Voy y vuelvo | El recordatorio del agua

Finalmente pasó lo inevitable: Bogotá entró en racionamiento obligado de agua. La situación es que los embalses que abastecen del líquido a la ciudad están en niveles críticos que obligan a adoptar esta medida. Pero no solo eso. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, se trata de una disposición para garantizar, entre otras, que el próximo año no nos veamos abocados a mantener medidas similares ante los constantes cambios que experimenta el clima. Y la falta de disciplina ciudadana, por supuesto.

El alcalde Galán explicará cómo será el racionamiento de agua en Bogotá. Foto:Archivo EL TIEMPO

El fenómeno de El Niño, la escasez de lluvias, la demora de la llegada de la temporada invernal y seguir dependiendo de embalses que suministran el 70 por ciento del recurso a Bogotá, cuando la ciudad ha crecido y se ha expandido de forma abrumadora, son razones que explican, en parte, lo que está sucediendo. La otra parte tiene que ver con nuestro propio comportamiento y el de la Empresa de Acueducto, a cargo del tema.

No solo los bogotanos, yo diría que la ciudadanía en general, aquí y en cualquier parte, sigue siendo mayoritariamente indiferente a lo que sucede con el agua. Solo nos acordamos de ella cuando deja de salir por el grifo. O cuando la factura llega cara. O cuando restringen el suministro, como sucede hoy. Seguimos malgastándola en los quehaceres diarios: la ducha, el lavado de trastos, el aseo personal, el carro, las plantas... No sabemos hacer un uso racional de ella, y la prueba es que gastamos de tal manera que tocó imponer un racionamiento que seguramente tomará todo el año.

El exalcalde Paul Bromberg recordaba hace poco en una columna que cuando se originó la emergencia en uno de los túneles de Chingaza, y se hacía necesario un racionamiento de varias horas durante meses, Antanas Mockus optó por promover el ahorro voluntario y a conciencia. Al principio no se atendió del todo la sugerencia, pero después la misma gente se autorreguló y el ahorro fue del 12 por ciento en promedio. Voluntario. Y eso fue suficiente para superar el impase. Eran los tiempos de la cultura ciudadana.

A lo que voy es a que en la era en que vivimos, con cambio climático, con una lucha constante por los recursos y por la comida; con una deforestación rampante y grupos criminales que se apoderaron de nuestros parques y bosques, y siguen contaminando nuestros ríos, es cuando más conscientes deberíamos ser del valor que le damos al agua, el bien natural más importante para la vida humana.

Basta recordar que menos del uno por ciento del agua en la Tierra es potable y que cerca de 900 millones de personas no acceden a ella, según ONU Hábitat. En consecuencia, no puede ser posible que hoy, siendo unos privilegiados, se deba insistir en mensajes que ya debimos haber interiorizado hace tiempo con nuestras familias: ahorrar agua no es una opción, es un deber moral, porque se trata de un recurso finito.

Quisiera creer que hay un halo de esperanza en los niños y jóvenes. Quizás porque hoy cuentan con más medios para informarse o porque en los colegios ha habido una apropiación del tema (y si no, qué bueno que lo hubiera, estimada secretaria de Educación), ellos terminan siendo los inspiradores de buenas prácticas ambientales.

Son ellos los que no quieren que saques el carro, los que te piden que recicles, cuides la mascota, apagues la luz, protejas humedales o ahorres agua. Este último asunto debería ser tema de conversación permanente en nuestras casas, pues la humanidad sigue aumentando el consumo de agua de forma desproporcionada, entre otras, a causa del cambio climático.

Sería bueno adelantar una labor pedagógica en torno a lo que cuesta captar, tratar y distribuir el agua que consumimos los bogotanos. Del impacto que tiene a nivel regional y de lo importante que resulta entender por qué cualquier fenómeno ajeno al ciclo vital de su generación, como la mala disposición de suelos para desarrollos urbanos o cultivos a gran escala o incendios forestales o la explotación de recursos sin control, impactan la producción del líquido. Tener agua en nuestras casas es cada vez más costoso.

El otro aspecto es más estructural y tiene que ver con la costosa Empresa de Acueducto que tenemos. Además de lo que demanda su operación, billones de pesos debe invertir la entidad en mejoras del sistema de abastecimiento y distribución. Y pese a ello no ha podido superar un mal endémico: las pérdidas de agua, que alcanzan un 35 por ciento a causa del fraude. Un porcentaje que se antoja alto si se tiene en cuenta que se trata de un recurso que debe ser protegido a toda costa. Semejante estadística debería conmovernos. Los millones de pesos que se pierden por esta causa bien podrían invertirse en mejoras del sistema.

Las nuevas circunstancias, por difíciles que parezcan, tienen que dejar lecciones. La primera de ellas es que urge volver a la cultura del ahorro voluntario. Tenemos que ser capaces, como ciudadanos conscientes, del valor que representa hacer un uso racional del agua como eje vital de nuestra existencia y la de los demás.

Seguir mirando este recurso como algo infinito, que siempre tendremos disponible con solo girar la llave, es un error que nos saldrá caro. Quizás no estemos aún en el grupo de regiones que sufren de ‘estrés hídrico’, que afecta a 2.500 millones de seres humanos en el mundo, pero qué duda cabe de que estamos sintiendo los efectos de fenómenos naturales que ya nos obligan a racionar el líquido. Y eso es una alerta para ser más cuidadosos con el uso del agua y para que nos tomemos en serio el debate de cómo vamos a garantizar que las generaciones futuras no padezcan cosas peores.

Y por otro lado, también resulta ser momento propicio para que la Empresa de Acueducto implemente una estrategia que reduzca las pérdidas de agua ostensiblemente. No son tiempos para conformarse con indicadores históricos que, si bien pueden estar por debajo de los de otras naciones cuyas pérdidas pueden ser del 50 por ciento, en medio de un duro racionamiento como el que vivimos solo pueden generarnos vergüenza

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL

EL TIEMPO

