Estaba cantado: tarde o temprano iban a aparecer los avivatos ofreciendo el carné de vacunación por la módica suma de 200.000 o 300.000 pesos. Falso, por supuesto.



Y también estaba cantado que iba a haber personas dispuestas a pagar por violar la ley y a poner en riesgo su salud y la de los demás. Es el talante de nuestra mediocridad en grado máximo. Y un negocio re-chimbo: pagar por algo que es gratis, hágame el favor.

Lo que no logro entender es ese grado de irracionalidad de la gente. Si la vacuna es gratis, si los esquemas funcionan, si hay vacunas, si las EPS están respondiendo, si salva vidas, ¿por qué carajos prefieren comprar un documento amañado? Una de dos: o es un antivacuna que se la pasa viendo videos en los que se asegura que el covid es un invento para reducir la población mundial o se comen el cuento de que al aplicarse una dosis le saldrá cola de cerdo, como en las novelas de García Márquez. O simplemente es un meimportaunculista al que todo le vale cinco.



No de otra manera se puede entender que algo así esté pasando: acceder a un carné falso para ir a un bar, un restaurante, un museo o un parque solo cabe en las mentes débiles de carácter. Me recuerda a los niños que falsificaban (¿o falsifican?) cédulas en la calle 85 para ingresar a un rumbeadero de la zona rosa por ser menores de edad.

Al menos acá se pueden alegar inocencia y deseos de ser grande, pero el que engaña con un tema tan serio como una certificación médica, que sirve de aval en la lucha contra el peor mal que hemos padecido en el último siglo, con millones de muertos en su haber, no tiene explicación lógica.



No hay disculpa para seguir sin vacunas, es así de simple. Al menos el 70 por ciento de la población del país ya cuenta con una dosis, vienen 7 millones más en diciembre, la meta es llegar a 35 millones con las dos vacunas al final de 2021; las autoridades hacen esfuerzos para que quienes aún no cuentan con la segunda dosis se la apliquen cuanto antes. Y en el caso de Bogotá, pues ni se diga: el 72 por ciento de la población ya cuenta con el esquema completo, y la Alcaldía confía en que a finales de año 9 de cada 10 bogotanos cuenten con al menos la primera dosis. Aplauso cerrado.



El colmo de los males es que ahora se premie a los indisciplinados, pues acaba de anunciar el Gobierno Nacional que les regalará un día libre a los funcionarios con tal de que nos hagan el favor de completar el esquema de vacunación. El perverso incentivo que se les otorga a los que no cumplen con su deber; de los mismos autores de no cobrar intereses de mora a quienes se cuelgan por años en el pago del impuesto al carro, por ejemplo. Y a los que cumplimos y apoyamos las instituciones y nos vacunamos cuando toca, que nos coma el tigre

Lo más paradójico es que los mafiosos de los carnés ilegales ofrecen, óigase bien, que las personas quedan inscritas en los registros oficiales de vacunación, es decir, que por esos mismos 200.000 pesos usted puede bajar su certificado sin problema. Una de dos: o es una mentira abierta y descarada o hay complicidad de las autoridades del sector si permiten que esto pase, es decir que un carné falso termine legalizado en la plataforma oficial.



Pero, como decía al principio, se estaban demorando los tramposos en comenzar con el mercadeo de carnés falsos. Razón por la cual me pregunto: ¿por qué no se pensó en un mecanismo más seguro? ¿Por qué los certificados de vacunación no incluyen un código de barras, por ejemplo? ¿Por qué no se expide un código QR para que la gente lo porte en su celular? Bueno, valga la aclaración, el QR existe, yo lo tengo, pero a mí solo me aparece una vacuna, o sea, tampoco funciona como debiera.

Lo que corresponde es adoptar cualquier medida que impida que se juegue de esa manera con la salud de todos. De no ser así, lo que comenzará a hacer carrera será que ya no podamos sentirnos seguros en un restaurante o en un bar o en una reunión cualquiera porque no sabemos si hay algún pillo por ahí que anda con un carné falso y, además, contagiando a todo el que se le cruce. Tenaz.



Y además, ¿quién controla eso? ¿El portero del bar? ¿La Policía? ¿La Secretaría de Salud? ¡Nadie! Yo sinceramente veo bares a reventar y sé de buena fuente que en muchos de ellos se sobrevenden entradas para la gente. No se respeta el aforo. Así es muy difícil.

Queda, pues, en la conciencia de todos que salgamos de este lío a las buenas –más ahora que apareció una nueva variante del virus– o sigamos condenados a él a las malas.



ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28