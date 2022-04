En un año se cometen, en promedio, 84.000 atracos en Bogotá. De esos, alrededor de 4.000 se ejecutan en moto, especialmente con parrilleros. A simple vista, pareciera ser que el problema no se reduce a los asaltantes en moto, sino a los atracadores de a pie o en bicicleta o en carro. Y entonces las medidas de la Alcaldía para combatir este delito deberían concentrarse en perseguir a los atracadores de a pie y no a las motos.



(No deje de leer: Hora de actuar y confiar | Voy y Vuelvo)

A esto se reduce el debate de los últimos días tras la decisión de la alcaldesa Claudia López de hacer frente a la inseguridad aplicando todas las formas de lucha: recompensas, policías, restricciones en parques, corresponsabilidad de bares, cercos militares, cierre de rumbeaderos disfrazados de clubes y, cómo no, restricción de parrilleros en moto jueves, viernes y sábados, entre 7 p. m. y 4 a. m.



(Lea además: ¿Funcionarán las nuevas restricciones en Bogotá? Hablan expertos)



Este arsenal de normas no es gratuito: bombas terroristas en Ciudad Bolívar; bandas criminales al servicio de terroristas; asaltos a supermercados, atracos a abuelos desamparados, el asesinato de una promesa del fútbol... Y la lista sigue. ¿Qué pide la gente? ¡Que pare toda esta desgracia! Que los hampones no sigan haciendo de las suyas, que la autoridad se haga sentir, que dejemos de lamentarnos y actuemos, que los papás no se queden rezando cada vez que el hijo o la hija salen en la noche; que podamos pasear el perro, almorzar en el restaurante o caminar por la calle sin que nos aceche un atracador en moto, en bicicleta o a pie. ¿Qué más da en qué se mueve? Al final, lo que se pide es que nuestras vidas se alejen del peligro.



Y entonces vienen todas las medidas que les acabo de enumerar. Y sí, incluyendo la de bajar a los parrilleros de las motos. Porque así lo pide la gente. Porque esa es la narrativa que hemos ayudado a construir los medios: que los atracos en moto están disparados. Es verdad, no son los únicos atracadores, pero atracan; no cometen la mayoría de los delitos, pero los cometen.



(Además: ¿Por qué Cali lleva casi 27 años con la restricción al parrillero hombre?)

¿Cuatro mil asaltos con parrillero en moto son pocos? Solo quienes han estado frente a frente con un criminal de estos saben lo que significa una acción como la que promueve la Administración FACEBOOK

TWITTER

En lugar de entender que la ciudad no puede caer en manos del hampa, un grupo de motociclistas hizo la fácil: bloquear y perjudicar a los más débiles. ¿Por qué? Nadie les impide seguir con sus motos, ni dejar de trabajar. La única contribución que se les reclama es que por unas horas no vayan con parrillero. Y aparecen expertos diciendo que eso no soluciona el problema, que ahí no está el mal, que se necesita más inteligencia... Y tienen razón. Pero cuando se trata de cuidar la vida, la integridad personal, pues bienvenidas estas y todas las disposiciones que surjan. Lo que se pretende, para usar una palabra de moda, es tener empatía con las víctimas, ponerse en su lugar.



Claro que hay que meterle inteligencia y estrategia; claro que bajar parrilleros no es la solución, pero es una entre muchas que debemos sacar adelante entre todos. Al final, los motociclistas se salieron con la suya, consiguieron que la medida no se aplique para mujeres.

Soy consciente de que miles de motociclistas viven de ellas, se rebuscan con ellas. Pero el sacrificio que se les pide es mínimo frente al tamaño del problema que vivimos. No se trata de si es justo o injusto con ellos. No. Por supuesto que es injusto. Como lo son las medidas del pico y placa, la corresponsabilidad de los bares o la restricción en los parques (medida que no comparto). Pero si ello contribuye a evitar un solo atraco o un solo asesinato por un celular, bienvenida sea.



Algunos me critican porque mezclo a las víctimas con las estadísticas. Pues sí, porque por más que los estudios digan que el problema no es el parrillero, sí han dejado muertos y heridos y han sembrado el terror entre la gente. ¿Cómo se mide el dolor de estas personas? ¿Cuatro mil asaltos con parrillero en moto son pocos? Solo quienes han estado frente a frente con un criminal de estos saben lo que significa una acción como la que promueve la Administración. Los demás solo hablamos paja.



Por favor, ahora no caigamos en la manida estrategia de pedir seguridad, pedir autoridad, pedir tranquilidad, pedir que se capturen ladrones y se enfrente el crimen, y que cuando se hace y se acude a la ciudadanía para que colabore, sacrificando incluso su libre movilidad, entonces ahí sí no. “Agárrenlo, agárrenlo”, y una vez agarrado, todos a una sola voz repiten: “Suéltenlo, suéltenlo”. Y así es muy berraco.



ERNESTO CORTÉS

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com