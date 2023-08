No soy contratista. Ni consultor. Ni funcionario. Soy un ciudadano que, como la gran mayoría de bogotanos, convive con las más de mil obras que se ejecutan actualmente en Bogotá. Y a punta de caminar por entre ellas, verlas a diario, sufrirlas, aplaudirlas o a veces menospreciarlas, he llegado a la conclusión de que bien vale la pena hacerles varias recomendaciones a los centenares de contratistas que actualmente las llevan a cabo. He aquí algunos tips.



1. No chicanee con el valor. Si aspira a ganarse una licitación, haga cuentas, calcule y proponga. Pero no se vaya por el precio más bajo para ganarse el proyecto a sabiendas de que en algún momento se quedará sin fondos y entonces apelará a la vieja fórmula de poner abogados para pedir más plata, más plazos y más comprensión. No. Los bogotanos estamos jartos de esa jugadita que hoy tienen paralizados varios trabajos.



2. Planifique bien. Para que no le pase lo primero, haga estudios, consulte, proyecte riesgos, averigüe qué hay bajo la tierra donde piensa hacer la obra. De esa forma irá a la fija y se ahorrará un pleito con el distrito.



3. Cuente, no le dé pena. La mayoría de contratistas creen que cuando se ganan una licitación el asunto es entre ellos y el gobierno. Resulta que no, los vecinos también cuentan. Antes de iniciar trabajos, hable con ellos, infórmeles de qué se trata el proyecto, cuándo arranca, cuándo termina y cuánto cuesta. No bastan un mapa y una valla con el “Disculpe, estamos trabajando”. Al final de cuentas, esos vecinos son los que le van a pagar, la plata no sale de la alcaldesa ni del director del IDU.



4. Tapen... pero tapen bien. Si tuvo la dicha de ganarse el contrato de obra, señalícela bien, respete el espacio de los peatones, no permita que los horrorosos maletines invadan más allá de lo necesario; ponga polisombras transparentes, no invasivas y que no se conviertan en refugio de ladrones. Y por favor: manténgalas en buen estado, una polisombra rota genera miedo y da la impresión de que la obra está quieta.



5. Rompa, pero arregle. Bien se trate de un andén, un tramo de ciclorruta, la instalación de un tubo o la reparación de una vía, por favor reparen lo que rompen. Ya se volvió costumbre que cualquier intervención que se hace, termina con una reparación a medias, sin volver a poner la capa asfáltica o el tramo de andén que se afectó. Vayan y miren el estado de las calles de Niza Antigua y me darán la razón.



6. Un ojito a los obreros. Lo positivo que tienen las obras de infraestructura, es la cantidad de empleo que generan. Cuadrillas de personas se ven en cada intervención. Según la alcaldesa, hay casi 500 mil en las calles. Pero la gente no los ve. O eso es lo que dicen en las redes o me escriben en el correo. Pueden pasar horas o recorrer tramos extensos sin que aparezca uno de ellos. Ya perdí la cuenta de cuántos días llevamos esperando a que concluyan los trabajos de la 116. Y ahí sí se ven los obreros, pero no les rinde.



7. Los detalles. Ojo a esto, no es suficiente con terminar un andén o pavimentar una calle si no se fijan en los pequeños detalles. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene dejar un andén en perfecto estado y sobre él otra vez los maletines? ¿Por qué no se retiran? ¿Por qué el espacio para las jardineras se dejan sin plantas? ¿Por qué montículos de tierra, cemento y material de construcción siempre quedan expuestos al final de un trabajo?



8. Iluminen, por favor. La seguridad no es tema de contratistas, pero podrían ayudar. Una obra, y sobre todo si se ubica sobre el espacio público, debe tener un mínimo de iluminación para los ciudadanos. En el caso de la troncal de la 68, la escasa iluminación justo al lado de un paradero, se convirtió en refugio de ladrones que asaltan a los pasajeros. Cuando las víctimas relatan sus casos, coinciden en decir que en ese tramo no hay iluminación suficiente.



9. ¡Cumplan! Hay circunstancias que pueden retrasar una obra: un invierno arrollador, un hallazgo arqueológico, una falla geológica y una pandemia. Pero si usted es un contratista serio, responsable, que sabe valorar no solo su trabajo, sino la paciencia de la gente, cumpla con los tiempos establecidos. A quienes pagamos impuestos para esas obras no nos dan plazos. De la misma manera, si a ustedes se les da un tiempo, cumplan. La última obra que recuerdo que hizo algo excepcional como poner una cámara y un contador para ver en tiempo real el avance de los trabajos y los días que faltaban para concluirlos, fue el puente de la 100 con carrera 15. Y funcionó.



10. Lo último: hagan que nos sintamos orgullosos de su trabajo.





ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General

EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com