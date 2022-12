Nadie se opone a los gestores de paz o de convivencia. De hecho, en estas mismas páginas hemos resaltado el papel que cumplen ellas y ellos. En el caso de Bogotá, quienes los integran, literalmente, arriesgan sus vidas en cada protesta. Pero las arriesgan protegiendo a las mismas personas que se agreden. O intentan agredir a otros. O quieren emprenderla contra los bienes de la ciudad. Y sí, estos gestores han salido heridos y lastimados de esas trifulcas. Pero entienden que esa es su misión.



(Le puede interesar: Una pequeña revolución | Voy y Vuelvo)

No sé si esta es la misma figura con la que se quiere designar ahora a los vándalos que por poco nos dejan sin ciudad. Somos de memoria corta y parece que muchos han olvidado lo que vivieron Bogotá y otras capitales durante las revueltas del 2021. O las que experimentaron municipios más pequeños que se quedaron sin casas de justicia, sin alcaldía, sin patrimonio gracias a estos sujetos.



Es uno de los debates que ha movido los cimientos del país: la posibilidad de que las personas detenidas en el marco de estos acontecimientos y señaladas de cometer delitos queden en libertad y se conviertan en gestores de paz. O en voceros del Gobierno Nacional, como dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada. No está claro aún qué papel cumplirán ni bajo qué jurisdicción lo harán, ni si existe la más mínima intención de reparar el daño que ocasionaron. Porque si van a quedar libres para pasar la Nochebuena con sus familias, han de saber que muchas otras familias no podrán hacerlo porque perdieron seres queridos en esas mismas protestas. Incluyendo amigos y familiares de los propios manifestantes.



Dice el ministro del Interior que estos jóvenes contribuirán a cuidar los bienes públicos. Noooo, por favor. Lo que sería realmente aleccionador es que pagaran los que destruyeron. Que respondan por los miles de millones de pesos que ha costado recuperar TransMilenio, sus estaciones, sus buses, los almacenes y entidades que rompieron, los CAI que incendiaron o intentaron incendiar con policías adentro; que respondan por los adoquines que convirtieron en proyectiles contra la policía o por los parques que dejaron inservibles para abuelos y niños; que respondan por el daño que ocasionaron a familias que debieron desplazarse a otros barrios porque el suyo ya no era seguro.



(También puede leer: No podríamos medir con el mismo termómetro voluntad de Farc y Eln’: Pizarro María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico)



¿Cómo van a responder por el bebé que murió en una ambulancia por culpa de un bloqueo? ¿Cómo van a reparar a la familia del pobre hombre que murió degollado en el retén que supuestamente pusieron los de la mal llamada primera línea en el portal Américas? ¿Cómo van a responderles a cientos de campesinos que perdieron cosechas e ingresos gracias al paro y los bloqueos? ¿A las decenas de personas que perdieron sus trabajos porque las empresas paralizaron su productividad? Para muchos de ellos no habrá Nochebuena. Si vamos a hablar de gestores de paz, hablemos pero en serio, porque acá se está excluyendo a la mayoría, a las víctima de los actos protagonizados por los futuros gestores de paz.

La ciudadanía quiere ver a estos vándalos pidiendo perdón, los quiere ver reparando el daño que ocasionaron, los quiere ver arrepentidos por haber confundido el derecho a protestar con el derecho a destruir. Es lo mínimo. Y al Gobierno, que tanto gusta de los símbolos, bien le vendría empezar a diseñar algunos en este sentido. Una vez se produzcan estos actos de arrepentimiento, de contrición, de rectificación, de deseo sincero de reconciliación con quienes fueron sus víctimas, entonces será posible entender el papel que desempeñarán los nuevos gestores de paz.



La alcaldesa Claudia López, que en toda la semana no dijo nada sobre este asunto, no me deja mentir. Ella mejor que nadie conoce lo que vivió Bogotá en esas jornadas. Sabe de los daños, de las víctimas, de cómo intentó hacer entrar en razón a la famosa primera línea sin éxito. Aconsejada por su entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, permitió la mal llamada zona de resistencia en Las Américas y vean lo que pasó. Ella, que les ha pedido a los jueces en todos los tonos que quien atente contra otra persona o contra los bienes de la ciudad debe ser castigado, debe estar pensando seriamente lo que significaría para la ciudad que estos sujetos vuelvan a la calle sin contraprestación alguna.



Lo más complicado de todo este tema es el precedente que se crea, porque lo que el ciudadano de a pie piensa es que en cualquier momento pueden reaparecer las famosas primeras líneas o las Epa Colombia que, martillo en mano, van rompiendo todo lo que nos ha costado esfuerzo construir, en la plena seguridad de que a la vuelta de los meses no les pasará nada.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

Erncor@eltiempo.com