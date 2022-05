Hay algo que no conecta entre la administración y la ciudadanía: la gente no quiere obras. Y no porque no las crea necesarias. Pasa que le tienen pavor a las demoras, el impacto que producen, la inseguridad que muchas generan y la falta de socialización.



Según la alcaldesa Claudia López, solo este año la ciudad ha entrado en un vertiginoso ritmo de 500 obras que incluyen troncal para TransMilenio, andenes, cambio de redes, ciclorrutas, corredores ecológicos, patio talleres y trabajos iniciales para la primera línea del metro –sin contar las obras gruesas que empiezan el próximo año–.



El presupuesto del IDU, responsable de buena parte de los trabajos, supera los 2 billones de pesos, uno de los más abultados del gobierno. La mayoría de los trabajos corresponden a proyectos que vienen de años atrás, obras de valorización, nuevas ejecuciones y rezagos. Son decenas y decenas de contratos y contratistas, de obras que generan empleo, es cierto, pero rodeadas de una maraña jurídica y operativa que no sé cómo es que tenemos ciudad para mostrar.



La ejecución de un solo proyecto puede tomar un año, entre su concepción, los estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos y ejecución. Y agréguele la apertura de pliegos, el ajuste a los diseños, la adjudicación a los contratistas, la asignación de recursos y más. Y siga sumando: adquisición de predios, negociación con sus propietarios y pleitos por expropiación. Pero ahí no termina la pesadilla. Luego viene la ejecución, otro calvario.



Que un contrato se cumpla a cabalidad y en los tiempos convenidos es la excepción, no la regla. Muchos contratistas, incluso foráneos, llegan atraídos por la cantidad de posibilidades que ofrece la ciudad y por los millonarios recursos que maneja. Y no tienen empacho en apostar por un proyecto para quedarse con él. Pero luego aparecen los problemas: no tienen experiencia, se quedan cortos, la plata del anticipo no les alcanza, llegan los incumplimientos, los reclamos, las excusas y un reguero de abogados tratando de conseguir adiciones presupuestales para después declararse en quiebra.



Y si no es esto, son los diseños iniciales de la obra. El Distrito los lleva a cabo, pero suele suceder que ante la falta de información catastral sobre el estado de un predio, el contratista encuentra obstáculos: una red, un tubo matriz, un campo arqueológico, un cementerio indígena, un bosque, etc. Y entonces las reclamaciones son otras: que no contaban con esto y aquello, que hay que modificar diseños, que hay que hacer ajustes al contrato, que hay que volver a revisar el costo y los anticipos y las adiciones y los otrosíes… Al final, volvemos al principio: demoras, incumplimientos, sobrecostos y los ciudadanos pagan los platos rotos.



La peatonalización de la carrera séptima es el ejemplo que mejor retrata lo dicho hasta hora. Allí pasó de todo, pero al final se entregó. ¿Y el resultado? La vía quedó perfecta para las ventas informales, el desorden y la suciedad. ¿Y los peatones? Bien, gracias.

De ahí que varios proyectos en Bogotá no hayan arrancado porque vecinos o comerciantes no los quieren. Porque creen que las obras van a afectar sus negocios, sus casas, sus fachadas y que tendrán que durar meses o años con una obra al frente. Pasa con varios andenes que desde 2019 debían construirse en sectores comerciales de Bosa o la recuperación de espacio público en la tradicional calle de los muebles, en Barrios Unidos. Allá no quieren nada.



El propio director del IDU, Diego Sánchez, reconoce este cúmulo de males que, dice, explican por qué la entidad resulta con baja ejecución presupuestal cada año. Y tiene razón cuando alega que al IDU deberían medirla en periodos más largos. Pero al final de cuentas ese no es el problema. El verdadero cuello de botella está en lo que les he relatado: resulta imposible hacer obras en Bogotá que no estén plagadas de problemas, incisos, ajustes de diseño y de presupuesto, pleitos legales, cesiones de obra. No quiero imaginar la cantidad de reclamos que reposan en la oficina jurídica de la Alcaldía con todo esto.



No es justo que Bogotá se prive de obras que necesita, que pagamos los bogotanos, a las que les tenemos infinita paciencia. Pero si se mantiene el engorroso proceso para diseñar, contratar y ejecutar unos trabajos, y si no hay un refuerzo a la gestión social para que la gente entienda, acepte y haga un seguimiento pormenorizado a los trabajos, va a ser muy difícil que termine deseando que al menos le pavimenten el hueco frente a su casa.

