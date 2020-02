‘Esa joda del pico y placa’ / Voy y vuelvo

Esta semana que termina duré toda una mañana esperando a que me llevaran una puerta a mi casa. El conductor que debía traer el encargo no apareció o, mejor, apareció tres horas después de lo pactado. Cuando le pregunté la razón para tanta demora me respondió: “Es que con esa joda del pico y placa nos jodieron (sic) a todos los que tenemos un camioncito”.

Es, sin duda, el efecto de las medidas adoptadas hace dos semanas por la administración distrital que llevaron a decretar una alerta ambiental en el mismo polígono de siempre: el suroccidente de Bogotá. Ya el anterior gobierno había puesto en marcha un pico y placa para vehículos con más de 20 años de servicio. Y había acordado con los camioneros medidas para mitigar el impacto de la contaminación. Pero los altos niveles de material particulado 2,5 suspendidos en el aire obligaron a las nuevas autoridades a endurecer esas medidas con un pico y placa extensivo a vehículos con más de diez años de uso.



No hay razón para oponerse a ello, máxime cuando la evidencia muestra que la pésima calidad del aire se está traduciendo en muertes de personas vulnerables. El problema que surge es qué hacer con las miles de familias que viven de su “camioncito”, pues para ellos se trata de un tema de supervivencia y, en consecuencia, reclaman un mejor trato alegando otro derecho: el del trabajo.



Se calcula que al menos el 34 por ciento de la carga que ingresa a la capital se ve afectada por las recientes medidas, esto es, unos 29.000 vehículos, que son los que proveen a la ciudad de alimentos y demás. ¿Dónde quedan sus derechos? Es lo que se preguntan.



La polémica no es nueva, pero sí se ha agudizado por cuenta de que el tema ambiental ya hace parte de los reclamos ciudadanos, como la seguridad o los servicios públicos. Este ya no es un asunto que podamos tratar a la ligera o para quedar bien en los discursos de plaza pública o para parecer alternativos. No: Bogotá tiene problemas serios con su aire y por lo mismo las acciones que se tomen deben ser drásticas a menos que queramos seguir decretando emergencias ambientales y llenando de enfermos los hospitales. Pero no es una cuestión que le competa a la ciudad exclusivamente.



Lo que hoy nos está pasando con los camioneros es de vieja data. Desde hace varios años, el Gobierno Nacional sostiene un pulso con el sector por cuenta de una chatarrización de camiones obsoletos que no se ha aplicado a cabalidad y que ha derivado en enfrentamientos y paros con graves consecuencias. Por ese lío es que hoy estamos en las que estamos: con una amenaza de los camioneros que pretenden dejar a la ciudad sin suministros. Estos tipos son poderosos y lo han demostrado. A tal punto que esta semana ocasionaron un choque entre la alcaldesa y la ministra del ramo.



Por supuesto que el problema atañe al Ejecutivo, que ahora ha quedado ‘ensanduchado’ entre las disposiciones de la alcaldía y la protesta de los transportadores. Bogotá puede aportar a la solución ahora que se lleva a cabo la revisión del POT. Como señalan algunos expertos, a través de esta herramienta se podría diseñar una nueva estrategia para el manejo de la logística de carga, impulsar corredores viales como la ALO para sacar a los camiones del perímetro central de la ciudad, ofrecer nuevas zonas de carga y descarga y, en general, trazar una política seria sobre la movilidad de estos vehículos en la ciudad. Es absolutamente necesario.



Y aunque daría para un debate más largo, no sobra recordar aquí que sigue siendo absurdo que Bogotá mantenga la dependencia del orden nacional cuando requiere resolver asuntos de urgencia local. El de los camiones es uno, pero aún reposan en los despachos nacionales la modificación del decreto que destrabaría el tema de las tabletas inteligentes para garantizar un mejor servicio de taxis, la homologación y definición de los bicitaxis para que la alcaldía pueda regular el servicio, los terminales satélites para el transporte intermunicipal, un apoyo decidido a la instalación de peajes de acceso a la ciudad o la extensión de la troncal de TransMilenio hasta el aeropuerto. Todos temas de honda repercusión para los bogotanos.



¿Es mi impresión o… para algunos legisladores resulta más fácil hacer populismo criticando el alza en TransMilenio que esmerarse por encontrar recursos que eviten su quiebra?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com