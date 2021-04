Percepción de inseguridad es... / Voy y vuelvo

Los estudios de seguridad que hace el Distrito muestran una mejora en prácticamente todos los indicadores. Incluyendo el hurto callejero, la pesadilla de los ciudadanos. A excepción del robo de bicicletas, esos indicadores, que se presumen acertados, revelan en el último informe de la Secretaría de Seguridad una baja en homicidios, atracos, hurto a residencias, etc.

Pero la gente no les cree. La gente se queda con el relato del amigo, el vecino o el familiar que a su vez escuchó el relato de otro vecino, otro amigo y otro familiar –y así sucesivamente– sobre la manera como fueron víctimas de un asalto de hace tiempo o de ahora.



Para rematar, esa falta de fe en los indicadores se ve aumentada diariamente con el torrente de información criminal que publicamos los medios, con videos incluidos. Nada puede hacer una estadística al lado del disparo de un sicario contra un comerciante casi que en vivo y en directo.



Eso es lo que se conoce como percepción ciudadana: estar convencidos de que la inseguridad está disparada porque así nos lo demuestran las evidencias del video de turno o los relatos que se repiten sin fin. Y la consecuencia de esa especie de paranoia colectiva es la secuela que está dejando en nuestras vidas. He aquí algunos ejemplos:

Percepción de inseguridad es temer salir a altas horas de la noche de cualquier sitio o tomar un taxi o ir en carro propio. Y ni de vainas pensar en un SITP porque tenemos la sensación de que seremos los del próximo video.



(Además: Pánico en La Estanzuela | Voy y Vuelvo).



Percepción de inseguridad es cuando nos alteramos al escuchar el ruido de una moto que se acerca, sobre todo si va con parrillero. O con el ciclista que se nos viene de frente. Yo, por lo menos, siempre pienso en rutas de escape por si veo la intención de que me van a hacer algo.



Percepción de inseguridad es estar hasta altas horas de la noche o la madrugada sin ‘pegar el ojo’ esperando razón de tus hijos. Si van a tomar taxi, en dónde, cómo, con quién, a qué hora. Hasta que finalmente decides recogerlos tú mismo.



Percepción de inseguridad es ir en bicicleta solo por cualquier paraje, en una ciclorruta medio vacía y estar angustiado de que en cualquier momento salgan de un recoveco o un árbol tipos con puñal que ni siquiera se van a tomar el trabajo de amenazar...



Percepción de inseguridad es salir a pasear con la mascota y dudar de sacar el celular o los audífonos porque en algún punto del camino un hampón está al acecho, vigilando a qué horas damos papaya.



Percepción de inseguridad es pensarlo dos veces antes de ir a un cajero automático porque pueden haber dispositivos que no entregan el dinero o tipos en moto pueden estarnos siguiendo para aprovechar cualquier descuido y hacer el fleteo del día.

Percepción de inseguridad es ir en el carro y aterrarse de caer en un trancón por miedo a que el rompevidrios con el que los noticieros nos asustaron la noche anterior se lleve el espejo.



Percepción de inseguridad es que los vecinos tengan que contratar las 24 horas del día a dos tipos motorizados para que ayuden a patrullar las calles. Percepción de inseguridad es pasar por descortés ante la solicitud de alguien que pide una dirección. ‘No sé, no vivo acá’ es la respuesta esquiva.



Percepción de inseguridad es imaginarse cualquier cantidad de cosas cuando suena la alarma comunitaria. ¿En dónde habrá sido? ¿Qué habrán robado? ¿Estarán todos bien?



Percepción de inseguridad es desconfiar de todo el mundo porque nos hemos llenado de prejuicios con el que pasa fumando marihuana, el habitante de calle que solo quiere una moneda, el reciclador que escarba entre los desechos, el obrero que acaba de salir de su trabajo. La desconfianza nos hace ver un criminal en cada esquina.

Percepción de inseguridad es maldecir a toda hora porque el tapabocas les hizo la vida más fácil a los ladrones.



Percepción de inseguridad es atortolarse de ver grupos de jóvenes deambulando por la calle porque no sabemos si vienen de una rumba, van de paso o son una pandilla de atracadores.



Percepción de inseguridad es cuando optas por salir sin tarjetas, sin celular, sin anillo de matrimonio y solo con unos cuántos billetes porque ‘uno nunca sabe’. Percepción de inseguridad es despedirse de la casa de la mamá y que ella te llene de bendiciones, de oraciones y de palabras como “vete con cuidado”, “no llegues tarde”, “pide un taxi seguro”, “me llamas cuando llegues”, “¿por qué mejor no viene alguien a recogerte?’ ”...



Percepción de inseguridad es entrar en pánico cuando tus propios hijos te cuentan que un pelado de la misma edad de ellos los amenazó a la entrada de la casa o cuando recibes una llamada con llanto incluido porque en el TransMilenio acaban de quitarle el celular a tu hija.



¿Con qué se quita este miedo? Quisiera decirles que creyendo en las estadísticas que muestran nuestras autoridades, aunque sé que de entrada no me van a creer. Quisiera decirles que cuidándonos entre nosotros mismos, tomando medidas de seguridad por muy elementales que parezcan, confiando en la policía. No es mucho, pero algo es algo si queremos percibir algo de tranquilidad.

¿Es mi impresión o... solo la gente inconsciente ignora que en los humedales también se recoge el popó del perro?

Siga leyendo:

- No, no y no / Voy y Vuelvo.



- 'Parches urbanos', la apuesta para reverdecer a Bogotá.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET