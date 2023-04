Pueda que los tiempos hayan cambiado. Que ya no exista ese respeto que se profesaba por la Semana Mayor, cuando los padres guardaban las formas por las tradiciones de la Semana Santa: no se comía carne, ni se escuchaba música ‘guapachosa’, ni se decían malas palabras, ni se entraba en conflicto.



Todo lo contrario: se asistía al Domingo de Ramos, se recorrían iglesias, se participaba en procesiones, se aprendía sobre el sermón de las siete palabras, se conocían al derecho y al revés la vida y padecimientos de Cristo, se celebraba el Domingo de Resurrección y era sagrado ver las series de televisión que rememoraban la historia de la Iglesia católica. Los tiempos han cambiado. Semana Santa es ahora tiempo de vacaciones, fiesta, planes, música, películas, reuniones para celebrar, no sé qué, pero para celebrar. Se come carne, se bebe cerveza, se goza en la playa y la piscina y ya no se le teme a ese mito de “quedarse pegado” por andar haciendo prácticas sexuales en días sagrados.



Seguramente miles de personas aún conservan parte de esas tradiciones, se preparan para los días religiosos y mantienen la obediencia hacia una tradición que pese a todo no deja de estar presente. En todo caso, no serán la gran mayoría. Y como no se trata de ser mojigatos ni de reclamar por esos tiempos idos que “no volverán nunca a existir”, como dijera la composición de Molina, pues al menos invito a que rescatemos esa actitud íntima, reservada y muy personal de la reflexión para que la salvemos de las garras del olvido.



Que ojalá en medio del descanso y el relajo, hoy Domingo de Resurrección saquemos unos minutos para la cavilación y el diálogo honesto con nosotros mismos y nuestro proceder, quién quita que alguna voz iluminada nos dé el empujón que esperábamos para aliviar nuestros males.



Yo los invito a reflexionar sobre la prioridad que estamos dando a nuestras familias. Los periodistas, que vivimos al día en materia de información y noticias, registramos a diario la destrucción de hogares, la violencia entre parejas y hermanos con saldos trágicos. Reflexionemos sobre nuestra relación con la comunidad, con nuestros vecinos, a quienes escasamente conocemos o con quienes seguramente hemos tenido algún tropezón. Meditar sobre nuestra actitud hacia los demás puede ser un buen comienzo para mejorar.



Por qué no reflexionar en estos días santos sobre nuestro papel en la ciudad y nuestra actitud hacia ella. Bogotá es la que nos provee a diario y nos hace sentir vivos. Y, sin embargo, menospreciamos su valía, como si fuera la responsable de nuestros males y desdichas. Bogotá es lo que hemos querido que sea y quizás eso pueda cambiar si pensamos en quién la gobernará en el futuro y si tiene los argumentos para hacerlo.



Mucho hablamos de cuidar el medio ambiente, pero a la hora de las acciones dejamos que eso lo haga el Gobierno. En los colegios, a nuestros niños les inculcan la protección del aire, pero los recogen rutas escolares ruidosas y buses contaminantes.



Reclamamos mejor calidad del agua, pero la malgastamos o la hurtamos; inundamos de ruido cada esquina, bien sea con parlantes o con motos estridentes sin control. O tapizamos paredes y calles con pendones prohibidos. Los restaurantes botan sus desperdicios en el espacio público o sacan la basura a deshoras, pero seguramente ofrecen comida experimental. En fin, la hipocresía. Maltratamos mascotas, insultamos, nos dejamos provocar y que la impaciencia nos gobierne. Peor aún: somos dados a arreglar las cosas a los golpes. ¿Y el resultado? Casi cuatro de cada diez homicidios tienen origen en una simple riña.



Pueda que estas palabras caigan en el vacío, pues, como decía, ya no son tiempos de meditación sino de jolgorio y reguetón. Pero valdría la pena intentarlo.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com