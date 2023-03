Los bogotanos pagamos puntualmente nuestros impuestos. Y pagamos muchos impuestos. En eso somos referentes a nivel nacional y regional. Tanto, que se nos atribuye haber acuñado el término ‘cultura de pago’, porque por muy difíciles que estén las cosas, somos cumplidores de nuestras obligaciones. Y gracias a ello es que hemos podido construir la ciudad que tenemos.



Pagamos industria y comercio, predial y vehículos, amén de decenas de tributos nacionales y la valorización, aunque este último siempre se presenta como una ‘contribución’. Solo en los tres primeros impuestos se recaudan alrededor de 10 billones de pesos para apalancar el Plan de Desarrollo.

Pero no solo eso, también regalamos impuestos. Sí, aportamos voluntariamente un 10 por ciento adicional en el pago del predial para programas sociales. Cada vez menos, es cierto, pero es que le hemos perdido cariño a ese aporte porque nunca sabemos qué pasa con él y porque cada vez es mayor el desencanto con las obras que se ejecutan.



Toda esta retahíla tiene por objeto llamar la atención sobre lo que viene sucediendo con nuestros tributos.



Por un lado, estamos asistiendo a una cascada de obras –no solo de ahora, sino de hace tiempo– de todo tipo: andenes, puentes, redes, troncales, vías, metro, sin mencionar las mil que se ejecutan a nivel hiperlocal. Pero muchas de ellas quedan a medias, se retrasan meses o años, los contratistas se declaran en quiebra, los contratos se tienen que ceder, los abogados inundan de justificaciones el actuar de sus jefes y los ciudadanos tienen que soportar polisombras peligrosas, obras inconclusas, obstáculos para ingresar a sus viviendas o locales comerciales.



Y lo que faltaba: no hay trabajadores. Sin contar los efectos en el medioambiente. Yo he denunciado varias veces lo que pasa con la intervención del humedal Córdoba, que sigue sin concluirse, por ejemplo. A lo anterior se suma la serie de denuncias que ha venido haciendo el concejal Diego Laserna, del partido Verde, en torno a las obras de valorización. Valga aclarar que este tributo se nos cobra a los ciudadanos para proyectos de beneficio local, como una ciclorruta. Y es importante porque sin él prácticamente ninguna ciudad podría ejecutar obras de envergadura.



Lo que sucede en nuestro caso, como bien lo advierte Laserna, es que la gente hace el sacrificio de conseguir la plata para la valorización y se queda esperando meses o años a que un proyecto concluya. Y la historia se repite: el contratista incumple, vienen los reclamos, las demandas, las contrademandas y así seguimos.



Dice Laserna que a hoy son 18 proyectos que deben ejecutarse vía valorización, de los cuales 15 han tenido que ser prorrogados o suspendidos y los sobrecostos superan los 50.000 millones de pesos. Hay ciudadanos que denuncian que para un par de cuadras se tardaron dos años; ellos tuvieron suerte, hay otros que simplemente no han visto avances. ¡Y es su plata! Eso es como si uno paga por el arreglo de su casa y el contratista le sale con que se le acabó la plata cuando apenas empezaba a resanar. Y usted se quedó con la pared pelada, sin pintura y con el contratista exigiéndole un adelanto.



No, no es así como se nos debe tratar. Y mucho menos aceptar que esos mismos incumplidos sigan licitando otras obras para seguir incumpliendo. No jodás. ¿Entonces de premio les vamos a seguir entregando trabajos? A veces pienso que Bogotá no es que avance porque vea muchas obras, al contrario, puede ser que esté echando para atrás gracias a unos contratistas a los que no les duele el bolsillo como a nosotros. No sean así.





ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@erncor@eltiempo.com

@ernestocortes28