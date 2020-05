Como Pedro por la calle... / Voy y vuelvo

Mientras el Presidente de la República y la Alcaldesa de Bogotá se trenzan en debates alrededor de quiénes pueden o no salir de sus casas, cientos de avivatos hace rato que deambulan como ‘Pedro por la calle’.



Muchos lo hacen por necesidad, porque si no salen no consiguen lo del día. Pero otros escapan al encierro con disculpas absurdas. Basta mirar cómo, en las horas pico, las avenidas se han vuelto a llenar de carros y los andenes de gente que al comienzo de la cuarentena no veíamos.

Y la razón principal es que no hay cómo controlar a los aprovechados. Porque nuestra naturaleza es así: buscarle el atajo a todo, la justificación a todo, la leguleyada a todo. Siempre tenemos una disculpa.



Ni la Policía ni la Alcaldía ni sus entidades tienen cómo vigilar que la gente cumpla la norma del confinamiento porque simplemente los desborda. Y lo peor es que, entre más carros y más gente se sigan viendo allá afuera, más serán los que se sientan tentados a salir, apelando para ello a esa otra máxima que nos encanta: “si él lo hace, ¿por qué yo no?”.



El otro día, cuando se permitió que la gente pudiera salir a un kilómetro de su casa para hacer ejercicio en un horario limitado, fue cuando más gente se vio. El parque de mi barrió se llenó de tantas personas y mascotas que ni ganas de arrimar por allá me dieron.



Preferí devolverme con mi perro y dar una vuelta por el humedal. Que, por cierto, resultó de lo más curioso, pues allí los pocos caminantes con los que suelo tropezar decidieron no saludar. Pasaban orondos, sin el “buenos días” acostumbrado. Yo me limité a lo mío: a pasear al buen Blacky y a hacer “ejercicios de viejito”, a decir de mi hija, como si estiramientos y movimientos de cintura no contaran como rutina...



Esta semana, decía, nos ha puesto en evidencia que eso del encierro se vuelve un tema cada vez más sinuoso y peligroso. Si aún no han ingresado todos los trabajadores de la construcción, ni los de las manufacturas, ni los de las bicicletas y ya la ocupación de TransMilenio es considerable y los buses zonales están llegado al límite permitido, ¿cómo será después?



El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, fue directo: un 10 por ciento más de los bogotanos está saliendo y desplazándose más lejos. Al comienzo de la emergencia no se movían más de 2 kilómetros al día. Por otro lado, mientras esta semana la reducción en la circulación de vehículos fue del 45 por ciento, la semana pasada era del 60. Y con seguridad el número irá en aumento.



Corredores como la avenida Suba, la 68, Boyacá o El Dorado están registrando flujos que no se compadecen con las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno.



Mientras escribo estas líneas, escucho la violenta frenada de un carro que, sin duda, se desplazaba a gran velocidad. Otra seña del desafuero en que estamos cayendo. Y ojo a esto: antes de la cuarentena, el 19 por ciento de las fatalidades se producían entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche.



Hoy, en pleno confinamiento, esas fatalidades llegan al 44 por ciento y la causa principal es, cómo no, el exceso de velocidad, según la Secretaría de Movilidad.



El uso de la bici también se ha incrementado. De acuerdo con Estupiñán, el número de usuarios pasó de 47.000 a 56.000 en la última semana, en 80 kilómetros habilitados después de las medidas adoptadas por el covid-19.



Todo esto confirma, dolorosamente, que los bogotanos nos hemos relajado, que las autoridades están siendo desbordadas para contener esa “ola de salidas”, como las llama Estupiñán, de personas que se aprovechan de las bondades de una reactivación para que ciertas actividades retornen a la normalidad y se hacen los de la vista gorda con tal de violar la cuarentena.



Yo también quiero salir, volver a mis actividades normales, visitar familia y amigos, ir a un restaurante, a la peluquería o simplemente a caminar por ahí. Pero cuando repaso la lista de los muertos que ha dejado el coronavirus y multiplico ese número por el dolor presente en familiares y personas cercanas; cuando veo el número de contagiados que reportan a diario las entidades de salud y confirmo que Bogotá sigue liderando esas estadísticas, pienso que la prudencia sigue siendo la mejor consejera.



Abusar como lo estamos haciendo de esos pequeños espacios que nos están dando para ir al parque, al mercado o a trabajar en lo que es permitido, borra con los pies el extraordinario ejemplo que dimos en las primeras semanas de confinamiento. Pero –y hay que decirlo–, también revela falta de estrategia de la Alcaldía para impulsar un segundo tiempo de cultura ciudadana que promueva la autorregulación y, esta vez sí, una mayor participación de la ciudadanía.



¿Es mi impresión o... las protestas y agresiones de personas en los límites de la ciudad están pasando de castaño oscuro?

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com