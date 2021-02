Volver al colegio / Opinión

Es importante permitir que los niños regresen al salón de clase. No solo mejora el proceso de aprendizaje, también les permite interactuar con sus grupos de pares en un ambiente controlado con mejores condiciones de bioseguridad.



Y aunque la coyuntura no ha cambiado mucho y seguimos en pandemia, ya hay suficientes estudios que demuestran que cumpliendo con los protocolos, la tasa de contagio en los colegios es muy baja, comparado con las universidades, donde hay una mayor interacción social, desplazamientos en transporte público y otros factores que son difíciles de controlar.

Los niños y adolescentes han sido testigos mudos de esta crisis sanitaria, y a pesar de todo han logrado adaptarse más fácilmente que otros grupos poblacionales, no por ello, son ajenos a problemas emocionales, sociales y de salud mental. Ellos necesitan ver a sus amigos, profesores y compañeros de pupitre. Una pantalla jamás podrá remplazar el contacto personal y las expresiones no verbales del aula de clase.



El colegio es un espacio que garantiza bienestar social y emocional. Al igual que la casa, es un espacio protector que brinda alimentación, seguridad y cuidado. De allí que, para los estudiantes más pobres y vulnerables, la posibilidad de volver se convierte en la mejor alternativa para superar las dificultades que hoy viven. Muchos de ellos deben quedarse en casa solos mientras sus padres salen a trabajar, no todos tienen un computador o tableta, y aquellos que la tienen, tampoco tiene asegurado la conexión a internet. Estas desventajas profundizan mas las brechas sociales y de aprendizaje en una sociedad inequitativa como la nuestra, donde muchos tienen poco, y pocos tienen mucho.

No significa que el actual modelo de alternancia resuelva esos problemas, pero al menos los alivia.



Tampoco hay que subestimar a los docentes, quienes han hecho un esfuerzo enorme por cumplir con sus obligaciones académicas, mientras llevan las riendas de su hogar y resuelven sus propios problemas de conectividad. Muchos han tenido que repensar sus metodologías para trasmitir conocimiento y evaluarlo, un tema bastante complejo. En ellos va a residir el éxito o fracaso de este nuevo proceso de alternancia.



Los próximos meses serán un desafío para todos: padres de familia, rectores, profesores, estudiantes, personal administrativo. No será fácil, pero hay que apoyar esta iniciativa. Los salones deben estar siempre ventilados, la alimentación debe cumplir con protocolos de higiene, el lavado de manos y el distanciamiento deben continuar. El recreo no será como antes, pero es mejor que estar en casa.

Los niños necesitan regresar a estudiar y todos debemos comprometernos con la cultura del cuidado, protegernos y aislarnos en caso de contagio. Esa es la clave de la nueva normalidad. Solo así podremos superar nuestros miedos, y transmitirle seguridad a nuestros hijos para que aprendan a vivir en un mundo en constante evolución.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui