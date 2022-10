Los taxistas volvieron por sus fueros. Esta vez alzaron la voz para que no les suban la gasolina ni el ACPM. Pero también para que el nuevo gobierno declare, por enésima vez, la ilegalidad de las plataformas que prestan servicio público. Esa es su obsesión, así legalmente ya estén prohibidas.

Pero también volvieron porque, al igual que el gremio de las motos o los camioneros, hacen valer su cuestionable poder cada vez que tocan sus intereses, esto es, amenazan con paros, bloqueos, toma de oficinas y, en fin, todo lo que signifique amargarles la vida a los ciudadanos.



Es en serio: al común de la gente le pueden clavar impuestos hasta dejarla en la ruina y no tiene cómo protestar, salvo que pertenezca a la llamada primera línea; pero la gran mayoría de ciudadanos solo pueden asistir, impávidos, al pupitrazo de la reforma tributaria y rumiar su tristeza, porque nada más puede hacer. Si acaso quejarse con la familia y los amigos.

(Puede interesarle: ‘No sacamos nada si ayudamos a un niño, pero no cambiamos su entorno’).

En cambio, taxistas, motociclistas y camioneros solo deben gritar más alto y amenazar con bloquear calles y carreteras para que en seguida obtengan atención, comprensión, plazos y gabelas. Y aun así, siguen amenazando con protestar porque no les atendieron todo lo que reclamaban.



Pero no se ha visto a los taxistas condenar la complicidad de algunos de ellos en atracos y robos que registran las cámaras casi que a diario. Ellos mismos son víctimas de la delincuencia, que no condenan. Y esta semana volvió a repetirse: un conductor de taxi, sin ningún tipo de miramientos, amenazó con arma de fuego a otro por algún incidente que tuvieron. El video, que ya se volvió viral, no deja lugar a dudas. El hombre, en compañía de otro sujeto, saca un arma por la ventana y no se sabe si quería asustar o de verdad iba a atentar contra la otra persona. Y ni se inmutó. ¿Qué tal que hubiera disparado?



Es que la sola amenaza ya es una acción demencial. ¿En qué sociedad se tolera que el prestador de un servicio a la ciudadanía ande armado y amenazando al primero que le saca la piedra? Esta vez intimidó a otro por algún cruce de palabras, ¿pero y si el problema es con un pasajero? ¿También lo amenaza o le dispara? La policía está en mora de dar con este personaje, que representa un peligro para la sociedad.

(Además: Segunda temporada de lluvias: estas son las recomendaciones de la Alcaldía).

Ahora bien, detrás de este incidente hay dos problemas serios que devela lo que nos está ocurriendo y que el gobierno distrital debería atender con diligencia: los niveles de intolerancia que estamos viviendo y que se traducen en riñas, heridos y muertos, y la poca efectividad que está teniendo la prohibición del porte de armas.



El primero de los casos es el responsable del 35 por ciento de los homicidios que se cometen en Bogotá –según cifras de la policía– y pueden originarse en cosas tan simples como un insulto, un malentendido o por cosa de tragos, de allí se pasa a las manos o a las armas y vienen las consecuencias. Ya es hora de que dejemos de achacarle todo a la pandemia y el encierro. Bogotá es una ciudad intolerante desde siempre. Ya sea por su caos o el estrés que provoca, la gente vive prevenida ante una mala mirada, un comentario o incluso un llamado de atención bien intencionado. Y así es muy difícil construir convivencia.



Si esta es la ciudad en la que nos tocó vivir, si aquí vamos a compartir sueños e ilusiones, pues no tenemos opción, debemos acostumbrarnos a su ritmo, su acelere, sus empujones y su gente. De lo contrario, vamos a terminar como el tipo del taxi: armándonos de lo que sea para sentirnos más seguros ante cualquier agravio sin saber que eso es justamente lo que nos está convirtiendo en una comunidad inviable.

(No deje de leer: Bogotá: estas son las restricciones de movilidad para la semana de receso).

Y lo de las armas es peor. Solo quien ha sido intimidado con un arma de fuego de frente puede relatar lo que se siente: la presencia de la muerte. Desde hace ya varios años que Bogotá prohibió el porte de armas de particulares. El nuevo Gobierno Nacional también habló de un desarme generalizado.



Pero como siempre, los únicos a los que no se les quitan las armas es a los malos, a los delincuentes y las bandas. O a los intolerantes como el taxista de marras. El 15 por ciento de los atracos que se cometen en la ciudad se hacen con estos artefactos, según Futuros Urbanos, quien también destaca que al 30 de septiembre se habían presentado 149 lesiones por arma de fuego y 956 por arma blanca. Más de 11.000 hurtos se habían ejecutado empleando una pistola y hasta el 31 de agosto se habían cometido 389 homicidios.



Infortunadamente, hay que seguir individualizando las cosas: hay taxistas ejemplares, de esos que dan ganas de que todos los días lo atiendan a uno, que son respetuosos, que no ponen problema en ir para donde uno va. Esos deberían también abundar en las redes sociales. Pero es el gremio el que debería preocuparse porque la buena imagen fuera la de todos. Y un buen inicio para ello sería que denunciara al taxista pistolero.

Más noticias de Bogotá

Esta es la historia de la cita que le costó la vida a patrullero de la Policía

Comunidad de Usme le dio el último adiós a Gabriel, asesinado por su padre

13 recomendaciones si va a salir con rumbo a Girardot

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com