Con frecuencia suele repetirse que el encanto de las ciudades está en sus símbolos: un monumento, un pasaje, las montañas que la rodean o los valles que se extienden a sus pies; su comida, su vida nocturna. En Londres parece que un plan es irse a pasear por el metro, con más de 100 años de historia, y en Ámsterdam, recorrer la ciudad en bici. En Lima la ruta obligada en un tour por su gastronomía, y en Nueva York hay opciones para todos los gustos, desde el afamado Central Park hasta las salas de arte del Bronx.



(Lea también: Una empresa llamada Bogotá | Voy y vuelvo)

Bogotá también tiene símbolos que, como dicen los paisas, suenan ‘charro’ de tanta familiaridad que tenemos con ellos. Sin embargo, cuando nos visita un turista, lo primero que queremos ofrecerle es una subida a Monserrate, ir al Museo del Oro, la plaza de Bolívar, La Candelaria y aterrizar en el mercado de pulgas de Usaquén, entre otros encantos que posee la ciudad. Y si no es al centro, entonces corremos la cerca y lo invitamos a las minas de sal en Zipaquirá o a la laguna de Guatavita, con el relato de El Dorado incluido. Y el turista, obviamente, queda fascinado.



Sin embargo, no hay placer que se le compare a un recorrido por los recovecos de Bogotá. Y de cualquier otra ciudad del mundo. En una visita a Nueva York, compañeros de viaje querían pasear por la Quinta Avenida y subirse al Empire State o visitar la Estación Central e ir al puente de Brooklyn. Todos, planes buenísimos, sin duda. Pero a mí lo que me mataba eran los recovecos, íntimos, casi clandestinos, detenidos en el tiempo de un año desconocido; meterme en cualquier calle y descubrir sus secretos: las especias que vendían en el barrio chino mientras decenas de personas trabajaban en un sótano; la iglesia escondida en medio de edificios monumentales, la vida que transcurría en pequeños edificios flanqueados por el metro.



En Lima encontré un lugar en medio de la nada donde disfruté de los mejores anticuchos, mientras en París, esa vez sí alcahueteado por mi esposa, nos dejamos llevar por las calles estrechas mientras surgían pequeños negocios de antigüedades.

Hagan la prueba. Bogotá está repleta de recovecos. Hay una tienda de barrio en Usaquén que vende las mejores empanadas, por ejemplo. Conserva la misma vitrina y las mismas mesas y sillas de hace medio siglo, calculo yo. El mejor tinto lo sirven en las cafeterías de la calle 16 entre carreras 7.ª y 9.ª. O frente a la Universidad del Rosario. Si camina unos pasos hacia el sur, llega al pasaje Rivas, y allí se puede quedar un buen tiempo admirando cada negocio con ofertas de comida, artesanías y cuanta chuchería quiera comprar.



En la carrera 5.ª entre calles 19 y 20 está, sin duda, el mejor pescado que se pueda comer en Bogotá. No recuerdo su nombre, pero por algún lado se lee Pacífico. La popular panadería El Cometa vende sánduches sin igual y por ahí cerquita existe un restaurante en el que se puede almorzar mientras se practica algún idioma con otras personas, incluso turistas.



Por los lados de Fontibón, el exdirector de EL TIEMPO Hernando Santos solía pedir los sábados la mejor picada de Bogotá, la vendían en esa localidad, ¿o era la de doña Segunda? En todo caso, espectacular. Y ni qué decir de las librerías. Al menos medio centenar de ellas se expanden por Bogotá.



Hace poco descubrí Mr. Fox, en Usaquén. Un lugar encantador, acogedor, con un halo de misterio, gente amable y una variada oferta de textos de terror y fantasía, entre otros. Para los amantes de la bici, Moovil, al lado de Wilborada, otra gran librería, es un lugar para detenerse y apreciar los mejores textos sobre ciclismo, si usted es gomoso del tema. Es también una especie de museo y ofrecen charlas temáticas.



El recoveco, más allá de la graciosidad de la palabra, resume bien la esencia de nuestras ciudades, hechas no solo de grandes infraestructuras sino de pequeños rincones en los que es fácil extraviarse física y espiritualmente. En medio de un mundo dominado por la tecnología, los juegos en línea y las redes sociales, no deja de ser placentero poder desconectarse y salir a la calle con el único propósito de echar a andar los pasos, hasta encontrar esos lugares que creíamos perdidos y que nos devuelven algo que nos reconcilia con la vida.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General de EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com