Carta al futuro alcalde de Bogotá / Voy y vuelvo

Ojalá que este día de elecciones todos gritemos ‘Bogotá, Bogotá, Bogotá’. Como en el himno de la ciudad. Como lo gritamos en el estadio cuando juegan nuestros equipos: con el alma, con los ojos bien cerrados y a todo pulmón. Con pasión.



Señor candidato, a eso nos comprometemos nosotros, a dejar el eco de ese grito en cada rincón de esta ciudad. A salir a las urnas hoy para definir, una vez más, el futuro de nuestra casa. A volver a creer y volver a arriesgar.



A cambio esperamos que usted sea un digno representante de los bogotanos. Que su razón de ser sea gobernar con la gente y no a pesar de la gente. Que su obsesión sea convertir a Bogotá en la ciudad optimista que alguna vez fue. Que las encuestas vuelvan a decir que los bogotanos nos sentimos orgullosos de este lugar para vivir. Que su equipo de trabajo sea el equipo que le conviene a este pedazo de tierra y no con el que toca pagar favores. Que, al final de cuentas, sea usted lo que quiere ser: un alcalde que se la juega a fondo por Bogotá.

En la Plaza de Bolívar se inician los preparativos para las Elecciones Regionales 2023. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Y eso significa poner todo su conocimiento, su experiencia y su capacidad en favor de las causas de quienes la habitamos. No queremos un superhéroe, porque no existen; tampoco un sabelotodo, porque tampoco existe, mucho menos un obsecuente con los avivatos que creen que las cosas se arreglan a las malas o a la fuerza.



No, lo que necesitamos es un alcalde que tenga el carácter suficiente para hacerse respetar y hacer respetar los intereses de las mayorías; la sapiencia para tomar las decisiones que más nos convengan a todos, así pongan en riesgo su propia popularidad; un alcalde con la suficiente humildad como para reconocer errores, que no se regodee en los fallos de los demás y con la suficiente empatía como para entender que en Bogotá las brechas nos siguen dividiendo como a las barras del fútbol. Necesitamos un alcalde que escuche más de lo que habla y que entienda que votamos para que nos represente hasta el último día.



Señor candidato, usted que ha decidido asumir el reto de hacerse elegir en esta ciudad de contrastes, de amores en el parque y madrazos en la calle; de ciclovías de colores y motociclistas atrabiliarios; de soles repentinos y lluvias inexplicables; de refugio de migrantes y olvido de sus mayores; usted, que ha decidido que en Bogotá todo es posible dentro de lo posible, debe tener en cuenta que nuestra principal característica es el afán y la impaciencia.



No se extrañe que a pocas horas de asumir como nuevo mandatario ya le estén reclamando porque el metro no rueda, porque las troncales no tienen buses, porque los hurtos no paran y hasta por el sofoco de las tardes y el frío de la madrugada. No se extrañe de que, antes de que se asome por primera vez a la ventana de su despacho a contemplar la antítesis que es la plaza de Bolívar, ya le estén vitoreando la orden perentoria de “alcalde, pero haga algo”. Y no es culpa de la gente, sino del cúmulo de frustraciones por obras mal terminadas, proyectos perdidos, trancones pantagruélicos y ruido trepidante.



Y cuando no es la impaciencia es la terquedad. Cumplir una norma nos cuesta, participar nos cuesta, escuchar nos cuesta, proponer nos cuesta, pero eso sí: llámenos a criticar, a juzgar o a enjuiciar y ahí estaremos listos.

Por eso le aconsejo, humildemente, no hacer promesas en vano ni ofrecer lo que no puede dar ni animar lo que no tiene aliento. Más bien, convóquenos a terminar lo que hay que terminar y a proponer lo realizable, quien quita que terminemos encontrando juntos, usted y los ciudadanos, el intangible de la ciudad en la que todos, de una u otra forma, podemos ser felices. Y no con megaobras necesariamente, basta una ciudad ordenada, amable, diligente y capaz de mostrarse al mundo como un pequeño refugio en el que la bici y la montaña, sus parques, sus niños y sus jóvenes nos definen como un buen vividero.



A sus funcionarios guíelos, oriéntelos, reconózcalos, pero el lado correcto en el que deberá hacerse siempre es en el lado de la gente.



Señor candidato, no importa en qué bando milite ni qué religión profese, ni si le gusta la changua o la detesta.



Ante sí tiene la tarea más difícil y encomiable a la vez: mostrarles a ocho millones de almas el camino hacia una ciudad en la que nunca más será necesario hacer escala para esperar tiempos mejores. Que ese tiempo sea ahora. Que si se es alcalde en primera o en segunda vuelta es lo de menos. Para alguien que ha decidido a conciencia y con honestidad que lo que quiere ser es eso: el alcalde mayor de Bogotá, la única premura que debe existir es la de convencernos de que no nos equivocaremos ni nos arrepentiremos.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO