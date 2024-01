Voy y vuelvo | Vivir la ciudad, un propósito para el 2024

“Las ciudades son capaces de resistir, de adaptarse, de sobrevivir y responder ante cualquier desastre”. La frase es del historiador Ben Wilson en su magnifico texto Metrópolis, una obra que es todo un tratado acerca del origen y destino de las urbes del mundo.

Y me llamó la atención porque por mucho que nos lamentemos por las cosas que pasan en Bogotá, siempre habrá oportunidad de mejorar, ser resilientes, adaptarnos y mejorar. No tenemos otro camino, no hay otra opción. La ciudad marca nuestro destino y nosotros el de ella. Estamos condenados, si se quiere usar el término, a vivir en la ciudad. En cualquier ciudad. Porque todas tienen retos similares, algunas han superado varios de ellos, como sus sistemas de transporte, pero aun así padecen los trancones y el hurto en la calle.



Si alguna vez todas las ciudades del mundo estuvieron en igualdad de condiciones, fue durante la pandemia. El encierro, las calles abandonadas, los comercios congelados, los parques mudos, la soledad rampante y el mismo temor, lo compartimos aquí y en Viena, Y a ese escenario podríamos regresar.



Pero volviendo a la reflexión de Wilson, creo que sus palabras vienen al caso ahora que estrenamos un nuevo año y un nuevo alcalde. Al que, como dije hace ocho días, habrá que darle tiempo, mucho tiempo, pues son varios los desafíos que le esperan a él y a nosotros. Ojalá su equipo sepa estar a la altura del momento que vive Bogotá y que es decisivo. ¿Crecemos o no crecemos más? ¿Hacia dónde? ¿Cómo involucrar a los jóvenes en los temas de ciudad? ¿Qué ciudad estamos construyendo para los abuelos? ¿Cómo hacer de los migrantes una fuerza de trabajo y no una excusa para el crimen? ¿Cómo sacar a las mafias de nuestra ciudad? ¿Cómo hacer de la convivencia una virtud y no una excusa para la intolerancia?



Bien vale la pena incluir entre los propósitos para el nuevo año un cambio de actitud hacia nuestra ciudad. Qué tal empezar por hablar bien de ella, por recorrerla, explorarla, sorprendernos, vivirla. Qué tal si así como renovamos el armario y sacamos lo que ya no nos es útil, renovamos nuestra admiración hacia la ciudad; si en vez de anhelar irnos de ella encontramos motivos para quedarnos, como sus librerías, por ejemplo. Han abierto más en el último mes (Bukz, Cool Tivo, Dushi, entre otras). Qué tal si volvemos a la plaza de mercado, a la calle de los anticuarios, a las calles estrechas del centro o a la tienda del barrio.



Qué tal si recorremos la oferta cultural de Ciudad Bolívar (grafitis, museos, bibliotecas, teatros, cultura hiphop, historias y personajes) o el Ricaurte y su industria gráfica o las iglesias de toda la ciudad, a cual más encantadoras. No estaría mal visitar las joyerías del centro, planear recorridos en bici por el norte y el occidente; asomarse al Jardín Botánico, un lugar a veces subvalorado o simplemente divagar por ahí, en busca de nada, solo para descubrir que hay una ciudad que vale la pena.



Y para eso, para que todos seamos cómplices de la ciudad, es necesario que el nuevo gobierno haga su parte. Que garantice que podemos andar por la calle tranquilos, que podemos montarnos en el TransMilenio sin dudar del vecino, que tendremos un ambiente sano, libre de la contaminación y el ruido; que no seremos Londres, París o Tokio, pero sí una urbe con su propio encanto, una en la que la vida nocturna sin moto-ladrones acechando o rapitenderos ruidosos es posible. Una ciudad que podamos vivir más allá del centro comercial. Si como dice Wilson las ciudades son capaces de sobrevivir, también podremos hacerlo nosotros dentro de ellas.



A todos los lectores van mis más sinceros deseos por un muy feliz y próspero 2024.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

EL TIEMPO

@ERNESTOCORTES28

