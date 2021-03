No, no y no / Voy y Vuelvo

Aun si fuéramos un país del primer mundo no podría uno imaginar a su población armada. Décadas de conflicto han creado el imaginario entre nosotros de que es a punta de bala y violencia como arreglamos los problemas.



Y ahora se ha querido promover que mediante una norma se permita que los ciudadanos recuperen el derecho a portar un arma de fuego. ¿Para qué? Para defenderse de los delincuentes, es la respuesta más obvia, sin advertir que por esa vía estaremos caminando hacia la sin salida de una mayor criminalidad y un mayor dolor para nuestra sociedad.

El hecho de que en Bogotá hayamos tenido varios días con registros noticiosos de balaceras no puede llevarnos a generalizar el problema. Con las imágenes en vivo y en directo de cómo un delincuente mata a un policía o un sicario acaba con la vida de un esmeraldero o cómo un ciudadano indefenso forcejea con un fletero y le causa la muerte, crece la percepción de que en la ciudad el crimen está a la orden del día. Y eso no es acertado. No de cara a los indicadores. Y aunque así fuera, no vamos a resolver el problema abriendo la posibilidad a que todos nos armemos para garantizar una falsa seguridad.



Por el contrario: mientras más armas en la calle, mayor será el riesgo de incrementar los homicidios. La respuesta no es armar al ciudadano, sino desarmar a los delincuentes. Esa es la tarea que le corresponde a la Alcaldía, a la Policía, la Fiscalía y al Gobierno Nacional. No puede ser posible que exista un mercado negro de armas sin control o que sigan operando oficinas de sicariato a sus anchas, las mismas que en 2019 dejaron 300 muertos, 259 en 2020 y este año van 23 (60 % menos que el año pasado a la fecha), según la Secretaría de Seguridad.



Esas armas tienen que llegar de algún lugar y es allí donde deberían concentrarse los esfuerzos de nuestras autoridades. El uso de estos artefactos ha crecido 14 % en los últimos tres años, seis de cada diez asesinatos en la ciudad se cometen con armas de fuego.

¡Y están restringidas!



Llevamos menos de una década con la prohibición al porte de armas, lo que, sin embargo, no garantiza que la gente las tenga en su casa, que es otro riesgo. Como alguien dijo: el que lleva un arma consigo está expuesto a usarla en cualquier momento, incluso –y perdonen que lo diga con tanta frialdad– para ser utilizada contra la vida propia.



La sola insinuación que ha hecho la congresista Cabal de presentar una iniciativa en este sentido es una incitación a que la gente se sienta tentada a creer que así es como se consigue más tranquilidad. Todo lo contrario: con un arma, la gente querrá arreglar sus diferencias con el vecino o ‘solucionar’ un altercado callejero o amenazar a los de su entorno. Es que esto va más allá de la simple percepción de inseguridad.

Aquí se mata por sospecha. Hace poco, este diario publicó un informe de cómo la justicia por mano propia se está volviendo práctica común, con nombre propio: paloterapia. Reflejo de la falta de justicia para que la gente confíe en la ley y no en un bate o un arma de fuego.



Las armas en poder de civiles, muy por el contrario, elevan los niveles de desconfianza, la gente empieza a sospechar de todo y de todos. Mañana puedo dispararle a alguien porque sospecho que me va a robar. Y si me rompe el vidrio del carro, ¿la primera reacción en dispararle? No, la desconfianza ya es muy grande como para que ahora nos inviten a andar con una pistola en el cinto o en la guantera del carro.



En este mismo espacio, ustedes podrán leer hoy un gran informe sobre lo que viene ocurriendo con las famosas armas de fogueo, que no tienen nada de inofensivas. Y son legales, se importan por miles y se venden con la misma pasividad con que se vende un pan en la panadería. Muchos atracos en la calle tienen como protagonistas estas armas porque tanto delincuentes como ciudadanos de bien creen que pueden disuadir una acción delictiva con ellas. Imagínense donde fueran armas de fuego, las balaceras y se nos multiplicarían y los muertos y heridos ídem.

Por fortuna, el Gobierno Nacional ya rechazó esa posibilidad, pero, como decía, la sola insinuación alborotó las malas ideas de muchos que creen que ese es el camino correcto. No, el camino correcto es que las autoridades desarmen a los malos, que se haga una persecución sin tregua a las armas blancas, las armas de fuego, las de fogueo; que la justicia actúe para que la gente no siga creyendo que es con ‘paloterapia’ o ‘balaterapia’como funciona una sociedad civilizada; que se revisen los famosos permisos excepcionales que se otorgan para el porte de armas a sabiendas de que muchas veces van a parar en manos de gente non sancta y sus ejércitos privados.



Es realmente triste que un país que lleva contando sus muertos por miles, a causa de las múltiples violencias que nos han precedido, crea que para ganar réditos políticos se necesite promover el uso de las armas y que a través ellas se pretenda valorar más la vida.



¿Es mi impresión o... nos tocó quedarnos en casa en Semana Santa para evitar el tercer pico de la pandemia?



ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

