Carta a un vándalo / Voy y Vuelvo

No tengo idea de quién es usted. Pero condeno su torpeza e insensatez. Porque no se necesita ser demasiado inteligente para comprender que con su actitud de destruir buses y estaciones de TransMilenio solo les está arruinando la vida a las personas que más necesitan del transporte público en la ciudad, esto es, a mamás cabeza de hogar (como la suya), adultos trabajadores (como sus tíos o abuelos), jóvenes (como su hermana o su compañera), obreros (como su papá), pensionados (como sus familiares), enfermeras (como las que lo atiende en una urgencia), maestras (como las que trataron de enseñarle), empleados públicos (como cualquiera de sus vecinos) o simples desocupados en busca de trabajo (como usted mismo). Le pregunto: ¿habrá mayor estupidez que esa?

Mientras todas estas personas, que pueden ser su propia familia, deben gastar horas y horas caminando para ir al trabajo o regresar a casa; mientras muchas de ellas deben gastar en un taxi lo poco que consiguen en el día porque a insensatos como usted les dio por dejarlos sin el único servicio disponible; mientras la enfermera sale de cumplir turnos de doce y catorce horas para luego enfrentarse a seres de su ralea, ustedes, los inconscientes, se ufanan de romper portales, vandalizar buses, dañar señales, robar dispositivos de las puertas y agredir a las personas porque creen que “esto les duele a los ricos” o a “los políticos”. Otra muestra de su testarudez rampante.



Debe sentirse muy orgulloso de haber ayudado a dejar inservibles 54 estaciones, decenas de buses, entre ellos varios incendiados que apenas se estrenaban. ¿Está satisfecho? ¡Ya hizo su gran obra! ¿Y qué? ¿Ganó algo? Tal vez el efímero reconocimiento de ver en las páginas del periódico el fruto de sus acciones. ¿Y ahora? Pues nada, vaya y consuele a su mamá o a su hermana o a su novia o a la enfermera que le presta auxilio porque durante los próximos meses sus vidas serán peores gracias a usted. Todas ellas y ellos maldecirán el día en que un puñado de desadaptados los dejó peor que antes, con más gastos, más afanes, más tristeza y menos plata. Y si es tan valiente como cuando rompe un bus en medio del desorden –porque la cobardía no lo deja hacerlo solo– póngales la cara a todos y dígales que el culpable es usted, que lo hizo porque sí, porque usted es un “rebelde” y quiere “el bienestar para todos”.



Dígales, si le queda un ápice de cordura, que gracias a su acción “valiente” ahora ellos estarán mejor, aunque no sea cierto; miéntales y asegúreles que eso “lo paga el Gobierno porque para eso existen pólizas”, y ojalá esté su papá o su mamá por ahí cerca para que le den una bofetada por torpe, porque esos daños los pagarán ellos con sus impuestos o sus parientes o usted mismo. “Con esto que está pasando estoy sufriendo mucho”, es lo que le van a responder.



Ignoro a quién le hace caso. Ignoro si hace parte de los enemigos de TransMilenio que desde hace años, a falta de argumentos, decidieron convertir el sistema de transporte público en un blanco político. Ignoro si al menos comprende cómo funciona y por qué funciona así el sistema, que por supuesto tiene fallas y muchas, pero fruto, entre otras cosas, de los colados, y no me cabe duda de que usted es uno de ellos.



De lo que sí estoy seguro es que usted es una persona débil de carácter, que hace mandados o que se deja llevar por la histeria colectiva de quienes aún se comen el cuento de que destruir los bienes públicos constituye un acto sublime, reivindicativo, justo, afín a las demandas del pueblo. No, ese pueblo es el que ustedes han dejado sin cómo movilizarse, a merced de la delincuencia, expuesto a otros peligros, lleno de desdichas porque ni siquiera puede tener paz en su ardua lucha por sobrevivir.



Ya vimos otro acto temerario reciente: el bloqueo a los insumos químicos para purificar el agua de Bogotá. ¿Eso también es para salvar al pueblo?



Señor vándalo o vándala: si aún le queda algo de conciencia, los invito a que, así como se toman el trabajo de armarse para destruir, de infiltrarse en la oscuridad, se tomen el trabajo de hacer una sencilla reflexión: ¿a quién creen que castigan? Si ustedes son de la ciudad y la sienten suya, es vergonzoso. Si no lo son y, por el contrario, están de paso en ella, bien puedan regresar por donde vinieron. En esta ciudad aún existe una mayoría que la defiende y cuida sus bienes porque hemos ayudado a construirlos y a sostenerlos; porque queremos nuestra ciudad y lo mejor para ella. Incluso, hemos convertido muchas de sus esquinas, calles y plazas en escenarios para protestar y exigir sin tener que acabar con todo. Vean el ejemplo de Los Héroes. Aprendan de quienes se manifiestan con cantos y tambores, con comparsas y cacerolas, escuchen a la sinfónica, eso se llama civilidad.



Por fortuna, ustedes son pocos y nosotros, muchos. Y tal vez no lo hayan notado pero cada vez son más las voces que, como las de su mamá, su papá, sus tíos o la enfermera, les dicen: ‘así no, por favor’. Los invito a escuchar esas voces, no solo las suyas; los invito a cambiar los bloqueos y el vandalismo por la sensatez, los invito a no ser idiotas útiles de oscuras campañas, los invito a que se indignen, griten y exijan, pero también a que propongan y se comprometan, algo mucho más heroico que irse por el camino fácil de romperlo todo.



¿Es mi impresión o... cada vez es más claro que la reforma tributaria debió tramitarse por el Congreso y no dejársela al oportunismo político?



ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL-EL TIEMPO

Twitter: @ernestocortes28