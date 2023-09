Hace varios años encontré a mi hija frente al computador de la casa. Buscaba una tarea en Google, al tiempo que escuchaba música a través de un par de audífonos, chateaba por celular con sus amigas y seguía un programa de televisión. Cuando le insinué que se desconectara de algún aparato, su respuesta fue tajante: “Si me desconecto de alguno, no me puedo concentrar”.



Entendí que esos eran los jóvenes de hoy. Viven hiperconectados, pueden atender mil cosas a la vez: chatear, enviar mensajes, grabar audios, escuchar música, buscar tareas... y todo con un celular.



Hoy las cosas han escalado mucho más. Un artículo reciente de The New York Times trae un excelente reportaje sobre la preocupación que asiste a muchos maestros de distritos escolares con la denominada inteligencia artificial (IA). Y, específicamente, con los llamados chatbots, un programa capaz de hacer una presentación, escribir un ensayo, redactar una noticia, elaborar una obra, crear una figura o hacer una tarea escolar solo con un par de datos que el usuario le suministre. Y la respuesta llegará en minutos o segundos.



La preocupación llevó a que varias escuelas suspendieran el uso de equipos portátiles y redes como wifi a fin de evitar que los estudiantes accedieran a herramientas como ChatGPT para hacer sus tareas. Todavía hay instituciones que aplican la restricción, otras se rindieron y volvieron a dar acceso ilimitado.



Es imposible luchar contra la tecnología. Los jóvenes ya están en ella. De ahí que grupos de maestros en Estados Unidos hayan optado por hacer reuniones con expertos para buscar alternativas que eviten que los chatbots sean vistos como una amenaza y convertirlos, más bien, en posibles aliados. Hay buenos resultados, pues algunos maestros emplean la IA para planear sus clases y han encontrado formas para que los alumnos exploren y utilicen la herramienta con mayor precaución.



En Suecia, por el contrario, la ministra de Educación ha decidido cancelar una estrategia para el aprendizaje digital porque el acceso despreocupado a todo tipo de contenidos representaba una amenaza para los estudiantes. Hoy, ella defiende la idea de volver a los textos escolares, a los libros de papel, como en los viejos tiempos. Las opiniones, como en todo, están divididas. Algunos maestros de ese país abogan por las tabletas porque consideran que si se hace buen uso de ellas, sin descuidar actividades manuales, será beneficioso. Pero hay padres de familia que alertan porque sus hijos, casi adolescentes, no saben escribir a mano ni comprenden la lectura que proviene de un libro. Todo lo han aprendido a través de teclas y pantallas.



Este debate no ha tardado en llegar a nuestras propias aulas y, seguramente, a las del resto del país. Y lo están abordando en algunas universidades. La preocupación es la misma: el grado de exposición de los estudiantes a las tecnologías y, en particular, a la IA. Padres y madres se preguntan si ChatGPT revolucionará el aprendizaje o si se está abriendo el camino hacia una generación sin criterio ni habilidades intelectuales; si ChatGPT acabará con la curiosidad de los muchachos en su proceso de aprendizaje o si lo que nos espera es una generación que no tendrá el criterio suficiente para elaborar una idea, una tesis, una propuesta. Peor aún, si como pronosticó el magnate de la tecnología Bill Gates, la figura del maestro desaparecerá arrasada por estos nuevos desarrollos.



Por muchos esfuerzos que se hagan, erradicar estos fenómenos no es la salida. Hay que aprender a convivir con ellos y atender las recomendaciones que hacen los especialistas en la materia. Por ejemplo, es clave que profesores tanto de colegios como universidades enseñen que herramientas como Bard o ChatGPT pueden generar información inexacta, desactualizada o con atribuciones infundadas. O se puede caer en un plagio, lo que constituye un delito, y en demandas por derechos de autor.



Se puede, como sugiere The New York Times, enseñar a usar estos robots de forma eficaz para que los estudiantes sepan cómo formular preguntas precisas, cómo pedir información básica de ChatGPT, pero que sea el alumno quien elabore su propio texto; comprender lo que se busca y no dejarle todo a la máquina. Por su parte, el profesor Ronald Knust, de la Universidad de Aeres (Holanda), añade que sin importar la herramienta, los alumnos deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, esforzarse más y, en general, usar estos nuevos dispositivos de forma responsable y ética. Y a los maestros les corresponderá hacer su parte: ser creativos a la hora de evaluar a un estudiante a partir de su propio conocimiento, sus propias habilidades y su pensamiento crítico.Es hora de que, como lo viene haciendo la Secretaría de Educación, universidades y colegios creen grupos de estudio y ética que les permitan capacitar a maestros y alumnos en el buen uso de una inteligencia en plena ebullición.

