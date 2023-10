Voy y vuelvo | El debate por los buses de Soacha

El próximo 7 de noviembre, cerca de mil microbuses de servicio público de Soacha no podrán circular por las vías de Bogotá. Llega así a su fin un convenio que había entre ambos municipios para que miles de ciudadanos pudieran movilizarse entre las dos poblaciones. Entre ellos, alrededor de 10.000 personas que prestan servicio como obreros en firmas constructoras que tienen proyectos en la capital.



El Distrito no renovará el convenio que permite el ingreso de vehículos de servicio público de Soacha a Bogotá

Soacha es el municipio que más se ha densificado en los últimos años. Es uno de los que más aportan al PIB del departamento (Cundinamarca) y donde han tenido lugar numerosos desarrollos urbanísticos. Junto con Chía y Cajicá, este municipio está entre los más apetecidos para adquirir vivienda a precios asequibles.



En cuanto a población, Soacha no solo es el municipio más grande de Cundinamarca, sino el que ha tenido uno de los crecimientos más vertiginosos. Ha sido, además, uno de los principales receptores de población migrante. Y lo sigue siendo. Se estima que su población actual ronda los 800.000 habitantes, es decir, es el sexto con mayor número de personas en el país.



En su suelo se asientan más de 10.000 empresas grandes y medianas, hay una vigorosa actividad comercial y de servicios, y su industria llega a ser, incluso, más importante en términos de productividad que la de Sabana Centro, que tiene 11 municipios integrados.

En Bogotá se han registrado varias muertes de ciclistas a causa de buses.

Con semejantes características, no es difícil adivinar el impacto que tendrá la cancelación de esas mil rutas de buses con acceso a Bogotá. Y eso es precisamente lo que llama la atención: ¿por qué Soacha, con tremendo auge, no ha podido superar el eterno déficit de su sistema de transporte público? ¿Ha sido culpa de las autoridades? ¿De los empresarios?



El municipio ha tenido una importante interdependencia con Bogotá. Hace parte del área metropolitana de la capital. Y, sin embargo, durante décadas, no ha contado con un transporte organizado y digno para sus usuarios. Miles de madres, trabajadores y estudiantes se ven a gatas todos los días para llegar a sus destinos o retornar a casa.



En el entretanto, Bogotá fue cambiando las cosas. Dejó atrás el esquema de buses y busetas inhumanas, dio paso a TransMilenio, a las bicicletas públicas, a la tarjeta personalizada; creó un sistema integrado y hoy es una de las ciudades con mayor flota de buses eléctricos y no contaminantes del mundo.

Montallantas.

Una década después de firmado el convenio de marras, el municipio vecino se fue rezagando en esta materia; dejó pasar los años y aún hoy sigue exhibiendo microbuses destartalados, obsoletos y contaminantes; con paraderos informales, viviendo aún de la guerra del centavo y sin un sistema ordenado que bien lo necesita y bien lo merecen quienes lo utilizan.



No se trata de ser injustos con Soacha, se trata de que Soacha no sea injusta con Bogotá. Llegó la hora de que sus autoridades se adapten a los cambios que ha tenido la capital porque es un mandato universal; que organicen a los transportadores y a las empresas del sector y se ensanchen en las nuevas realidades. Acá ya estamos construyendo el metro y los Regiotram, es importante que todos apuntemos hacia el mismo lado.



Según la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, hoy existe una amplia oferta de buses alimentadores, TransMilenio y demás que pueden suplir las necesidades de Soacha. No hay razón para que se vaya a generar una crisis de movilidad en el municipio vecino, a no ser que los empresarios la originen.



El actual alcalde termina su periodo el 31 de diciembre, y si bien hay que reconocerle varios logros en su gestión, también hay que reclamarle por no haber organizado este tema, vital para su municipio. Algo que también deberían estar reclamándoles los soachunos a los candidatos: ¿para cuándo un transporte público moderno, íntegro y a la altura de los usuarios?



Aún hace falta mucho para que las cosas estén mejor. Incluso a Bogotá le hace falta hacer más para dignificar la movilidad de los ciudadanos. Pero resultados ha habido. Todos tenemos que ponernos en la tarea.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General

EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

