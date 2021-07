Delincuentes asaltaron el apartamento de la exfiscal Viviane Morales

La exfiscal general Viviane Morales, quien recientemente regresó al país tras renunciar a la embajada en Francia, fue víctima de un asalto en su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá, en la calle 92 con carrera 18.



Los hechos ocurrieron el pasado viernes 9 de julio, cuando la Selección Colombia se enfrentó a Perú por el tercer puesto de la Copa América. Morales y sus dos hijos estaban viendo el partido y los delincuentes irrumpieron en el lugar en el intermedio.

"Estaba con mis dos hijos en la sala de la casa. Estábamos viendo el partido y pidiendo una pizza. De pronto, veo en la vidriera el reflejo atrás mío de un hombre encapuchado y vestido de negro. De inmediato, otro hombre saltó encima de mi hijo. Ahí me di cuenta que era un asalto", contó en diálogo con Caracol Radio.



La exfiscal y sus hijos fueron amordazados y amarrados por los delincuentes, quienes procedieron a saquear el inmueble.



"Nos amarraron, nos tuvieron así casi una hora y cuarto mientras revisaban todo. Fue una cosa espantosa. Sacudieron la casa. También asaltaron el apartamento del lado, que estaba solo".



En entrevista con Bluradio, Morales aseguró que "se llevaron elementos como joyería y platería", aunque dijo que, "al final, nos devolvieron los computadores y los celulares".



La exembajadora comentó que "fue un episodio muy duro y traumático".



También relató que los ladrones "eran bogotanos" y que "continuamente se estaban comunicando con una persona afuera, que les informaba de lo que estaba pasando".



Morales aclaró que no cuenta con un esquema de seguridad y que en el edificio donde vive la seguridad está a cargo de una empresa privada contratada. "Yo no tengo esquema de seguridad, solo un conductor (…) Llegué hace apenas tres semanas al país y ya me recibe esta situación. Esto muestra la falta de autoridad y de convivencia social".



Por último, se mostró consternada, pues, según dijo, "la crisis de autoridad y seguridad en Bogotá es peor que hace dos años".



"Hay que hacer planes de inteligencia, depurar la Policía, hablar con la seguridad privada. La gente paga administraciones costosas y seguridad en todos los estratos de la ciudad y no sirven para nada (…) La seguridad privada no sirvió para nada, los celadores estaban felices viendo el partido. Todos pagamos administraciones en conjuntos y eso no está funcionando ¿Qué está pasando con las compañías de seguridad privada?", agregó en Caracol Radio.



Frente al hecho, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya adelanta los procesos de investigación, juntando testimonios y vídeos de cámaras de seguridad en el sector que ocurrió el atraco para seguirle la pista a los responsables.



“Una vez se recibió la información, la Policía Nacional desplegó toda su capacidad operativa y junto con la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación. Recopilamos testimonios y vídeos alrededor de este inmueble, lo que finalmente nos va a permitir identificar a los responsables de los hechos que se presentaron”, dijo el coronel Jairo Baquero, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

