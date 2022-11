Cuando Bogotá tenía la misma cantidad de habitantes que hoy tiene Usaquén, se habló por primera vez de un metro para la ciudad. Se dijo entonces que se contratarían estudios y se habilitarían terrenos en el costado oriental para que por allí rodara en el futuro. Y cuando la población se triplicó, hacia 1957, se volvió a hablar del tema, pero a la par, aparecieron buses a gasolina y la ciudad se llenó de ellos.

Optimistas como son, los bogotanos y sus autoridades jamás mataron la idea. Por el contrario, se fue perfeccionando en verborrea y diseños. En 1966, mientras en Estados Unidos se inauguraba el primer avión espía y una sonda espacial soviética chocaba contra Venus, acá seguíamos hablando de un metro con tramos subterráneos y elevados. Comenzaron a aparecer más gobernantes y más socios que querían unirse al proyecto de un metro para Bogotá: franceses, españoles, japoneses, belgas, italianos, agencias de cooperación y así, hasta nuestros días, cuando, finalmente, los chinos se quedaron con la obra.

En el entretanto, surgieron más ideas de los mandatarios de turno: que metrobuses, que metros sociales, que tranvías, que monorrieles, etc. La idea de un sistema de transporte que nos permitiera dar el salto a algo parecido al primer mundo ha sido una obsesión. En eso nos gastamos la bobadita de 70 años de nuestra historia. El mismo lapso en el que la humanidad perfeccionó la televisión a color, creó los relojes digitales, los videojuegos, fue a la luna, tomaron forma las computadoras y, obviamente, se construyeron decenas de metros por el mundo.

Pero al fin se contrató la primera línea del nuestro. Con los chinos. Atrás quedó la palabrería y se dio paso a la acción. Las obras avanzan, los créditos están asegurados, los contratos se están cumpliendo y el ánimo de la gente por ver su metro rodando se mantiene. Billones de pesos hemos gastado comprando predios, enterrando redes de servicios, pagando nóminas. Y todo con nuestros impuestos, porque alguien tiene que pagar. Y la plata no sale ni de la Alcaldía ni del Gobierno nacional.



Los trabajos del metro no los pudo parar ni la pandemia. Ni tampoco el inclemente invierno. Y la crisis global de la economía hasta ahora tampoco ha hecho mella. Esa es una buena noticia porque significa que se mantendrán los empleos y el ritmo de los trabajos.



Pero hay que tener cuidado porque el desenlace de las cosas puede ser distinto. No sabemos si el estrés económico encarezca el proyecto o si la sugerencia del Gobierno nacional de modificar diseños, contratos, tiempos y demás, terminen por triplicar los costos y correr las fechas previstas para que el metro sea una realidad.



En todos los tonos, con argumentos técnicos, se ha dicho que modificar la primera línea no es ni conveniente ni aconsejable ni necesario. Hacerlo implicaría demandas, torcerle el pescuezo a la ley, endeudar más al país y aplazar otra década una obra que no da espera. Pero así somos. Es la ‘metromorfosis’ que vivimos una vez más.



Los ingenieros tienen una frase muy particular para estas cosas. Dicen: para un estudio siempre habrá otro estudio. Esa ha sido la historia del metro. La misma historia que ha vivido la carrera séptima, la misma que hemos padecido con la Avenida Longitudinal, que va para 40 años de haberse proyectado y que en cada gobierno avanza unos cuantos kilómetros.

La primera línea del metro va camino de una mutación que técnicamente podría acarrear serios dolores de cabeza y, por ende, un malestar generalizado. Son los intangibles que nunca se tienen en cuenta cuando se toman decisiones sobre obras que se proyectan, se estudian, se diseñan y se contratan. Uno de esos intangibles es el impacto sobre la dinámica de la ciudad. Cuando estamos empezando a entender el trazado actual, ahora resulta que las cosas podrían cambiar en un tramo muy importante y nadie mide los efectos. Tampoco se ha dicho nada sobre lo que significaría para la productividad de la ciudad, que pierde cerca de 200 horas al año por problemas de movilidad. Súmele a eso el impacto en la calidad de vida de las personas, en su salud física y mental. Esto hace que se pierdan oportunidades, que la ciudad luzca menos atractiva y que muchos prefieran instalarse en otro lugar.



Cambiar las reglas de juego —algo que los gobernantes siempre podrán hacer sin sonrojarse mientras a los ciudadanos solo nos queda resignarnos— golpea el ánimo y la confianza. Esta ciudad ha resistido demasiados años de polarización, de protestas, de daños, de desigualdad, de agravios, de debates, de arrancar proyectos y paralizarlos. ¿Por qué todo tiene que volverse un tema con matices políticos? ¿Por qué defender los intereses de la ciudad siempre tiene ese prisma?



La ‘metromorfosis’ que se plantea puede salir bien, como insisten en afirmar quienes apoyan nuevos estudios para ver la posibilidad de subterranizar un tramo de la primera línea. O muy mal, como lo señalan quienes estuvieron al frente del proyecto. Lo que sí es seguro es que las consecuencias las pagarán los ciudadanos, porque alcaldes y presidentes pasan, pero la ciudad nos queda.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncir@eltiempo.com