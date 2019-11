Se hunde el POT de Peñalosa: gana la ponencia negativa

En la tarde de este sábado se hundió el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá. El hecho sucede después de que ganara la ponencia negativa del concejal Celio Nieves. Hubo 8 votos a favor de la ponencia y esto derivó en que el proyecto se hundiera. Solo se registraron 5 votos en contra.



Así las cosas, Claudia López y la próxima administración deberán formular y tramitar un nuevo POT . Mientras tanto, Bogotá se queda con la hoja de ruta de 2004.

Hoy se jugaba "el todo o nada" en el Concejo de Bogotá. Tres eran los posibles escenarios: que no hubiera asistencia completa de la Comisión; que se asistiera, se votara positivamente y se salvara el POT; o que se asistiera, se votara negativamente y se hundiera el POT.



Finalmente, sucedió lo último. Ganó la ponencia negativa de Celio Nieves y se cerró toda posibilidad de que este POT fuera aprobado. Enrique Peñalosa no podrá pasarlo por decreto en este escenario.



Unos 15 concejales de la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) estaban habilitados para votar. De 15, asistieron 13: faltaron Olga Victoria Rubio (Partido Mira) y César García (Cambio Radical).



De los 13, 8 votaron a favor de la ponencia negativa y, así, hundieron el proyecto de POT. Solo 5 votaron en contra: Lucía Bastidas, Felipe Grillo, Eduardo Forero, Enrique Cubides y Carlos Camacho.

Así se vivió la sesión plenaria

3:54: Así quedan las votaciones por el momento, aunque aún no cierran.

Sí aprueba la ponencia negativa del POT (se hunde el POT): 8

No aprueba la ponencia negativa del POT (se salva el POT): 5

Votaciones a la ponencia del POT Foto: Captura de video.

3:50: Anuncian inicio de la votación a la ponencia negativa del concejal Celio Nieves.



3:39 p.m.: Continúan las intervenciones. Sigue sin suceder la votación.



3:06 p.m.: Concejales llaman a proceder con la votación. "Si continuamos con la posición dilatoria, vamos a perder el tiempo", afirmó el concejal Juan Carlos Flórez.

3:00 p.m.: Grupo de ciudadanos protesta a la salida del Concejo mientras avanza la sesión.

2:34 p.m.: La concejal Olga Victoria Rubio (partido Mira) presenta excusa.



2:30 p.m.: Comienza el debate en el Concejo de Bogotá. 9 de 15 concejales de la comisión asisten. Declaran quorum.

Lo que podía pasar hoy

Opción 1: No asisten todos los concejales de la comisión

El primer escenario puede suceder porque es un sábado de puente festivo. Pero los concejales han pedido asistencia para cumplir. Este domingo se vencía el plazo (90 días) de la revisión del POT por parte del Concejo.



En este caso, el POT podría ser aprobado por decreto desde el alcalde Enrique Peñalosa.



Los concejales responsables de asistir a la plenaria y votar el proyecto en la comisión del plan son: Diego Andrés Molano (Centro Democrático), Celio Nieves (Polo), Juan Felipe Grillo (Cambio Radical), Nelson Enrique Cubides (Conservador), David Ballén Hernández (‘la U’), Ricardo Andrés Correa (‘la U’), María Victoria Vargas (Liberal), Germán García Maya (Liberal), Lucía Bastidas (Alianza Verde), Jorge Eduardo Torres (Alianza Verde), Olga Victoria Rubio (Partido Mira), Andrés Eduardo Forero (‘la U’), Juan Carlos Flórez (ASI), César Alfonso García (Cambio Radical) y Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana).

Opción 2: Asisten y votan negativamente el ´POT

El segundo escenario, en el que se vote negativamente el POT, hundiría el proyecto y dejaría la formulación de uno nuevo en manos de la próxima administración. El Concejal Celio Nieves, del Polo Democrático, es quien lidera esta iniciativa.

Además, el Consejo Territorial De Planeación Distrital, autoridad de planeación participativa que emitió un concepto negativo para este proyecto, ha pedido votar en contra.



Estas son las razones:



"a. Sobredimensión poblacional que justifica la expansión

b. Incumplimiento de los procesos de deber de concertación establecido en la

Ley 388 de 1997 Art. 4

c. Cambio del Tratamiento de la Estructura Ecológica Principal por ambiental y de

espacio público

d. Renovación urbana y cambio de uso del suelo, inconsulta con el morador del

territorio lo que genera especulación inmobiliaria, expulsión del territorio a través

de la figura de expropiación, figura de excepción

e. Impacto ambiental y expansión en áreas de protección y ruralidad generando

contaminación y afectación negativa ambiental poniendo en riesgo la vida de la

especies , conectividad, interviniendo las áreas protegidas

f. Desconocimiento del sector industrial, productivo y manufacturero de la ciudad,

obligándolos a migrar a servicios y turismo, como fuente principal de empleo,

salir de la ciudad o desaparecer"

Mientras la administración completa este nuevo proceso, Bogotá quedaría con el antiguo POT, que está desde 2004.



El concejal Jorge Torres, sin embargo, afirmó que Claudia podría tener un año para hacer los ajustes, una nueva concertación con la CAR y una nueva oportunidad para presentarlo ante el Concejo de Bogotá.

Opción 3: Asisten y votan positivamente ponencias unificadas

En este caso, hay dos posibles interpretaciones:



1. Como ya no hay posibilidad de más plenarias, Peñalosa adoptaría lo que se apruebe en comisión.



2. Como no es aprobado en plenaria y no surte el trámite completo por el Concejo, el Alcalde decreta el que él presentó: es decir, sin modificaciones.



Esto se da por un detalle: el proyecto de POT tiene 555 artículos. Y, por cuestión de tiempo, es poco probable que se vote y revise uno a uno esta tarde. Por lo que salida sería la votación positiva de las ponencias unificadas.

En contexto:

El POT está en manos del Concejo desde el 5 de agosto, cuando fue radicado por la administración, y según los términos de ley, la corporación tendría plazo para pronunciarse hasta el 5 de noviembre. Si no lo hace, y como el tema se ha estudiado y debatido, el alcalde estaría facultado para expedirlo por decreto.



Esta discusión es clave para la ciudad: el POT define la hoja de ruta de planeación de la ciudad por los próximos 12 años en temas clave como movilidad, seguridad, ordenamiento territorial, ruralidad, salud, entre otros.



Peñalosa ha defendido este POT y ha asegurado que está respaldado "por cuatro años de trabajo". Sin embargo, Claudia López, la alcaldesa electa, ha asegurado que este POT "es inconveniente" y que requiere ajustes que respondan a los verdaderas necesidades de la ciudadanía.



“Nos parece aún peor que se imponga por decreto, desconociendo a la ciudadanía y su pronunciamiento electoral. Seguiremos perseverando por un POT de ciudad y no de un gobierno”, declaró. Esta semana, le pidió directamente a Enrique Peñalosa que se abstuviera de decretarlo. Él se negó.

BOGOTÁ