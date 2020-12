El nombramiento de Molano / Voy y vuelvo

A Orlando Molano se lo recuerda porque hace un año la entidad que dirigía –el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)– había sido seleccionada por segundo año consecutivo como la de mejor imagen y mayor recordación entre la ciudadanía. Y no era para menos, Molano se había convertido en el hombre que le había cambiado la cara a la ciudad, entre otras razones, por decenas de parques que se recuperaron, los que concibió y construyó desde que eran un potrero (como el Gilma Jiménez) y por las más de cien canchas sintéticas que puso al servicio de la gente.

Su labor fue reconocida dentro y fuera de la ciudad, y pisó más de un callo cuando avivatos quisieron privatizar terrenos del Estado para hacer parqueaderos antes que parques, lo que le generó más de una crítica.



Célebre fue la encerrona que le hicieron los vecinos del parque Japón, en el norte, donde varios de sus residentes apelaron hasta a la Procuraduría para evitar que el IDRD hiciera un parque al que pudieran tener acceso los obreros de la zona. Dicho por ellos mismos, no es invento. El parque se hizo y hoy sus críticos lo disfrutan.



Molano acaba de ser elegido por el Gobierno Nacional como nuevo director de Parques Nacionales. La noticia alegró a quienes le reconocen su gestión, molestó a los enemigos que se ganó por extensión, por ser cercano al exalcalde Enrique Peñalosa, e irritó a quienes ni siquiera saben de él, pero lo critican porque sí, porque será el reemplazo de Julia Miranda, quien llevaba 17 años en dicha entidad.



En las redes sociales lo han tratado de depredador de árboles, de inexperto, de hacer parte de una mafia institucional que quiere convertir los parques naturales en hoteles y hasta han insinuado que su nombramiento es fruto de una sacada de clavo de un empresario al que le negaron un proyecto en una reserva. Pero ninguna evidencia que indique que algo de todo esto se acerca a la verdad.



Para quienes no lo saben, Molano ha estado en la mira del Gobierno Nacional desde mucho antes de que acabara su trabajo en el IDRD; varios candidatos a la alcaldía de Bogotá quisieron llevárselo con ellos por su liderazgo y capacidad de trabajo, incluyendo a la alcaldesa Claudia López, que no lo pudo nombrar por presiones politiqueras.



Sería interesante que le preguntaran a la mandataria por las calidades de Molano y si ella cree que el nuevo director de Parques Nacionales representa todo lo malo que seudoambientalistas y ambientalistas reconocidos insinúan.





López y Molano tienen vidas paralelas, provienen de orígenes humildes, se hicieron a pulso, con necesidades abismales, y sin embargo pudieron forjar carreras importantes y destacadas. Es fácil criticar a alguien cuando no se lo conoce a fondo, con tal de sembrar cizaña y generar dudas infundadas, aprovechando para ello las redes sociales, en donde nunca es posible distinguir la verdad de la mentira, aunque la tengamos frente a nuestras pantallas.



Entre muchos cuestionamientos que se han hecho esta semana, me llamó la atención el de la exdecana Catalina Botero, a quien admiro y respeto. Ella no alcanza a imaginar lo que los periodistas le debemos por su férrea defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ninguna como ella ha abogado tanto por los periodistas amenazados por regímenes autoritarios. Sin embargo, esta semana Botero dejó en el aire expresiones como esta: “... Qué tristeza esta decisión (la salida de Miranda) y qué desastre lo que al parecer se avecina”.



Es una opinión, por supuesto, pero no entendí hacia dónde va el comentario. ¿Qué es lo que se avecina? ¿Cuál desastre? Son los hechos o las decisiones de los funcionarios los que tienen que llevarnos a juzgar las cosas.



Si Molano permite que, como viene sucediendo desde hace décadas, se sigan deforestando los parques nacionales (13.000 hectáreas solo el año pasado), si la delincuencia organizada continúa sembrando terror y asesinando a los ambientalistas y a los defensores de los parques; o si deja que se exploten recursos en donde no está permitido o se construyan hoteles en reservas ecológicas, entonces que se lo condene. Pero solo entonces, no ahora, cuando ni siquiera se ha posesionado.



Hay algo que viene haciendo carrera tanto en el Gobierno Nacional como en los gobiernos locales y es el afán desmedido por destruir la honra de las personas sin tener la más mínima idea de quiénes son, solo porque pertenecen al bando político contrario y porque cobrar la cabeza de un nombramiento frustrado se convierte en el trofeo para exhibir.



De Molano solo conozco lo que hizo en la Alcaldía. Ni siquiera sé cuál es su profesión y muy seguramente no sea un ambientalista consumado, como tampoco era médico Alejandro Gaviria, el mejor ministro de Salud de la era Santos. Si Molano es capaz de jugársela por los parques nacionales como se la jugó por escenarios que les cambiaron la vida a miles de bogotanos, pues, ¡adelante!



¿Es mi impresión o... muchos establecimientos comerciales relajaron las medidas de bioseguridad?





