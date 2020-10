El cemento también ayuda / Voy y vuelvo

La que pasó fue una semana de contrastes para Bogotá. Con una multitudinaria marcha indígena, con paros de trabajadores, con amenazas de más huelgas en los días por venir. Pero también de buenas noticias, como la firma del acta que da inicio a las obras del metro de Bogotá o el avance en la aprobación del plan de rescate para la ciudad junto con un abultado cupo de endeudamiento.

Fue admirable el comportamiento de la minga indígena. Pese a las advertencias, dudas y mentiras que se dijeron sobre su presencia en la capital, los marchantes dieron ejemplo de acatamiento a las medidas exigidas por la Alcaldía y de dignidad al llegar hasta el centro del poder político para hacer valer sus derechos. La minga tuvo tiempo hasta para dejar el Palacio de los Deportes –sitio que los albergó– en perfecto estado, una lección para todos los que suelen protestar en esta ciudad llevándose por delante lo que encuentran a su paso.



También hay que decir que el paro convocado por centrales obreras y maestros el día miércoles transcurrió en paz, sin desmanes, sin hechos que llevaran a los medios a destacar incidentes bochornosos o enfrentamientos con la Fuerza Pública. Terminó con un concierto en la plaza de Bolívar y fue otro ejemplo de que es posible reclamar sin alteraciones. Solo cabe esperar que los blancos de las peticiones y exigencias no hagan oídos sordos a los reclamos de quienes protestan sin violencia.



Dicho esto, también es deseable que las marchas multitudinarias que vimos no se traduzcan en pocas semanas en más contagios por la pandemia. La terquedad de quienes insisten en aglomeraciones como las vividas puede pasarnos una factura dolorosísima. No lo digo yo, lo advirtió la alcaldesa Claudia López una semana antes de que estas se llevaran a cabo: las matemáticas no fallan, expresó. ¿Pero quién detiene una marcha promovida por necios?



El lunar vino a causa de ese rifirrafe que ya se ha vuelto costumbre entre los gobiernos nacional y local. Yo he defendido dicha contradicción porque así es la democracia, un contrapunteo de ideas, de tesis opuestas que en algún punto deben encontrar el consenso de las mayorías. Pero cuando esas ideas se utilizan de forma mezquina, aprovechando para ello el parlante de las redes sociales, se destruye el debate y se pasa a los epítetos personalistas. Y entonces la democracia se afecta.



Algo de ello corrió por cuenta de Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, que de forma innecesaria, pienso yo, menospreció las obras que se han hecho y seguirán haciéndose en Bogotá. No de otra forma puede interpretarse que, en su afán por trinar, se le haya salido que en las alcaldías locales habrá más mercados y más plata para la gente y menos obras de cemento.



Tal vez fue Lucho Garzón quien utilizó la misma figura, y él mismo terminó sellando el camino para los TransMilenios de la 26 y la décima. Inoportuna comparación la de Gómez. Es el típico populismo, el asistencialismo en pasta, el de regalar antes que enseñar a pescar.



Aunque Gómez no lo crea, hoy lo que más anhela un ciudadano es poder encontrar un trabajo estable, no quiere todo regalado, y las obras de cemento dan empleo, generan oportunidades, son las que embellecen barrios, reducen brechas, alivian necesidades, mejoran la calidad de vida de las personas y mueven la economía.



¿De qué sirve regalar plata o mercados si no hay inversión en colegios, parques, ciclorrutas, universidades, centros de salud o líneas de metro? Si quería mandar un indirectazo, le salió mal. En cambio, qué bien que esté liderando la recuperación de las peluquerías de barrio –yo creí que eso le tocaba a la Secretaría de Desarrollo– y pequeños negocios, esos sí urgidos de ayudas para reactivarse.



Fea, pues, la comparación de mejor regalar plata y denigrar del cemento, cuando su jefa, la alcaldesa, saca adelante un plan de recuperación que se basará en obras de infraestructura que, sí señor, requerirán toneladas de cemento. Provocaciones de estas son inoportunas, ya tenemos suficiente con las que nos mandan de otros lados.

¿Es mi impresión o... lo de cambiarles el color a los buses del SITP fue un desgaste que hizo más mal que bien?

