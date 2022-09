Las redes sociales explotaron esta semana con lo que viene pasando en Bogotá. No hubo quién se guardara comentarios. Hasta el reconocido académico Moisés Wasserman dedicó su columna en este diario –replicada por muchos en internet– a hablar de los males que aquejan a la capital apelando a la figura de las ventanas rotas: espacio que no se atiende, espacio que se degrada.



Lo propio había hecho el exvicepresidente Vargas Lleras hace unas semanas a propósito de la inseguridad. La concejal Lucía Bastidas, en trance de campaña, tampoco ceja en su labor diaria de cuestionar la gestión de la administración. Y por supuesto la ciudadanía, que esta semana vio rebosar la copa con el trancón de tres horas en la autopista Norte por culpa de un fatal incidente de tránsito.



Las redes sociales se han convertido en el verdugo de los gobernantes. No hay centro de pensamiento, ni academia, ni programa ni experto que valga a la hora de evaluar el devenir de la ciudad. Las redes son implacables, por su inmediatez, su irreverencia, por esas solidaridades que se afincan en causas comunes y porque son la nueva tribuna para decapitar funcionarios y ciudadanos por igual. Ya lo había repetido en este mismo espacio: las redes democratizaron el debate público, pero también lo banalizaron peligrosamente.



No se puede ocultar el sol con las manos. En este caso, no se puede pretender que aunque la ciudad esté bien en unos frentes se deba desconocer lo mal que va en otros. Y lo que va mal en la ciudad, según lo expresado por Wasserman, tiene a mi modo de ver dos causas: la ausencia de autoridad y la ausencia de cultura ciudadana. Dos conceptos que deberían ir de la mano, porque allí donde la autoridad actúa para que no se vandalice un espacio o no se convierta en muladar un andén; allí donde se aplican sanciones para quien viola una norma de tránsito o se cuela en TransMilenio, se genera una lección social que hace que el respeto por los bienes que son de todos, llámense andén, calle o transporte público, sea la regla y no la excepción.



Si, por el contrario, no se percibe autoridad alguna ni se sanciona severamente a los responsables o se es demasiado laxo a la hora de castigar a quien contraviene la ley, pues la autoridad pierde su razón de ser y lo que se impone es la anarquía. Y lo vemos a diario: cualquiera se siente con derecho a bloquear una vía, a arrojar escombros donde le plazca (insisto en el muladar de la 63 con Caracas), a estacionarse donde no debe, a ensuciar paredes y postes. Con el agravante de que esto puede acarrear males mayores. Hay, por ejemplo, conjuntos residenciales que cierran calles o restaurantes y locales que ‘privatizan’ la vía con conos frente a sus establecimientos. O demarcan el andén para que estacionen los carros. Sin autoridad se puede llegar a extremos como el del sujeto que le propinó una golpiza a otro porque se coló en TransMilenio.



La falta de cultura ciudadana, pero sobre todo de estrategias de gobierno para promoverla en su máxima expresión, es sin duda lo más grave que le pasa a Bogotá.



No se entiende por qué razón nos cuesta ejercer un comportamiento que esté a la altura de lo que significa la capital. Tal vez sea la falta de empatía de muchos de sus habitantes nuevos y antiguos o que sus mismos problemas –varios de ellos derivados de la falta de gestión del gobierno– no animan a quererla. Y cuando no se ejerce autoridad ni se promueven buenos comportamientos, pues el ‘meimportaunculismo’ se impone.



Lo anterior trae como consecuencia que lo que resalta de Bogotá pase desapercibido. Como si no fuera importante. Es, si se quiere, intangible, no genera emoción, no explota las redes, ni merece comentario alguno. Que Bogotá sea la de la menor deserción escolar, la de menos homicidios, la de los megaeventos, la segunda en el mudo con red de transporte público eléctrico, la que con sus impuestos ha evitado un estallido social mayor, la que por fin estrena un sistema de bicis pública, eso debería tener mejor despliegue. Pero las redes sociales nunca van a mostrar los avances de esta o de cualquier ciudad. No es su naturaleza. ¿Que deberían hacerlo? Pues sí, porque la ciudad no son solo sus problemas, también sus logros. Lo dijo el propio presidente Petro: Bogotá ha venido pagando su deuda social desde hace varias administraciones. Pero esto no da clics. Ese legado deberían defenderlo todos los gobiernos que lo han conseguido.



Bajo este contexto, las críticas pueden sonar injustas, pero están sustentadas. Y lo mejor es, como sugiere Wasserman, proceder a reparar la ventana antes de que la indiferencia también acabe con la ciudad.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

Erncor@eltiempo.com

