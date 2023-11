Presidente, y ahora con Bogotá / Voy y vuelvo

Aunque con el presidente Gustavo Petro nunca se sabe, hay que reconocer la disposición que ha dejado ver a la hora de dialogar con voceros y representantes de sectores a los que suele fustigar.



El Presidente no da puntada sin dedal. Su encuentro con reconocidos empresarios tiene un fin específico, que todos esperamos sea el del inicio de una gran conversación que derive en el acuerdo nacional tantas veces anunciado por él mismo. Allí tendrán cabida no solo los empresarios y gremios, sino los partidos, sectores de oposición, comunidades, los territorios olvidados y demás.



Genera cierto alivio ver a un Presidente que no provoca sino que dialoga, que escucha puntos de vista distintos y está dispuesto a trabajar en proyectos comunes. Recuerda mucho el estilo Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, quien más que entablar disputas con el sector privado se aprovechó de él para sacar adelante un sinnúmero de obras. “Son un mal necesario”, solía repetir jocosamente, en alusión a que gracias a los tributos que pagaban logró más de lo que hubiera deseado en su paso por el Gobierno.



Como publicó El País en el año 2010, Mujica, aún sin posesionarse, reunió a 1.500 empresarios de todo el mundo para ofrecerles seguridad jurídica para sus inversiones. Y en una entrevista para el diario La Sexta hizo otra reflexión: “Yo seré socialista, pero no quiero ser bobo, porque si después por querer repartir exprimo demasiado, tengo menos para repartir (...)”.



Reunión entre el presidente Petro y los más importantes empresarios del país. Foto: Presidencia

Este nuevo tono del presidente Petro se extiende a su presencia en los foros gremiales, en la sugerencia de no aumentar salarios en el sector oficial para no agravar la situación económica –algo que de todas formas será difícil de conseguir– y hasta en la determinación de sacar de su cargo al comisionado de Paz Camilo Rueda, tras sus cuestionables resultados en este frente.



Por la majestad que representa su cargo, comportamientos de este tenor envían mensajes de confianza a la sociedad, una palabra que sigue extraviada. No quiere decir que no haya debate ni diferencias, o que una actitud conciliadora signifique la entrega de unos principios.

Todo lo contrario: cuando se antepone el diálogo abierto, sincero y con objetivos claros, es más fácil alcanzar consensos que si se trina incansablemente las 24 horas del día. Jamás un trino podrá reemplazar un cara a cara o una llamada entre partes discordantes. Entre otras, porque en las redes suele estar presente lo más agreste de nuestra especie, la que malinterpreta, miente, juzga, condena y, en todo caso, divide más de lo que une.



Me anima, por ahora –porque de todas formas hay que guardar cierto escepticismo–, la actitud del Presidente. Ojalá se mantenga y no se deje provocar ni provoque innecesariamente. Y da pie para ilusionarse con que esa misma actitud será la que prime en adelante en su relación con Bogotá, la ciudad que gobernó durante cuatro años en los que, lastimosamente, no se le vio la misma predisposición al discernimiento como la exhibida esta semana.

Claudia López y Gustavo Petro. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Bien sabido es que las relaciones con la saliente alcaldesa Claudia López terminan en un punto bajo. Que los reclamos y las decisiones contrarias a los intereses de la ciudad tienen en ascuas varias iniciativas. Bogotá pierde si se mantiene el clima gélido entre ambos gobiernos. Carlos Fernando Galán, el alcalde electo, lo sabe.



Y si bien ya dejó claro que hay temas en los que Bogotá no puede ni piensa ceder, también lo es que desde el primer día de su elección inició una serie de acercamientos con altos funcionarios del Ejecutivo porque es necesario trabajar con ellos. Y porque para que al país le vaya bien, le tiene que ir bien a Bogotá.



Son muchos temas los que están pendientes por resolver con la Nación. Como el enorme hueco fiscal del sistema de transporte público, la cofinanciación de proyectos de movilidad férrea en la región, las licencias ambientales para destrabar la ampliación de vías clave y desembotellar la ciudad; la garantía del Ministerio de Hacienda para avanzar con la Ptar Canoas o la suerte futura del San Juan de Dios.



Hay que ir con mucho tacto. Los ánimos han estado tan crispados que cualquier adjetivo mal puesto podría desencadenar cambios de clima súbitos, como los que ha experimentado la ciudad recientemente, en donde se pasa de un día soleado a un aguacero monumental e inexplicable. Y en esta relación con el Gobierno, es mejor estar alerta ante cualquier asomo de tormenta para sacar la sombrilla a tiempo.

