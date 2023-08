A instancias de los 25 años del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), que valga decir es y seguirá siendo el principal referente a la hora de abordar temas de la ciudad, los siete candidatos a la alcaldía se dieron cita, el pasado jueves, para confrontar ideas sobre educación, seguridad, movilidad, empleo y otros. Era el primer cara a cara entre ellos.



El encuentro sirvió para analizar conocimiento de los temas de ciudad, postura frente a los mismos, sus apuestas más decididas y lo que en marketing político se conoce como la puesta en escena del candidato.



Carlos Fernando Galán mantiene su tono conciliador, se inclina por la continuidad de programas clave –“los que titubean ponen en peligro el proyecto metro”, dijo– y es crítico vehemente del esquema de seguridad que tiene a la ciudad en ascuas. Quizás tendría que poner más énfasis en sus propios programas, sorprender con ideas y propuestas renovadas, pues sin duda es el candidato que más conoce y más ha recorrido la ciudad tras varios intentos por alcanzar la alcaldía.



Juan Daniel Oviedo, de amarillo encendido, no tiene pierde en cualquier escenario. Sigue luciendo como el candidato de la novedad y la frescura; con tintes pedagógicos en sus exposiciones y con un esfuerzo por aterrizar al lenguaje común sus postulados, nada fácil para un estadista. No tiene problema en mantener las obras que se vienen haciendo, plantea ajustes al corredor verde y, como la mayoría de sus rivales, no comparte la propuesta de una policía propia para Bogotá. Maneja un discurso entre conciliador y de apego a la autoridad, y es claro que está en el proceso de seguir entendiendo las dinámicas propias de la ciudad.



Gustavo Bolívar intenta manejar la serenidad en el escenario, sabe que su nombre genera polémica, no es muy hábil a la hora de expresarse pero sintoniza con el lenguaje del ciudadano común y así se lo reconoce el auditorio. No se muestra afín a la continuidad de proyectos como TransMilenio o el corredor verde y, pese a sus diferencias con la Policía, cree que la ciudad no debe tener una fuerza propia. Su marca es el pragmatismo, prueba de ello es sugerir una generación de bachilleres bilingüe en 15 años y por esa vía acabar con la delincuencia.



Jorge Robledo es un candidato de argumentos, para discutir con él se debe ir preparado. Es hábil con la palabra y el discurso, dada su larga experiencia como congresista. Aún debe construir una narrativa que le permita parecerse más a un candidato a la alcaldía que a la presidencia. Habla sin tapujos, critica sin piedad, algunos dirán que es demasiado pesimista, pero ese es y ha sido su temperamento. Por ello pide, sin rodeos, que se suspenda el corredor verde. Aún no se le conocen propuestas disruptivas, que sorprendan al electorado y que lo desmarquen de los demás. Pero vendrán.



El general Jorge Enrique Vargas sorprendió por la agudeza de sus respuestas y el tono de sus palabras. Parecía un político curtido. “En mi gobierno no van a tener un alcalde que llame asesinos a los policías”. Habló recio, fuerte y con énfasis en temas que domina sobradamente, como la seguridad. En ese sentido, les sacó provecho a sus 38 años en la institución. Cree en más tecnología y más pie de fuerza. Quizás por ese conocimiento de una materia tan específica es que se extrañan propuestas de fondo, más aterrizadas, sobre otros temas de ciudad.



Diego Molano sabe a qué público le habla. Y sabe también que el tema de seguridad es el que exacerba a la gente y por eso propone más policías, CAI cerca de las estaciones del transporte público y cero tolerancia con quienes destruyen la ciudad, léase primera línea. Sus posiciones radicales dividen al auditorio hasta el bullicio, pero eso no lo afecta, lo aprovecha, sabe que sus palabras consiguen el efecto

deseado. Llama la atención su idea de una universidad metropolitana digital.



Rodrigo Lara es inquieto e impulsivo. Tiene la información en la cabeza y sabe utilizarla bien y en el momento justo. Tiene pinta y poses de cachaco consumado, juega con la ironía, señala sin sonrojarse y es dueño de un discurso que para algunos raya con la soberbia y para otros resulta coherente. Sabe cómo emplear el escenario, se mueve como emperador y reta a sus adversarios cuando ve la más mínima oportunidad. “¿Qué hicieron ustedes por la seguridad?”, les increpó a Molano y Vargas, exmindefensa y exdirector de la Policía, respectivamente.



Este primer debate fue un buen arranque y pronostico que será una de las campañas más interesantes de los últimos años.

