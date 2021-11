‘Caso Peñas Blancas, un pleito entre privados’

Felipe Pinilla Acevedo, vocero de la constructora Peñas Blancas S. A., que construyó el lujoso edificio del mismo nombre localizado en Chapinero, responde sobre las últimas decisiones que con respecto al caso del desprendimiento de una zona de la fachada han tomado la Secretaría de Hábitat de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



(Le puede interesar: El SIM desaparece con selección de nuevo operador de trámites de tránsito)



Asegura que no es por un problema técnico, sino por falta de mantenimiento durante 12 años, que lo afectado es solo el 0,5 por ciento de la fachada –de 9.750 m²– y que están interponiendo los recursos que les da ley.

¿Cuál es la posición de la constructora sobre la sanción de la Secretaría de Hábitat?

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Pinilla Acevedo, vocero de la constructora Peñas Blancas S. A. Foto: Archivo particular.

Es una fachada de 9.750 m² de superficie, y el problema está solo en 25 m²; es decir, menos del 0,5 por ciento tiene un pequeño problema. Sorprendió muchísimo que la Secretaría del Hábitat desconociera que el consejo de administración de la copropiedad jamás apropió un solo centavo para el mantenimiento de la fachada y después de 12 años le imputa la culpa al constructor, cuándo la garantía por acabados es de un año; es decir, la garantía expiró en noviembre 2010. Cuando se les entregó el edificio, en noviembre de 2009, se les entregó el manual de mantenimiento, indicándoles que era una fachada delicada, de piedra white limestone importada de Turquía, y que requería inspecciones bimensuales, para que les hicieran labores de hidrofugado y sellamiento de juntas.



(También: Agéndese para un fin de semana en la Calle Bonita, en el centro de Bogotá)



Desde el punto de vista del gremio de la construcción, la decisión de la Secretaría entraña un grave problema. Eso significa una falta de seguridad jurídica, una falta de certeza, porque lo que debe aplicarse son las leyes, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 y el Código Civil, que señalan que la garantía para estabilidad de la obra cuando es estructural es de 10 años y cuando es para acabados, de un año. La Secretaría, desconociendo esa normativa nacional y que el problema no existe, impone una multa. Debió decir: ‘No soy competente porque ya pasó un año de la garantía’.

¿Ya interpusieron los recursos?

Contra esa decisión procede el recurso de reposición y de apelación, y eso apenas está empezando a recorrer su camino.

¿Qué piensa de la última decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que los obliga a realizar algunas obras de prevención?

La Superintendencia de Industria y Comercio primero dicta una sentencia en la que exonera al constructor de toda responsabilidad, pero ellos (la administración del edificio) apelan ante el Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal confirma la sentencia que absuelve al constructor. Sin embargo, la delegatura de protección al consumidor de la Superintendencia inicia o avanza en una investigación administrativa según la cual las personas que tomaron las decisiones ordenándole al constructor hacer determinadas cosas habían sido nombradas por el doctor Pablo Felipe Robledo, el abogado de la copropiedad.



(Lea: Este sábado, Bogotá conmemora el Día de la Memoria Trans)

¿Estarían inhabilitadas?

La realidad es que las decisiones las están tomando a favor del consejo administración de la propiedad horizontal, a favor del abogado que ellos nombraron, y las están tomando personas que ese abogado, cuando fue superintendente, las nombró en sus cargos.

¿Tienen recursos contra esos funcionarios?

Penalmente, por el delito de fraude a resolución judicial y abuso de autoridad. Y hemos formulado dos querellas policivas contra ellos (la administración) para que los obliguen a hacer el mantenimiento que no hicieron.

Esto es una pelea técnica y de pesos pesados...

Esto no es un problema técnico porque está clarísimo que el problema no existe. La propiedad horizontal tiene unas cabezas muy importantes, y fueron ellos quienes pusieron el asunto en los medios; siempre dijimos que los medios no eran el escenario para discutir los asuntos judiciales o jurídicos, sobre todo, que esto es un pleito entre privados en el que personas muy acaudaladas quieren que el constructor les pague el cambio de fachada.

¿Qué empezaron a hacer ustedes en la fachada?

Habíamos producido varios dictámenes periciales. Esos dictámenes fueron elaborados por expertos que señalaron que el problema era menos del medio por ciento y no era estructural, sino por la falta mantenimiento. Después de 12 años, ellos dijeron vamos a cambiar la fachada, pero es la oportunidad para que la pague el constructor, y a eso se debe este lío. Hay propietarios que ya están pensando en que el problema no es de la magnitud que les dijeron. Solamente el 0,5 por ciento de las piezas, que son 34.000, tienen un problema y, además, se debe a que el consejo de administración nunca apropió un solo centavo para el mantenimiento de la fachada.

¿No hay riesgo de que haya desprendimiento del resto fachada?

No. Tan no hay que están comprando una fachada carísima y la están pegando a la fachada que les entregamos hace 12 años. Con su conducta, están reconociendo que no hay riesgo y que el problema es de 25 m², sobre 9.750 m², con los contratos que firmaron.

¿Cómo es eso de la nueva fachada?

La propiedad horizontal decretó una cuota extraordinaria por 8.500 millones de pesos para cambiar la fachada, y ya firmaron tres contratos. No van a demoler la fachada que dicen que se está cayendo, sino que le van a pegar encima la nueva fachada. Esos contratos valen en total 6.500 millones de pesos, entonces, ¿qué van a hacer con los 2.000 millones que les sobran? Se está abriendo la puerta para que algunos propietarios de Peñas Blancas empiecen a pedir cuentas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá

¡Atención! Ya son tres los ataques con ácido a hombres en Chapinero

Buscan bicicletas para hombres y mujeres que están en la Cárcel Distrital

Así van los proyectos de cable aéreo en Bogotá