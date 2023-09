Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá reaccionaron ante el anuncio del Gobierno Nacional de llevar a cabo consejos populares en tres localidades de Bogotá en plena temporada electoral. La pregunta que varios de ellos se hacen es ¿por qué justo ahora el gobierno del presidente Petro está interesado en intervenir dentro de la ciudad?

Jorge Luis Vargas en Ciudad Bolívar Foto: Archivo particular

Los candidatos no vieron con buenos ojos este anunció a un mes de las elecciones y reaccionar inmediatamente en señal de protesta, pues consideran que eso desequilibra la balanza electoral. Esto dijeron.

El general Jorge Luis Vargas, del partido Cambio Radical, se pronunció sobre el hecho. "Los consejos de gobierno que, según los medios, realizará el presidente Gustavo Petro en Bogotá desde finales de septiembre, son una evidente participación en política a favor de su candidato Gustavo Bolívar. ¡Presidente: no interfiera en las elecciones, gobierne que para eso lo eligieron!"

El candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Otro que lanzó un fuerte pronunciamiento fue Diego Molano, del movimiento Reconstruyamos Bogotá, quien señaló que espera que las visitas programadas por el presidente Petro y sus ministros el 28 y 29 de septiembre "no sean para hacer "política" y que se cumpla con todas las normas de la ley de garantías electorales.



Señaló, además, Molano que había radicado una carta para el presidente Petro en la que le solicitó que en esos espacios se le permitiera participar de forma activa como candidato y sobre todo, en representación de los más de 117.000 bogotanos que firmaron su candidatura y la inscripción a la Alcaldía de Bogotá.



Pero no fue lo único, Molano también le hizo un llamado a la Produraduría para que hiciera presencia en los espacios convocados por el presidente y sus ministros para garantizar que las normas electorales se cumplan y que no se utilicen "para hacer campaña política a menos de 30 días de las elecciones".

Galán también explica por qué se lanzó por el movimiento del Nuevo Liberalismo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también reaccionó ante las sorpresivas reuniones del Gobierno Nacional en el mes de septiembre en las localidades de Kennedy, Suba y Engativá, un mes antes de las selecciones.



“El Gobierno Nacional va a decir que sus reuniones en Bogotá no pueden parar, cualquier pirueta argumentativa van a encontrar. Que las hagan, que muestren esas reuniones, que le hagan promesas vacías a Bogotá”.



Galán añadió: “¿A un mes de la elección es que van a ayudar a la ciudad? Después de intentar frenar el metro, de quitarle el ingreso solidario a más de 160 mil familias, ahora sí se acordaron de la ciudad”.



El candidato agregó que los ciudadanos no son idiotas: “Si esas reuniones son políticas y las van a usar para impulsar la candidatura de Gustavo Bolívar, se va a notar. Los votantes los van a castigar, ya no les creen”.