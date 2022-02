Hay inquietud por el futuro del sector de la construcción de vivienda luego de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá por decreto. Después de todo, este es un sector que, según cifras de la Secretaría Distrital del Hábitat, representa en el PIB el 4,3 por ciento del valor agregado y genera el 9,3 por ciento de todos los empleos de la capital (sumando los directos y los relacionados con actividades inmobiliarias). Es decir, aquí hay mucho en juego.



(Le puede interesar: Por POT se buscará vivienda fuera de Bogotá: Camacol)

Por eso, Camacol Bogotá Cundinamarca ha reiterado sus cuestionamientos al POT. De acuerdo con Alejandro Callejas, su gerente, son tres las preocupaciones estructurales del gremio con relación al plan que regirá para Bogotá hasta 2035: sus cuentas apuntan a que no se va a suplir la necesidad de vivienda de los próximos 12 años, los costos que tendrá producir vivienda en Bogotá y la falta de seguridad jurídica.



En conversación con EL TIEMPO, la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, respondió cada uno de estos temas y explicó parte del futuro del POT.

(Para seguir leyendo: ‘Mi demanda contra el POT de Bogotá es jurídicamente sólida’: Miguel Uribe)

¿1,5 millones?

Según el Libro II del Documento Técnico de Soporte del POT, se estima que para 2035 Bogotá necesitará 1’067.525 viviendas para suplir las necesidades de déficit habitacional cuantitativo y de los nuevos hogares que se formarán. Ahora, según estimaciones del potencial normativo del POT, existe la posibilidad de generar 1’594.389 unidades de solución de vivienda; sin embargo, el potencial ajustado al ritmo del mercado indica que lo más cercano a la realidad es que se generan 589.182 unidades. De estas, el 58,9 por ciento vendrá por vía de la renovación urbana.

Estas cifras le generan dudas a Camacol. “Es tan difícil hacer las 580.000 viviendas como los 1,5 millones”, le aseguró Callejas a EL TIEMPO, y sustentó que la dificultad radica en el fuerte peso que se le asignó a la renovación urbana, que, dice, no ha sido el tratamiento líder en el mercado: “En los últimos 11 años, en Bogotá se han iniciado menos de 1.900 unidades de vivienda en renovación urbana”. De acuerdo con Callejas, lo más difícil de este tipo de tratamiento es el proceso de gestión predial y social con los propietarios. Y agrega que, además de los retos que ya existían, ahora estará por verse el efecto de otra herramienta que adicionó el Distrito a la fórmula: la Política de Protección a Moradores.



Esta política, como le explicó la secretaria del Hábitat a este diario, estará lista a mitad de año y será una herramienta “para generar confianza con la gente” y que les dará a los ciudadanos ubicados en las zonas de interés para proyectos de renovación unas garantías y condiciones. Explicó que serán, precisamente, esa generación de confianza y mejores condiciones en el proceso de gestión predial las que garantizarían el éxito de la renovación urbana como el modelo líder en Bogotá.



¿Qué garantías o herramientas da? “La idea es poder vincularlos en los proyectos. No es que la gente no transe su bien, sino que dentro de la construcción que se vaya a hacer puedan cambiar el bien (apartamento o casa) metro a metro. Además, yo le voy a garantizar el estrato durante 10 años”.



Otros de los elementos clave de esta política, de acuerdo con la Secretaría de Hábitat, serán:



"1. Garantía de Derecho Preferencial en primera opción de compra.



2. Obligaciones transitorias para quienes opten por permanecer y vincularse por gastos de mudanza, pago de arrendamiento y lucro cesante para actividades productivas.



3. Las viviendas de reemplazo que reciban los moradores conservarán el estrato socioeconómico que tenían antes cuando correspondan a estratos 1, 2, 3 y 4.



4. El impuesto predial de los predios que se aporten, tendrá un límite de crecimiento causado durante el año anterior al del aporte del suelo por el término máximo de 5 años.



5. Restablecimiento de las condiciones originales a quien opten por trasladarse, mediante las gestiones que permitan su relocalización en condiciones equivalentes de área, habitabilidad y localización.



6. La gestión social se deberá incluir como cargas en el reparto.



7. Vinculación de Operadores Urbanos o la SDHT como garantes y facilitadores de los procesos".

(Además: ¿Bogotá sí necesita tantas viviendas pequeñas?)

Incertidumbre jurídica

“La falta de seguridad jurídica es un problema hoy para el sector. Hay una incertidumbre enorme a la hora de presentar proyectos de licenciamiento de vivienda, nadie sabe cómo hacerlo porque no hay norma que lo desarrolle”, asegura Callejas, y anota que el nuevo POT incluye 30 nuevos trámites y 71 nuevas reglamentaciones. Esto deriva, según Callejas, en un freno en el ciclo del sector.



