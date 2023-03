Uno de los mayores actos de insensatez que se ha cometido contra los bogotanos tuvo lugar esta semana. Hordas de motociclistas se apoderaron de varias calles de la ciudad en protesta por el “rumor” de que podrían tener restricciones dada la emergencia decretada por la calidad del aire en la ciudad. Protestaron como ya lo habían hecho antes: cuando se anunció el alza en la gasolina, cuando se les puso horario a los parrilleros, cuando se les intentó hacer entrar en razón para que mejoren su comportamiento o para que, como cualquier otro vehículo, paguen peajes y tengan pico y placa.



Ni la mano dura que exhibe la alcaldesa Claudia López ni la actitud condescendiente que transmite el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, consiguen parar tanta arbitrariedad.



Bogotá tiene muchos, muchísimos desafíos en materia de movilidad: terminar la primera línea del metro, las troncales de TransMilenio, el Regiotram, cables aéreos, más ciclorrutas, etc. Pero el verdadero desafío en el futuro inmediato es qué vamos a hacer con las motos. Su ritmo de crecimiento y el poder económico y político que exhiben, es vertiginoso.



Los motociclistas se volvieron intocables. Contaminan, evaden las señales de tránsito, ocasionan miles de accidentes con muertos y heridos; invaden andenes —como lo advierto a diario en la calle 100 con 69. Como si fuera poco, los delincuentes hicieron de la moto una herramienta eficaz para atracar a la gente en la calle o en el trancón.



Pero resulta que nada es con ellos. Que por qué gracia les piden que ayuden a mejorar la calidad del aire. Que de dónde sacan que la policía les tenga que hacer controles exigiéndoles el Soat o los papeles de propiedad. Que cómo así que los van a obligar a tener pico y placa —como ya existe en otras ciudades— si ellos aquí viven de la moto, es su único medio de transporte o debieron acudir a ella por la pésima calidad del servicio público.

Una narrativa que nos han vendido desde hace años y que, si bien puede haber algo de razón en ella, no se observa contraprestación alguna. Como siempre lo he dicho, hay motociclistas que derivan su sustento de estos aparatos, no todos son criminales y he sido testigo de que algunos pocos transitan respetando los límites de velocidad.



Pero ojo a estas estadísticas del consultor y experto en esta materia Darío Hidalgo: seis de cada diez fatalidades viales que ocurren en Bogotá tienen que ver con motos; 88 muertos peatones fueron atropellados por motos en el último año; el 20 % de motociclistas fallecidos en incidentes de tránsito no tenían licencia, otro 20 % tenía dos años de conducción. Pero lo más grave es que el registro de motos creció 65 %. Todo lo anterior indica que si a algo hay que pararle bolas desde ya es a la proliferación de este tipo de vehículos, que están impactando seriamente la calidad de vida y la seguridad de la ciudadanía.



Respecto a la protesta de este lunes, vean ustedes: todas las motos que circulan en Bogotá contaminan lo mismo que el sistema SITP: 7 %, la diferencia es que mientras las primeras son 620.000, los buses movilizan 3,8 millones de pasajeros diarios. ¿Y entonces, no tienen nada que aportar al medio ambiente?

No hay razón para que los motociclistas exijan excepciones al cumplimiento de las normas. Si así fuera, los carros, las bicicletas, las patinetas y demás actores viales podrían alegar lo mismo: que viven del carro, que es el medio familiar y que el transporte público no es una opción.



Si las autoridades siguen creyendo que la única forma de evitar las amenazas y los bloqueos de los motociclistas es cediendo a todas sus pretensiones, una de dos: o no tenemos autoridad o tendremos que dejar que nuestras ciudades sean gobernadas por ellos.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL EL TIEMPO