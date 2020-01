Alcaldesa, no muerda el anzuelo / Voy y Vuelvo

Quería referirme al protocolo aplicado por la Alcaldía en las recientes protestas en Bogotá y de cómo, si bien no dejaron de presentarse hechos vandálicos, creo que debe destacarse la nueva dinámica de imponer el diálogo antes que las acciones de fuerza.



Lo sucedido este martes no puede compararse con lo ocurrido en noviembre, donde lo que hubo fue una asonada generalizada que, de no ser por el Ejército y el toque de queda, los delincuentes nos habrían dejado sin ciudad. Aun así, valoro el protocolo de la administración así muchos hayan salido a rasgarse las vestiduras.

Pero dado que ahora el tema que nos gobierna es el de la adjudicación de la troncal de TransMilenio por la avenida 68, quisiera referirme a él para dar algo de contexto. Primero veamos qué es la 68: una megavía por la que circulan más de 120.000 vehículos al día. Que nace en el sur y muere en el norte.

Que según el observatorio de movilidad de la Universidad Nacional se transita a 20 kilómetros por hora. Que cumplió más de medio siglo de vida. Que atraviesa localidades que desde hace décadas no cuentan con un transporte público digno y que fue obra del entonces alcalde Virgilio Barco dando continuidad a lo diseñado por su antecesor, Jorge Gaitán Cortés.



La troncal que se adjudicó esta semana no nació en el anterior gobierno, como se pretende hacer creer. Viene del año 2000 (Conpes 3093) y fue ratificada en el Plan Maestro de Movilidad decretado en el 2006 por Lucho Garzón, hoy uno de los principales aliados de Claudia López.



La troncal de la 68 es tan necesaria como la de la Boyacá y la de Ciudad de Cali, pues el mayor crecimiento poblacional viene sucediendo en el suroccidente, según expertos de Bogotá Cómo Vamos. Los mayores índices de contaminación se generan en ese mismo punto dado el alto flujo de camiones. Luego, TransMilenio es necesario. Pero ni este, ni el metro, ni los trenes regionales, ni los cables son la única solución, son complementarios y necesarios todos.



¿Por qué es tan difícil de entender? Bogotá se arrimará en una década a los 10 millones de habitantes, por tanto, todo lo que se haga para facilitarles a los ciudadanos su desplazamiento debería ser un propósito de ciudad, no de un gobierno ni de una persona.

La revista 'Semana' recordaba hace poco que el mismo exalcalde Gustavo Petro proyectó la troncal 68 en su momento. Y hasta habló de troncales light. Luego promovió soluciones como los trenes y tranvías, al final no hizo ninguno. Enrique Peñalosa la diseñó y la dejó lista para ser adjudicada, cosa que pasó esta semana. Y ahora sale el mismo Petro (enemigo declarado de López), y salen los socios de la mandataria, el Polo, y algunos respetables miembros de los verdes a cuestionar la decisión.



Más aún: le han caído a la alcaldesa por no pararse en la 68 y trancar su adjudicación. Y ella mordió el anzuelo. ¿Qué podía hacer si ya estaba en vía de adjudicación? Ella misma le advirtió a Peñalosa que desistiera de su ejecución, y este se negó; por tanto, López sabía lo que podría ocurrir esta semana. Como también era previsible que el exmandatario siguiera adelante, pues la troncal estaba en el plan de desarrollo de 2016, empezó a diseñarse en 2017 y se habían invertido 16.000 millones de pesos en su estructuración.



Al Polo no le queda bien cuestionar un sistema sin que antes advierta que el alcalde elegido por ellos en su momento lo dejó convertido en el mayor símbolo de corrupción y otro estuvo a punto de contratar la 7.ª. Y de los ‘verdes’ se esperaría un poco más de coherencia con su alcaldesa.



Ojalá Claudia López no se desvíe de la senda que trazó desde su posesión: construir sobre la base de la confianza. Ella no puede dejarse arrastrar por el odio y la animadversión que se profesan petristas, peñalosistas, polistas y demás. Allá ellos con sus rencillas. Así como tuvo el valor de armar un gabinete pensando más en los intereses de la ciudad, debe mantener la firmeza necesaria para que las obras de Bogotá se hagan y no se les pongan nombres, ni se les consagren derechos de autor ni rótulos que solo provocan envidias, y porque al final de cuentas nos pertenecen a los bogotanos, que somos quienes las pagamos.



Me pregunto: ¿acaso la troncal de la 68 le hará daño a Bogotá? ¿No le hacen más daño los mil buses y camiones que hoy la contaminan? ¿O será más bien que hiere el orgullo de ciertos políticos?



Finalmente, la alcaldesa no tiene necesidad de decir que hará los regiotram para remarcar con ello su oposición al TransMilenio por la 13 o por la 7.ª y darles gusto a los que quedaron bravos con lo de la 68. Los trenes son su iniciativa, fue por lo que votaron los bogotanos, ¡sáquelos adelante!, ¡convenza al Gobierno Nacional y a los ciudadanos de que esa es la solución!, pero no se deje llevar por las rabietas de quienes la acompañaron y hoy se sienten con derecho a decirle cómo se gobierna una ciudad. Adopte la actitud de Barco y Gaitán.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28