No obstante, la secretaria del Hábitat sostiene que “sí es posible licenciar proyectos en Bogotá”. “El Decreto Distrital 555 de 2021 por el cual se adoptó el POT cuenta con todas las normas urbanísticas para que puedan solicitar licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades. Si una Curaduría tiene alguna duda sobre la norma, puede consultarle a la Secretaría de Planeación”, afirmó Rangel, y anotó que Bogotá, en medio de esa transición normativa, tendrá un ‘colchón’ para que el ciclo inmobiliario no se detenga.

"En la medida que íbamos haciendo el POT, fuimos habilitando suelo que nos sirviera de colchón en la transición. Toda norma tiene una transición"



Nadya Rangel

Secretaria de Hábitat FACEBOOK

TWITTER



“La producción de vivienda es un ciclo, que empieza con la habilitación de suelos, cuando hay planes parciales…”, explicó Rangel, y afirmó que, justamente, los planes parciales brindarán ese ‘colchón’.



“¿Cuál es la preocupación legítima del gremio de la construcción? Es la de ‘viene una nueva norma, mientras me adapto… ¿se me van a caer las iniciaciones, las ventas?’ No. Estamos en el trámite de habilitar suelo, que es a través de planes parciales que garanticen que tengamos un stock de vivienda por construir durante la transición”, anotó Rangel, y precisó que, entre 2020 y 2021, esta administración adoptó seis planes parciales que significarán la construcción de 60.644 viviendas. Añadió que, entre 2022 y 2023, esperan aprobar entre 15 y 20 planes parciales para habilitar suelo para 100.000 viviendas.



En todo caso, reconoció que en los próximos tres y cinco años se verán aún las viviendas que se generaron en el marco del Decreto 190 de 2004, es decir, el anterior POT. “Los efectos de este POT dependen del apetito del mercado. Nosotros esperamos poder avanzar en licenciamientos durante este tiempo”, anotó Rangel.

"Creemos que estamos en un proceso de generación de confianza. Se están dando las reuniones y esperamos que tenga un efecto positivo a favor de la ciudad"



Alejandro Callejas

Camacol Bogotá FACEBOOK

TWITTER



Sin embargo, los efectos también dependerán de qué tan rápido se evacúe la etapa de reglamentación que se está redactando y ajustando de la mano de los gremios en reuniones que comenzaron en enero y que se prolongarán durante todo el 2022:



Cronograma de reglamentación



Aclaración área mínima de la vivienda: enero de 2022



Procedimiento pago cargas urbanísticas: 2022 - I trimestre



Reglamentación opciones de cumplimiento y pago compensatorio de cargas en tratamiento de desarrollo: 2022 - I trimestre



Expedición de actos de reconocimiento - Compensación por espacio público y equipamientos: 2022 - I trimestre



Área mínima de ECAS - Transición de localización de actividades - Régimen de uso para localización de servicios especiales: Abril de 2022



Certificación de transferencia de derechos (BIC y EEP): Diciembre de 2022



Incentivos a buenas prácticas para usos industriales: Septiembre de 2022



Protección a moradores: Julio de 2022



Ecourbanismo y construcción sostenible: Diciembre de 2022



Planes Maestros: Diciembre de 2022



Formulación de UPL: Agosto de 2023



Directrices de 24 Actuaciones estratégicas: Agosto de 2023

(Le recomendamos: ¿Se destraba la aprobación de planes parciales en Bogotá?)

Metraje y habitaciones



“El otro tema es la intervención indebida en el mercado”, añadió Callejas, y precisó que al gremio le sigue preocupando el artículo 384 del POT, relacionado con el metraje mínimo de la vivienda VIS, y la pregunta de si se eliminará la vivienda de una sola habitación.



EL TIEMPO consultó con la Secretaría del Hábitat, que confirmó que en la noche de este viernes se firmó una circular aclaratoria sobre el tema. Aunque el texto se conocerá en los próximos días, este diario supo que en este se indicará que en Bogotá puede haber viviendas de una habitación y de menos de 36 o 42 metros cuadrados cuando se trate de viviendas colectivas o residenciales con servicios que sean no VIS. “Y si tiene un predio y quiere armar una vivienda tipo loft, por nombrar un ejemplo, puede tener una sola habitación sin ningún problema”, aclaró Rangel.



No obstante, la norma de metraje seguirá aplicando para la VIS. Frente a esto, Camacol aún tiene reservas.De acuerdo con cifras de Coordenada Urbana, sistema de información con el que Camacol trabaja Camacol, 50 por ciento de la VIS vendida entre 2018 y 2021 tenía un área de entre 30 y 42 metros cuadrados.

(Lea: ¿Dónde están los arriendos más costosos y más económicos de Bogotá?)

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO