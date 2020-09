De visita por la oficina / Voy y vuelvo

Después de cinco meses regresé a mi oficina. Lo hice para atender un asunto de trabajo que no daba espera. Sin embargo, el recorrido para llegar al lugar estuvo cargado de nostalgia y preocupación.

Regresar al campo de batalla, de los compañeros, los debates, las emociones que deja un oficio como este, resultaba de algún modo conmovedor. Y de preocupación por lo que ya sabía que era evidente tras la reapertura de casi todas las actividades: el tráfico, la contaminación, los cientos de personas en la calle, el tropel de ciclistas disputándose la vía al lado de buses, carros, camiones y motocicletas; los limpia vidrios con tapabocas, los venezolanos con carteles y niños pidiendo ayuda; los retenes policiales, las obras públicas que prometen miles de empleos...

Excepto por los tapabocas en el rostro de la gente, nada en ella evidenciaba que las cosas hubieran cambiado. Una ciudad revivida, sin duda, pero no como se esperaba. A la entrada, dos grifos están dispuestos para que los visitantes, de forma obligatoria, aseen sus manos antes de ingresar. Luego hay que llenar la encuesta de bioseguridad; después, el atomizador para desinfectar la ropa, la toma de temperatura, el registro de acceso, el tapete para aislar el virus de los zapatos... Entramos.



La gran sala de la redacción está vacía. No se advierte un alma en ella. Está oscura y solo el azul intenso de las pantallas de decenas de computadores indica que algo pasaba allí, en lo que antes era un hervidero de personas, de palabras, de ideas que iban y venían. De repente aparece Patricia, la señora que colabora con el aseo y el café.



Se alegra de verme, como si acabara de encontrar a un extraviado por años. Lleva tapabocas y careta de plástico. Vive en Bosa, al lado de su madre, que ya completa 81 años, y de una hija de 16. “Por allá eso está terrible”, me cuenta.

“Imagínese que a toda mi familia le dio el covid: a mi hija, a mis hermanas... Y mi madre tuvo una hemorragia tan severa que por poco se me muere. Me la tuve que llevar para la Clínica Nueva; allí la atendieron, pero ese día el hospital estaba plagado de personas con el virus, daba mucho miedo”, relata sin pestañear.



Pero no todo es malo. La mujer me cuenta que su hija, la de 16, obtuvo una de las becas que entregó el Distrito para que jóvenes como ella pudieran acceder al programa Reto a la U, que durante un semestre les permitirá acceder a diferentes programas de educación superior y definir una carrera profesional. “Está feliz mi chinita, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año porque plata para pagarle una carrera no hay...”.



La joven quiere ser abogada, ese es el sueño de su vida, me cuenta la orgullosa mamá. Luego le pregunto por Bosa, esa extensa localidad del sur de la ciudad, donde hay más habitantes por metro cuadrado y que fue la de mayor crecimiento urbanístico en los últimos años. Hoy registra 19.000 contagios y más de 400 muertos. ¿La gente se cuida? ¿Qué tal el transporte público? “Bosa centro es un peligro...



El día que abrieron esto de la cuarentena, no le cabía un alma, la gente salía con tapabocas o sin tapabocas; en el asadero que hay en la zona había mucha gente haciendo fila, pero sin distancia ni nada. Yo iba a comprar un remedio, pero me asusté y me devolví para mi casa”, responde.



Patricia ha sido una mujer luchadora toda su vida. El hijo, la nuera y los nietos debieron viajar al exterior –antes de la pandemia– porque acá no pudieron conseguir trabajo estable. Ella debe movilizarse todos los días en bus para llegar a su trabajo. Prefiere hacerlo a las 4 de la mañana para estar a las 5, aunque su turno comience a las 6.



“Es para no irme colgando de la puerta”, me dice y se ríe. ¿Colgando? ¿Y la pandemia?, le pregunto. “Sí, el otro día iba tan lleno el bus que hasta iba a hacer un video de la gente apretujada y sin tapabocas... pero mejor no, porque la gente a veces se pone brava cuando ve que uno la está grabando, pero es que eso no hay quien lo controle”.



Y según ella, pasa lo mismo con TransMilenio. Por eso las estadísticas son contundentes cuando revelan que el número de contagiados y de muertes es, precisamente, en personas de escasos recursos, que no tienen cómo quedarse en casa y deben exponerse a diario en la calle, el bus o... en el asadero.



Las plantas que tengo en la oficina han sobrevivido. Tal vez una mano amiga se ha apiadado de ellas, pero no lucen tan hermosas como las había dejado. Las de Federico, el de la oficina de al lado, no corrieron con la misma suerte, lástima.



Sobre mi escritorio reposan viejos periódicos con sus hojas ya desgastadas tras casi medio año de abandono. ‘Cuatro mil reclusos a casa por cárcel para evitar contagio en prisión’ es el titular de uno de ellos, fechado el 24 de marzo de este año. Imprimo el documento que necesitaba y por el cual decidí volver a la oficina momentáneamente, pero no recordaba bien cómo era el acceso para la impresora. Falta de costumbre, me digo.



Los afiches con las imágenes del espectacular parque Gilma Jiménez y del humedal Juan Amarillo se han desprendido de la pared. El almanaque sobre el escritorio quedó abierto en el mes de marzo. La figura de Homero Simpson y sus ojos saltones sigue impávida, como si el virus no fuera con él. En los pasillos todo es oscuridad y silencio.



Los puestos de trabajo de mis colegas y amigos lucen ordenados, señal inequívoca de que nadie los habita hace meses, no parecen de periodistas sino de secretarias abnegadas que se acaban de ir. No repican los teléfonos, no hay flores en los jarrones, las máquinas dispensadoras de papas y bocadillos están vacías y los pájaros que solían extraviarse por entre los techos de la sala tampoco aparecieron.

Un guardia pasa a lo lejos, un periodista de Citytv camina presuroso al set del noticiero, es de los pocos que acuden al edificio para cumplir con su deber. Me doy una vuelta por la redacción solo para confirmar si aún huele a acción, pero no. La acción para la mayoría ahora está en casa. Las inmensas pantallas de televisión están apagadas. El tablero de noticias de nuestra Mesa Central, igual. Alzo la mirada y advierto el único aviso que alcanza a iluminarse en medio de la penumbra: ‘Ruta de evacuación’, dice. Y parto de nuevo para mi casa.

