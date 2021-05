¿Qué quieren? / Voy y vuelvo

Tras quince días de protesta social, son varias las lecciones que va dejando la que es considerada la manifestación más prolongada y violenta de las últimas décadas en el país. Y para ello han influido, sin lugar a dudas, las redes sociales, empleadas tanto para alentar marchas pacíficas y denunciar abusos como para animar ataques violentos a entidades públicas y privadas. Las noticias falsas también se pusieron a la orden del día y varios intentos de diálogo se han visto frustrados ante la publicación de mentiras abiertas y sin control.

Facebook Twitter Linkedin

Manifestación en Héroes, en Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora

(Le puede interesar: Perdedores | Voy y Vuelvo)



Da la impresión de que los organizadores del paro han pasado a un segundo plano y que son los jóvenes sobre quienes se centran hoy las miradas. Ellos, que viven de cerca las carencias propias o de sus familias por causa de la pandemia. Ellos, que suelen aparecer en los saldos en rojo en materia de educación y empleo. Ellos, que suelen ser señalados cada vez que se habla de inseguridad, drogas, trago o embarazos. Ellos son los que protagonizan las marchas en las calles.



Pero ¿qué es lo que piden? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Y no hay una respuesta unánime porque tampoco es unánime el reclamo ni unánime el liderazgo de ellos. Hay voces de muchachos que sobresalen y piden la matrícula cero, la gratuidad, el auxilio en el transporte, trabajo y seguridad. “Un mejor país”, gritaban en el pueblo de Pivijay (Magdalena), como lo contó este diario; “no más corrupción”, reclaman en Bogotá; “contra la desigualdad extrema”, exigen en Medellín; “empleo, salud, educación, recreación, deporte”, se oye en Cali, según CNN.



Pero otra inmensa mayoría pide cosas básicas, afines a sus intereses y los de su comunidad. En Buga, por ejemplo, un grupo de muchachos protestaba y animaba los bloqueos porque querían una cancha de fútbol para el barrio. En Bogotá, varios de ellos, que también han hecho parte de las marchas, reclamaban una biblioteca y mostraban su inconformismo hacia la policía porque “cuando venimos a poner un denuncio lo primero que me piden es el número del celular”, relató una joven en alusión al acoso que vive por parte de agentes de la institución. Otro de ellos fue más explícito: “a mí no me gusta la policía porque cuando estoy tranquilo fumándome un bareto vienen y me la montan”. Siempre hay un motivo para estar inconforme, que se une a los motivos de otros y al final se vuelven todos una sola causa que se salda con marchas pacíficas o violentas, como lo hemos visto. Pero son las causas de ellas y de ellos, con las que se puede o no estar de acuerdo. Lo cierto es que, si no había quedado claro, ahora sí: los jóvenes alzaron su voz y hay que escucharlos.

(También puede leer: No basta con la educación gratuita)



Ya son muchos días, mucho el desgaste, mucho el cansancio. Urge avanzar en las negociaciones y en las salidas pacíficas antes de que la misma protesta termine por desgastarse o termine, como ya se ve, desgastando el ánimo de la gente que no tiene cómo movilizarse o cómo acceder a alimentos básicos.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver el inconformismo juvenil con el daño a bienes que son para su propio uso? ¿Cuántos de quienes deciden no expresarse de forma pacífica, sino violenta, son usuarios de TransMilenio? ¿Cuántos de quienes destruyen un pequeño negocio son conscientes de la ruina que le ocasionan a otro que genera dos, tres o cuatro empleos? ¿Son acaso conscientes del peligro al que exponen a la ciudad al impedir el paso de químicos para el agua que consumimos todos? ¿Se toman el trabajo de escuchar a mujeres y hombres que suplican para que no bloqueen el transporte público? ¿Saben que los daños que provocan a la ciudad terminarán reparándolos humildes trabajadoras con sus manos? ¿O que saquear supermercados no arregla nada y atenta contra decenas de familias?



Quisiera creer que el inconformismo de la inmensa mayoría de muchachos es auténtico, y seguro que lo es. Por eso mismo son ellos, con su propia inteligencia, los llamados a defender la protesta pacífica, sin dejarse arrastrar por liderazgos políticos que quieren arrastrar al país –y, de paso, a las nuevas generaciones– a un abismo; sin repetir la fórmula de quienes los antecedieron: arreglar todo por las malas; sin volver añicos la democracia, la única que abre el camino de las transformaciones si elegimos a los más capaces y no a los más rapaces. Si los jóvenes quieren ver materializados sus reclamos, deben apostar por lo que los hace auténticos: la energía que exhiben y las causas que los convocan, pero ojalá esas causas se concreten en una sola voz para ver si salimos del atolladero.



Muchas lecciones va dejando este largo paro en medio de una pandemia brutal. La primera de ellas es la urgencia de nuevos liderazgos, alejados de los extremos que solo empeoran las cosas; una reflexión profunda sobre el nefasto efecto de bloquear vías que empobrecen a los campesinos y ponen en emergencia a las ciudades grandes y pequeñas; el desgaste institucional y el costo que representa en términos económicos y de atención social; hay que reflexionar acerca del papel de una policía que genera miedo y no confianza. Y, por supuesto, hay que hacer una profunda exhortación sobre el valor que le hemos dado a la verdad en medio de esta barahúnda.



¿Es mi impresión o... ya hay suficiente evidencia para exigir que alcaldes, gobernadores y autoridades de primera línea sean vacunados cuanto antes?



ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO