claro aún cómo se va a paliar la grave situación de finanzas de TransMilenio ni qué fue lo que quiso decir la secretaria de Movilidad cuando habló de un acuerdo social para que, particularmente los colados (que le esquilman al sistema 600.000 millones de pesos al año), entiendan de una vez por todas que robarle al sistema no beneficia a nadie.



(Siga leyendo: Voy y vuelvo | Los que se van y los que llegan).



Según se desprende de lo expresado por la secretaria Claudia Díaz, con esta medida –que alivia de alguna manera el bolsillo de los usuarios– se espera que aumente el número de pasajeros y evite que la gente opte por la nefasta motocicleta como solución a sus desplazamientos. El comentario es mío. Y que el estímulo de usar transporte público pueda cubrir lo que se deja de recibir con el alza.



Pero ahí es donde empiezan los problemas, pues es claro que a quien evade el pago en TransMilenio este tipo de medidas le resbalan. Seguirán haciéndolo en las narices de las autoridades. Segundo, difícilmente las personas que sí pagan su pasaje se sentirán con autoridad de reclamar ante el temor de ser agredidas. Y tercero, creo que al anuncio le hizo falta precisamente eso, pedagogía, para que el ciudadano entienda que con esta disposición podemos ganar todos.



Con una tarifa congelada a cambio de que creamos en el sistema, lo respetemos y evitemos los colados, seguramente la gente se sentiría tentada a hacer la reflexión de “si la ciudad pone, yo también pongo”. Si es que ese es el mensaje que se quiere enviar. El alcalde dio seis meses para que esa conciencia colectiva arroje resultados; de lo contrario, ahí sí, vendrá el ajuste tarifario.



El anuncio, que no dejó de sorprender, vuelve a hacer sonar los cantos de sirena de quienes pretenden tarifa cero o viajes gratis y cosas por el estilo a sabiendas de que ello termina generando más problemas; entre otros, un evidente incremento de la inseguridad.



Lo deseable es que se comprenda el mensaje de fondo, pues también puede suceder que la gente interprete este alivio como un acto populista y no una apuesta de ciudad y de corresponsabilidad ciudadana, realmente lo deseable.



Por eso, insisto, no hay que dejar de lado el componente pedagógico en el sentido de que el beneficio debe ser recíproco. TransMilenio es hoy una flota más limpia y amigable con el medio ambiente, se están poniendo torniquetes y puertas anticolados y se anuncian más medidas de seguridad. Si a ello se suma una tarifa congelada, pues ahora le toca a la ciudadanía apostar por él, difícil pero no imposible. Para la muestra, el TransMiCable de Ciudad Bolívar: limpio, seguro, efectivo y amigable.





ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

EL TIEMPO

@Ernestocortes28

Más noticias de Bogotá