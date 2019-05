Viviendas dignas y barrios legalizados para los habitantes de Bogotá

La mariposa no solo es pintura, también son oportunidades



Desde el cielo, una mariposa gigante se abre paso entre las montañas, en el norte de Bogotá. Se trata del mural más grande de Colombia, gracias al proyecto Habitarte, que ha llenado de color 7.421 fachadas de casas en barrios como Arauquita, Santa Cecilia, La Perla Oriental, Villa Nidia y Cerro Norte, en la localidad de Usaquén.

“El proyecto no es solo pintura, también son oportunidades para nuestra comunidad”, afirma Luis Rojas, vecino de Santa Cecilia Alta: “Se han capacitado muchachos en diferentes labores y han logrado entrar a trabajar en la intervención que están haciendo en esta zona. Nunca, en los 25 años de legalizado el barrio, se había visto tanto compromiso con nuestro sector, cuenta.

Guillermo Herrera, secretario de Hábitat, explica que Habitarte es un programa orientado a intervenir y mejorar las condiciones de espacio público –en los barrios que en sus inicios fueron informales– pero con participación ciudadana. “Son los mismos habitantes los que salen a las calles a transformar su entorno”, cuenta.

A la fecha, 2.933 personas se han formado en diferentes oficios como cursos de pintura, estuco, trabajo en alturas, programas de emprendimiento, cursos de belleza y manipulación de alimentos.

“Por ejemplo, chicos del barrio se han capacitado en cursos de trabajo en alturas. Algo muy bueno, porque se ocupan de una manera sana y productiva”, sostiene Luis Rojas.

Más viviendas dignas

"Antes, mi casa estaba en obra negra. Todos los días el polvero me desesperaba, ya casi no barría porque me ponía enferma. Hoy, el cuento es otro, nos pusieron piso, techo, enchaparon los baños, la cocina... Me dejaron muy hermosa mi casa", dice Blanca Inés Gómez, habitante del barrio Diamante Sur, en Bosa, y quien recibió el beneficio de mejoramiento de vivienda de la Secretaría de Hábitat.

Blanca tiene 62 años y es estrato dos. Un día, llegó a su casa una carta de funcionarios del Distrito. En la comunicación informaban que la entidad estaba desarrollando un proyecto para mejoras de vivienda en el barrio. Sin pensarlo, se dirigió a la oficina de la Secretaría de Hábitat y envió los papeles necesarios.

“Hace dos meses llegaron los obreros. Se demoraron unos 20 días en los arreglos. Imagínese mi alegría al ver así de hermosa mi casa. Es una motivación muy grande”, cuenta emocionada.

Desde 2016, el Distrito ha destinado 2.684 subsidios de mejoramiento de vivienda en nueve localidades: Ciudad Bolívar, Usme, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Bosa, San Cristóbal y Kennedy.



Adicional a esto, la Caja de Vivienda Popular tiene en trámite otros 616 subsidios para los arreglos locativos que, se espera, estén listos en agosto. La inversión total será de 40.000 millones de pesos

61 barrios legalizados

“Cerca del 40 por ciento de Bogotá se ha formado de manera ilegal. Esto porque los procesos de urbanización han sido muy rápidos, porque la habilitación de suelo formal siempre ha sido rezagada frente a las necesidades de la demanda y porque, por lo general, los hogares pobres que llegan a la ciudad no tienen otra opción que ocupar espacios de manera irregular”, expone Guillermo Herrera.

En este sentido, la legalización de barrios le permite al Distrito hacer inversiones públicas como pavimentar vías, mejorar la prestación de los servicios públicos o hacer parques. Y a los hogares les garantiza la seguridad jurídica.

Uno de los casos destacados es el del barrio Unir II, en Engativá. “Después de 20 años, por fin un alcalde se acordó de nuestro barrio”, dijo Marlén Pérez, habitante de este sector desde hace 15 años. “Estamos muy agradecidos; esto, sin duda, nos dará calidad de vida”.

A corte de mayo se han legalizado 61 barrios, beneficiando a cerca de 10.600 personas. Se proyecta legalizar 192 más.

Les devolvieron los andenes a los peatones

“Por aquí no se podía caminar”, repiten una y otra vez los transeúntes de la calle 72 entre avenida Caracas y carrera séptima. Antes, este tramo, por el que diariamente circulan unos 350.000 peatones, permanecía lleno de ventas informales.

“Todos los días tengo que caminar desde la estación calle 72 de TransMilenio hasta mi trabajo, en el centro comercial. Con la cantidad de gente que pasa en horas pico y los vendedores que permanecían en el lugar, muchos nos bajábamos a caminar por la avenida. No debía ser así, pero así era. Ahora se puede circular más tranquilamente”, detalla Adriana Bocanegra, visitante regular de la zona.

Han sido alrededor de 130 operativos los que se han realizado desde 2016, según la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

A corte de mayo, la entidad señala que se han recuperado dos millones de metros cuadrados de espacio público: casi dos veces el área del parque Simón Bolívar.

Otros sectores han sido recuperados y devueltos a los peatones, como en el barrio Restrepo (avenida Primero de Mayo y calle 14 sur entre carreras 17 y 21). Allí, el Instituto para la Economía Social (Ipes) caracterizó 196 vendedores informales.

De esta cifra, 164 de ellos aceptaron la oferta de servicios del Ipes: 39 crearon un negocio nuevo, 113 fueron reubicados y 21 obtuvieron empleo.

Hace un año, en Suba Imperial se ubicaban, aproximadamente, unas 250 carpas de ventas informales de todo tipo: desde comida, ropa y artículos para el hogar hasta artesanías.

“Muchos vendedores invadían el espacio público aquí. Normalmente lo tomaban como si fuera zona privada. Pero esta intervención nos devuelve el espacio para que podamos transitar libremente, ya sea por la ciclorruta, para los ciclistas, como por el andén para los peatones”, cuenta John Ochoa, visitante del lugar.

Y es que en esta zona, según el Dadep, los ciudadanos denunciaban constantemente la invasión del espacio público debido a las carpas y al paso de motos que se atravesaban por el andén.

“A raíz de estas denuncias y gracias a la articulación de todas las entidades del Distrito, recuperamos 70.000 metros cuadrados de espacio público”, afirma Nadime Yaver, directora de la Defensoría del Espacio Público,

quien sostiene que “desde la Defensoría hemos preservado la zona recuperada para el disfrute de los habitantes del sector siendo hoy más sana, segura y amigable”.

Otro de los puntos recuperados fue el de la Zona Rosa, ubicada entre las calles 80 y 86 y las carreras 11 y 15. Allí, el Distrito viene desarrollando el pacto ‘Me la Juego por la Zona Rosa’.

José Luis Ospina, presidente de la Asociación de la Zona Rosa (AsoZonaRosa), afirma que el cambio ha sido visible, pero que no se debe bajar la guardia para mantener el espacio recuperado.

“Esto es una lucha constante. Se debe reconocer el esfuerzo, pero queda camino por recorrer. El trabajo tiene que ser de todos y lo que hemos incentivado es que seamos parte de la solución, no del problema. Nuestro trabajo es seguir denunciando. Nosotros tenemos fotos, documentación y registro de puntos de ventas informales y puntos inseguros. Así mantenemos el espacio recuperado”, dice.